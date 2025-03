Bases legales del sorteo de 11 aniversario

Sorteo de 11 aniversario

Por la presente, Raiola Networks S.L. (en adelante, Raiola Networks), con CIF B-27453489 y domicilio en Avenida de Magoi, nº 66 Semisótano Derecha en Lugo (27002), establece las condiciones de acceso y participación en el sorteo con motivo del 11 aniversario de Raiola Networks (en adelante, el Sorteo), que se regirá por lo dispuesto en las siguientes.

BASES

La participación en el Sorteo implica la aceptación plena de estas bases. Aquellos que no estén conformes con las mismas deberán abstenerse de participar, ya que la no aceptación determinará la exclusión de la persona participante y Raiola Networks quedará liberada del cumplimiento de toda obligación.

1.- Vigencia y Ámbito

Se podrá participar en el Sorteo desde el 03 de marzo de 2025 a las 10:00 (CET) hasta el 16 de marzo de 2025 a las 23:59h (CET). El ámbito territorial es nacional (España).

2.- Participación

Podrá participar en el Sorteo cualquier persona física con plena capacidad jurídica y de obrar, mayor de 18 años, que cuente con un perfil en LinkedIn, siga el perfil de Raiola Networks, deje un comentario en la publicación fijada en el perfil y cuente con un servicio activo contratado en Raiola Networks (se comprobará este último requisito a través de la cuenta de correo de cliente).

Las personas con un servicio activo en Raiola Networks, interesadas en participar, deben:

Seguir a "Raiola Networks" en LinkedIn.

Dejar un comentario en el post fijado contándonos cuántos años llevas en Raiola o compartir una anécdota chula que hayas vivido con nosotros.

Esta promoción tiene carácter gratuito y no supone ningún coste para las personas participantes.

Se descalificará a aquellos participantes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

Sean empleados de Raiola Networks S.L.

Impliquen la comisión de cualquier tipo de conducta ilícita o ilegal.

Participen o promocionen cualquier tipo de actividad o pensamiento racista, discriminatorio, que atente contra la dignidad de las mujeres o contra un derecho fundamental.

Descalifiquen o falten al respeto o utilicen un lenguaje agresivo, ofensivo, amenazas o similar.

Pongan en entredicho la imagen y prestigio de Raiola Networks S.L. o de sus servicios.

3.- Exclusiones

Las personas participantes pueden ser excluidas si se demuestra que no cumplen escrupulosamente todas las bases, así como si utilizan cualquier mecanismo de simulación o suplantación de identidad, perfiles falsos para participar o mecanismos de automatización o similares para participar en el Sorteo de forma fraudulenta, abusiva o malintencionada. Asimismo, podrá descalificarse a cualquier participante que, tras ser apercibido por Raiola Networks, no deponga su actitud en el plazo habilitado al efecto.

4.- Premio

Apple Watch SE y iPad de 64gb

El premio tendrá un único ganador, se otorgará mediante sorteo y se remitirá a la dirección física indicada en la ficha de cliente del ganador. No podrá canjearse el premio por la cantidad equivalente a su valor en metálico.

Raiola Networks queda eximida de toda responsabilidad derivada por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del disfrute del premio, debiendo dirigirse los perjudicados al fabricante del producto.

5.- Celebración del sorteo

La selección de la persona ganadora se realizará de entre todas las cuentas que hayan participado en los términos descritos en estas Bases, el día 17 de marzo de 2025, mediante el uso de la herramienta Easypromos.

Se comunicará el nombre del ganador en la publicación del sorteo además de compartirlo en las historias de Instagram de Raiola Networks.

Tras ser elegido, el ganador deberá proporcionar a Raiola Networks la dirección de correo electrónico registrada en su ficha de cliente. Raiola Networks verificará que el ganador tiene un servicio activo y validará su participación en el sorteo. Posteriormente, el premio será entregado a la dirección física en territorio nacional (España) que conste en la ficha de cliente, a través de servicio postal.

Si la persona ganadora no consta con una dirección física en España o renuncia al premio, este se otorgará a la siguiente persona participante que reúna los requisitos para obtener el premio de que se trate y así sucesivamente. No está permitido ceder el premio a una tercera persona. En el caso de que el ganador y, en su caso, los suplentes rechacen el premio o no reúnan los requisitos en estas bases expresados, el premio quedará desierto.

La persona ganadora tendrá hasta las 23:59h (CET) del día 23 de febrero de 2025 para contactar con Raiola Networks y confirmar la aceptación del premio y los datos requeridos para gestionarlo. En el caso de que la persona ganadora no contacte con Raiola Networks en los términos indicados, perderá el derecho a reclamar el premio y Raiola Networks anunciará un nuevo ganador y así sucesivamente.

La persona ganadora deberá proporcionar los datos necesarios para hacer efectiva la entrega del correspondiente premio, en caso de no facilitarse dichos datos o si existiera algún error en los mismos que impidiera llevar a cabo la entrega del premio, Raiola Networks quedará eximida de toda responsabilidad.

6.- Protección de datos

Los datos proporcionados por los participantes y los ganadores serán tratados de conformidad con la política de protección de datos de Raiola Networks, que puede consultarse en https://raiolanetworks.com/politica-de-privacidad/. Dichos datos serán utilizados únicamente con la finalidad de gestionar el presente Sorteo. Las personas premiadas autorizan a Raiola Networks a publicar su nombre de usuario en las redes sociales de Raiola Networks. Esta publicación no dará lugar a otros derechos que el premio ganado.

LinkedIn no patrocina, avala ni administra en modo alguno este Sorteo, ni está asociado al mismo. El usuario se desvincula totalmente de esta red social y es consciente de que está proporcionando su información a Raiola Networks y no a la misma.

7.- Cookies

Para gestionar la participación de las personas interesadas en el Sorteo se utilizará LinkedIn. Dicho servicio utiliza cookies, de forma que la participación en el Sorteo implicará necesariamente la instalación de cookies técnicas, analíticas y sociales en los dispositivos que los usuarios utilicen con tal fin. Las condiciones concretas pueden consultarse en el sitio web de Twitter.

8.- Jurisdicción y normativa aplicable

Las presentes bases se rigen por la legislación española. Las personas participantes aceptan la sumisión expresa a los juzgados de Lugo para dirimir cualquier conflicto que pudiera surgir.

Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en estas Bases será resuelta por Raiola Networks según su mejor saber y entender.

Raiola Networks se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o funcionamiento del Sorteo en cualquier momento o finalizarlo de forma anticipada si fuera necesario por justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna.

No obstante, todo cambio se hará público debidamente a través de la cuenta de LinkedIn de Raiola Networks.