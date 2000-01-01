RMC Galicia 2026

RMC Galicia

RMC 26

Sábado 26/09/2026 A Coruña

Entradas

El próximo 26 de septiembre, te esperamos en Palexco. Está feo que digamos que es el evento de marketing del año, pero sí que te podemos decir que, el que viene, repite. Planazo para un sábado.

Online
12 € 20 €

¡Sube de precio el 24/02!

  • Acceso a plataforma de streaming
  • Vídeos disponibles en diferido
  • Contenidos descargables
Comprar
Presencial
55 € 80 €

¡Sube de precio el 24/02!

  • Welcome pack
  • Acceso presencial al evento
  • Coffee breaks y networking
  • Acceso a plataforma de streaming
  • Vídeos disponibles en diferido
  • Contenidos descargables
Comprar
VIP
100 € 180 €

¡Sube de precio el 24/02!

  • Cena y fiesta con ponentes y organizadores
  • Welcome pack
  • Acceso prioritario
  • Coffee breaks y networking
  • Acceso a plataforma de streaming
  • Vídeos disponibles en diferido
  • Contenidos descargables
Comprar

* A partir del 31 de agosto, no se devolverá el importe de compra. Tanto entradas presenciales como VIP

Ponentes 2026

Brais Moure

Brais Moure

Ingeniero de software, desarrollador full-stack y divulgador.

Instagram mouredev

Xavi Esquerigüela

Xavi Esquerigüela

Consultor de Marketing Digital y fundador de Ads'n'Roll.

Instagram xaviesqueriguela

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Presentadores 2026

Álvaro Fontela presentador de RMC26 Álvaro
Benlly Hidalgo presentadores de RMC26 Benlly

Partimos la máxima de que, si algo funciona, lo mejor es no tocarlo, por ello, mantenemos a Benlly Hidalgo y a Álvaro Fontela como presentadores.

Benlly es una persona súper reconocida dentro del mundo del marketing digital orientado al emprendimiento, logrando que escalen como nunca. Álvaro Fontela, además de nuestro jefe en Raiola Networks, es uno de los mayores referentes de WordPress en España y Latinoamérica, pero vaya, que seguro que ya conoces a ambos.

Nuestras cifras

Parece que fue ayer, pero ya llevamos 9 ediciones de RMC, con la pandemia por en medio, claro.

En todo este tiempo, han pasado por nuestro escenario más de 85 ponentes y, lo más importante, más de 4.000 personas de forma presencial, aunque lo más importante es la experiencia que montamos.

ediciones
+
ponentes
+
asistentes presenciales

Ubicación

26 de septiembre de 2026

Lugar: Recinto ferial Palexco / Auditorio Arao

Dirección: Muelle de Trasatlánticos, s/n, 15003 A Coruña

Horario: De 8:30 a 19:30

Cómo llegar:

Autobuses urbanos: 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 7, 17, 23, 23A

Ver en Google Maps

Recinto Palexco

Auditorio Arao

Palexco es un espacio único para celebrar cualquier congreso, por eso lo hemos elegido. Está en pleno centro de Coruña, tienes opciones de aparcamiento y, además, unas vistas espectaculares. No podemos pedir más.

Espacios de interés:

  1. Entrada / salida recinto
  2. Acceso para asistentes
  3. Terraza (zona fumadores)
  4. Networking y cafetería

¿Qué es RMC Galicia?

RMC Galicia es mucho más que un evento de marketing, es el evento donde el equipo de Raiola deja todo su cariño para traerte a los más cracks del sector hasta Coruña, además, tendrás la posibilidad de conocerlos en persona, hablar con ellos y aprender muchísimo.

  • RMC Galicia 2026
  • RMC Galicia
  • Raiola Marketing Conference
  • Raiola Marketing Conference 2026
  • RMC evento de marketing digital
  • RMC 26
  • RMC
  • RMC edición 2026
  • RMC, evento de marketing digital en Galicia
  • RMC 2026
  • RMC Galicia 26
  • RMC Galicia 2026
  • Edición RMC 2026
  • Imágenes RMC26
  • Fotos RMC 2026
  • Fotos RMC 2026
  • Fotos RMC26
  • Raiola Marketing Conference 2026
Redes sociales de RMC Galicia

Pásate por las redes

¿Qué sería de un evento de marketing sin redes sociales?

Además de asistir a las ponencias, conocer a los ponentes y ver los vídeos después del evento, también vas a poder ir compartiendo (y narrando) tu experiencia en el RMC, y nos encantaría poder leerlo.

Por eso te dejamos nuestras cuentas de redes sociales para tenerte fichado.

X LinkedIn Facebook Instagram YouTube TikTok

Lo que opinan los ponentes de otras ediciones

Como te decíamos, ya son muchas ediciones de RMC, y en todas ellas hemos querido hacer del evento algo especial y único.

Una de las cosas que hacemos son entrevistas a nuestros ponentes en las que, con un toque más personal y cercano, te siguen contando más acerca de su trabajo y de ellos mismos.

Ver las entrevistas
Entrevista a Elia Guardiola Entrevista a Nando Olcina

Making of RMC

En Raiola Networks nos encanta ser transparentes y mostrarnos tal como somos. Por eso, todos los años hacemos un vídeo especial sobre cómo fue montar el evento.

Si quieres ver a parte del equipo de Raiola haciendo cosas tan emocionantes como cargar cajas o viajes en coche, ya sabes, dale, que hay sorpresitas.

RMC Galicia 2024

Contacto

¿Quieres asistir, colaborar o patrocinar RMC Galicia? Ponte en contacto con nosotros y responderemos a cualquier duda.

Patrocinadores

Volvo
Grupo BillinghamLa Nevera EspañolaLeolytics
Marketing and WebPostgradum EducationSeoboxWebpositer
Quiero ser patrocinador