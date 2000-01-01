RMC Galicia 2026

El próximo 26 de septiembre, te esperamos en Palexco. Está feo que digamos que es el evento de marketing del año, pero sí que te podemos decir que, el que viene, repite. Planazo para un sábado.
¡Sube de precio el 24/02!
* A partir del 31 de agosto, no se devolverá el importe de compra. Tanto entradas presenciales como VIP
Ingeniero de software, desarrollador full-stack y divulgador.
mouredev
Consultor de Marketing Digital y fundador de Ads'n'Roll.
xaviesqueriguela
Partimos la máxima de que, si algo funciona, lo mejor es no tocarlo, por ello, mantenemos a Benlly Hidalgo y a Álvaro Fontela como presentadores.
Benlly es una persona súper reconocida dentro del mundo del marketing digital orientado al emprendimiento, logrando que escalen como nunca. Álvaro Fontela, además de nuestro jefe en Raiola Networks, es uno de los mayores referentes de WordPress en España y Latinoamérica, pero vaya, que seguro que ya conoces a ambos.
Parece que fue ayer, pero ya llevamos 9 ediciones de RMC, con la pandemia por en medio, claro.
En todo este tiempo, han pasado por nuestro escenario más de 85 ponentes y, lo más importante, más de 4.000 personas de forma presencial, aunque lo más importante es la experiencia que montamos.
26 de septiembre de 2026
Lugar: Recinto ferial Palexco / Auditorio Arao
Dirección: Muelle de Trasatlánticos, s/n, 15003 A Coruña
Horario: De 8:30 a 19:30
Cómo llegar:
Autobuses urbanos: 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 7, 17, 23, 23AVer en Google Maps
Palexco es un espacio único para celebrar cualquier congreso, por eso lo hemos elegido. Está en pleno centro de Coruña, tienes opciones de aparcamiento y, además, unas vistas espectaculares. No podemos pedir más.
Espacios de interés:
RMC Galicia es mucho más que un evento de marketing, es el evento donde el equipo de Raiola deja todo su cariño para traerte a los más cracks del sector hasta Coruña, además, tendrás la posibilidad de conocerlos en persona, hablar con ellos y aprender muchísimo.
¿Qué sería de un evento de marketing sin redes sociales?
Además de asistir a las ponencias, conocer a los ponentes y ver los vídeos después del evento, también vas a poder ir compartiendo (y narrando) tu experiencia en el RMC, y nos encantaría poder leerlo.
Por eso te dejamos nuestras cuentas de redes sociales para tenerte fichado.
Como te decíamos, ya son muchas ediciones de RMC, y en todas ellas hemos querido hacer del evento algo especial y único.
Una de las cosas que hacemos son entrevistas a nuestros ponentes en las que, con un toque más personal y cercano, te siguen contando más acerca de su trabajo y de ellos mismos.Ver las entrevistas
En Raiola Networks nos encanta ser transparentes y mostrarnos tal como somos. Por eso, todos los años hacemos un vídeo especial sobre cómo fue montar el evento.
Si quieres ver a parte del equipo de Raiola haciendo cosas tan emocionantes como cargar cajas o viajes en coche, ya sabes, dale, que hay sorpresitas.
