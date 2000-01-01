RMC Galicia 2026

Partimos la máxima de que, si algo funciona, lo mejor es no tocarlo, por ello, mantenemos a Benlly Hidalgo y a Álvaro Fontela como presentadores.

Benlly es una persona súper reconocida dentro del mundo del marketing digital orientado al emprendimiento, logrando que escalen como nunca. Álvaro Fontela, además de nuestro jefe en Raiola Networks, es uno de los mayores referentes de WordPress en España y Latinoamérica, pero vaya, que seguro que ya conoces a ambos.