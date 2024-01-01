Hosting Moodle
Entendemos la necesidad de las plataformas de formación online y sabemos que es necesario que soporten muchos usuarios de forma concurrente, por esto usamos discos SSD NVME y el servidor web LiteSpeed para ofrecer tiempos de respuesta excelentes sin importar el número de cursos cargados en la plataforma Moodle.
Hosting Base Moodle
9,95€
- Dominios ilimitados
- 15 GB de almacenamiento SSD
- Transferencia no medida
- 1536 MB de memoria RAM
- 120% de uso de CPU
- Cuentas de correo ilimitadas
- Servidor web LiteSpeed
- Seguridad con Imunify360
- Centro de datos en Madrid
- IP española
Ver más características del plan
Hosting Medio Moodle
19,95€
- Dominios ilimitados
- 25 GB de almacenamiento SSD
- Transferencia no medida
- 2048 MB de memoria RAM
- 130% de uso de CPU
- Cuentas de correo ilimitadas
- Servidor web LiteSpeed
- Seguridad con Imunify360
- Centro de datos en Madrid
- IP española
Ver más características del plan
Hosting Pro Moodle
29,95€
- Dominios ilimitados
- 50 GB de almacenamiento SSD
- Transferencia no medida
- 3072 MB de memoria RAM
- 150% de uso de CPU
- Cuentas de correo ilimitadas
- Servidor web LiteSpeed
- Seguridad con Imunify360
- Centro de datos en Madrid
- IP española
Ver más características del plan
¡Dominio gratis!
* Todos los precios se muestran sin IVA.
¿Sabes cuál es el mejor alojamiento web para tu plataforma Moodle?
Nuestros técnicos especializados conocen Moodle perfectamente y pueden darte su opinión sobre qué hosting utilizar sin compromiso. Solo tienes que contactar con nosotros y te podremos asesorar de forma personalizada.
Comparativa de los planes de hosting Moodle
Nuestro hosting Moodle es potente y seguro, aquí tienes sus características detalladas
|Base
|Medio
|Pro
|
9,95€
|
19,95€
|
29,95€
|Dominios
|Dominios ilimitados
|Dominios ilimitados
|Dominios ilimitados
|Espacio
|15 GB de almacenamiento SSD
|25 GB de almacenamiento SSD
|50 GB de almacenamiento SSD
|Transferencia mensual
|Transferencia no medida
|Transferencia no medida
|Transferencia no medida
|Memoria RAM
|1536 MB de memoria RAM
|2048 MB de memoria RAM
|3072 MB de memoria RAM
|CPU
|120% de uso de CPU
|130% de uso de CPU
|150% de uso de CPU
|Cuentas de correo
|Cuentas de correo ilimitadas
|Cuentas de correo ilimitadas
|Cuentas de correo ilimitadas
|Subdominios
|Ilimitados
|Ilimitados
|Ilimitados
|Bases de datos
|Ilimitadas
|Ilimitadas
|Ilimitadas
|Cuentas FTP
|Ilimitadas
|Ilimitadas
|Ilimitadas
|Panel de control
|cPanel
|cPanel
|cPanel
|Webmail
|RoundCube
|RoundCube
|RoundCube
|Autoinstalador de CMS
|Sistema operativo
|CloudLinux
|CloudLinux
|CloudLinux
|Versiones de PHP
|PHP 8.4, PHP 8.3, PHP 8.2, PHP 8.1, PHP 8.0, PHP 7.4, PHP 7.3, PHP 7.2, PHP 7.1, PHP 7.0 y PHP 5.6
|PHP 8.4, PHP 8.3, PHP 8.2, PHP 8.1, PHP 8.0, PHP 7.4, PHP 7.3, PHP 7.2, PHP 7.1, PHP 7.0 y PHP 5.6
|PHP 8.4, PHP 8.3, PHP 8.2, PHP 8.1, PHP 8.0, PHP 7.4, PHP 7.3, PHP 7.2, PHP 7.1, PHP 7.0 y PHP 5.6
|Servidor web LiteSpeed
|Soporte para IPv6
|Antivirus y antimalware
|Seguridad con Imunify360
|Seguridad con Imunify360
|Seguridad con Imunify360
|Copias automáticas
|Servidores DNS
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|Protección contra DDoS
|Uptime garantizado
|99% de uptime
|99% de uptime
|99% de uptime
|Soporte telefónico 24/7
|Soporte por ticket 24/7
|Certificado SSL gratuito
|Migración gratis
|30 días de garantía
|Centro de datos en Madrid
|IP española
Migración de tu Moodle de forma gratuita Si ya tienes tu plataforma Moodle en otro proveedor de hosting, podemos migrar tu plataforma LMS a Raiola Networks sin que tú tengas que ocuparte de nada. Nuestro departamento de soporte técnico se encargará de realizar la migración de forma totalmente gratuita.
Soporte técnico 24/7 mediante teléfono y ticket Nuestro departamento de soporte técnico atenderá mediante teléfono o mediante el sistema de tickets cualquier problema que puedas encontrarte al trabajar con tu hosting. Creemos que nuestro departamento de soporte técnico es uno de nuestros principales factores de diferenciación frente a nuestra competencia.
Servidor para Moodle rápido y seguro ¡Importante! En Raiola Networks ensamblamos nosotros mismos nuestros propios servidores y los alojamos en nuestro centro de datos en Madrid. Trabajamos con marcas de hardware de primer nivel y usamos CPU Intel de última generación junto a RAM ECC y discos NVMe para crear servidores rápidos y estables.
30 días de garantía de devolución Te ofrecemos 30 días de prueba al contratar tu hosting para Moodle. Si no te gusta nuestro servicio o no es lo que necesitabas, durante los primeros 30 días te devolveremos tu dinero sin preguntas, solo tienes que pedírnoslo.
Estas son las ventajas de nuestro alojamiento web para Moodle
Estos son los tres puntos fuertes de nuestro hosting Moodle y creemos que son las principales ventajas que nos permiten ofrecer el mejor servicio para Moodle.
LiteSpeed y LiteSpeed Cache
Nuestros planes de hosting para Moodle ofrecen el máximo rendimiento usando LiteSpeed Web Server y te permitirán optimizar las partes estáticas de tu plataforma con LiteSpeed Cache.
cPanel y CloudLinux
En nuestros planes de hosting para Moodle utilizamos cPanel y CloudLinux con el objetivo de ofrecer la mejor seguridad y estabilidad a nuestros clientes.
Backups con JetBackup
JetBackup es un sistema que nos permite realizar copias de seguridad a nivel archivo. Podrás recuperar un archivo concreto sin restaurar una copia de seguridad entera.
Centro de datos en Madrid
En Raiola Networks trabajamos para mejorar nuestro servicio cada día. Por esta razón, hemos creado nuestra propia infraestructura en Madrid con presencia en dos centros de datos Tier III. Nuestra infraestructura de red está conectada a 8 proveedores de conectividad de primer nivel, sumando un total de 80 Gbps de conectividad exterior y una red interna de 100 Gbps. Además, ensamblamos nuestros propios equipos utilizando chasis Dell y procesadores Intel; todo para garantizar que podemos dar un servicio de primer nivel.Conoce nuestro centro de datos
¿Tienes tu plataforma Moodle en otro proveedor de hosting?
Entendemos la importancia de tener mucho cuidado durante la migración de una plataforma LMS que siempre tiene usuarios conectados. Si necesitas migrar tu instalación Moodle desde otro proveedor de hosting a nuestros servidores, nosotros podemos encargarnos de forma totalmente gratuita y sin caídas.Información sobre migraciones
Ventajas del hosting Moodle
- Fácil de usar
- Seguro
- Rápido
- Soporte 24/7/365
Installatron para instalar Moodle con 1 clic
Ofrecemos Installatron como autoinstalador de aplicaciones y CMS. Installatron te permitirá instalar y gestionar tus plataformas Moodle desde el panel de control cPanel.
Documentación gratuita sobre Moodle
En nuestro blog, nuestro centro de ayuda y en nuestro canal de Youtube encontrarás tutoriales y guías de soporte.
Migración gratuita de tu plataforma Moodle gratis
Si tienes tu plataforma de formación Moodle en otro proveedor, no te preocupes, al contratar nuestro hosting Moodle nos encargaremos de la migración de forma profesional y gratuita.
Firewall, antimalware y AntiDDOS
Mejoramos cada día las medidas de seguridad de nuestra infraestructura con un firewall eficiente, un antimalware que te protegerá de los virus y las medidas antiDDOS necesarias para tener tu sitio web seguro.
Backups diarios garantizados
En nuestros planes de hosting disponemos de dos metodos de copias de seguridad: un sistema de backups programados y otro sistema de copias de seguridad bajo demanda.
Certificado SSL gratuito
En todos nuestros planes de hosting implementamos certificados SSL gratuitos para los dominios o subdominios creados desde el panel de control.
LiteSpeed Web Server
Usamos el servidor web LiteSpeed para conseguir que tu instalación Moodle funcione de la forma más rápida posible y con tiempos de respuesta bajos.
Discos SSD NVMe
Nuestros servidores utilizan discos SSD NVMe para evitar cuellos de botella y conseguir los mejores tiempos de respuesta.
CloudLinux, CageFS y PHP8
Nuestros servidores para Moodle utilizan CloudLinux y CageFS para aislar las cuentas de nuestros clientes y mejorar la eficiencia con versiones de PHP optimizadas para funcionar con Moodle.
Atención 24/7 por teléfono y por ticket
Nuestro departamento de soporte técnico está siempre disponible para solucionar cualquier problema que puedas encontrarte con tu plan de hosting Moodle.
Especialistas en CMS
Si necesitas ayuda con tu instalación Moodle, nuestros expertos del departamento de aplicaciones pueden ayudarte con cualquier problema que te encuentres.
Garantía del 99% de uptime
Al tener nuestra propia infraestructura de red y al ensamblar nuestros propios servidores con hardware de primeras marcas, podemos garantizar un buen servicio.
Elige el mejor alojamiento web para tu Moodle
Sabemos que elegir un alojamiento web para Moodle es complicado, ya que es un CMS bastante complejo, pero nuestros expertos pueden ayudarte a tomar la mejor decisión sobre qué plan de hosting elegir para tu plataforma LMS. Solo necesitamos conocer algunos datos de tu proyecto para poder ayudarte.
Preguntas frecuentes sobre nuestro alojamiento web para Moodle
Estas son las preguntas que más nos hacen sobre nuestro alojamiento para Moodle.
¿Qué es el hosting para Moodle?
El hosting Moodle es una gama de planes de alojamiento web especializados en alojar plataformas de formación creadas con Moodle. Alojar plataformas Moodle, desde el punto de vista práctico, es muy similar a alojar tiendas online, ya que ambas tienen muchas partes dinámicas que requieren potencia de proceso.
Nuestros planes de hosting para Moodle están basados en nuestra plataforma de hosting compartido, pero realizamos algunos ajustes específicos en LiteSpeed Web Server, en PHP y en MySQL/MariaDB para obtener los mejores tiempos de respuesta de cara a los usuarios que están consumiendo contenido en la plataforma de formación Moodle.
Además, desde tu panel de control podrás ajustar los módulos y extensiones de PHP con el fin de que tu hosting Moodle sea compatible con todos los plugins disponibles para Moodle.
Al contratar nuestro hosting para Moodle, tu plan de hosting traerá la última versión estable de Moodle instalada y preconfigurada. Aunque también puedes desinstalarla tras el primer acceso a cPanel si lo que quieres es migrar una plataforma de formación ya existente desde otro proveedor de hosting.
¿Cómo elijo el alojamiento web más adecuado para mi web?
Dado que Moodle es un CMS bastante complejo y muy dinámico, es muy difícil acertar con el plan de alojamiento web que debes elegir para tu proyecto sin estudiar previamente el caso, ya que cada caso es completamente diferente.
Dado que Moodle es un CMS que consume bastantes recursos, nuestro plan de Hosting Inicio no está disponible en el caso del hosting Moodle, ya que puede quedarse corto de recursos.
El consumo de recursos de tu plataforma Moodle no va a depender de la cantidad de cursos que hayas cargado en la instalación, sino que normalmente el consumo de recursos viene determinado por la suma de los plugins instalados y la configuración realizada, junto con el número de usuarios concurrentes (al mismo tiempo) que accedan a consumir contenido de la instalación.
En cualquier caso, te recomendamos que contactes sin compromiso con nuestro departamento comercial para evaluar tu caso particular. Nuestro equipo técnico cuenta con amplia experiencia en el análisis de sitios web para comprobar los recursos utilizados por tu LMS Moodle. Esto nos permite recomendarte el plan de hosting para Moodle que mejor se ajuste a las necesidades reales de tu proyecto.
¿Qué significa 120% de uso de CPU y 1536 MB de memoria RAM en las características?
Actualmente, el hosting va mucho más allá del simple almacenamiento de datos. Para ejecutar una aplicación web como Moodle, que utiliza scripts PHP y realiza consultas constantes a bases de datos MySQL o MariaDB, es fundamental contar con la potencia de proceso necesaria.
Un plan de hosting o alojamiento web puede entenderse como una “porción” de un servidor, que incluye tanto capacidad de procesamiento como memoria RAM, similar a un ordenador doméstico.
Al contratar un servicio de alojamiento web, no solo estás adquiriendo espacio en disco para almacenar tus archivos, sino también una cantidad específica de recursos de procesamiento, que se traduce en un porcentaje máximo de uso de CPU y una cantidad determinada de memoria RAM disponible para tu cuenta.
Los valores mostrados en el título de la pregunta corresponden a los recursos asignados en cada plan. Lógicamente, los planes de mayor precio incluyen más recursos de procesamiento para gestionar cargas de trabajo más exigentes.
Es importante entender que nuestros planes de hosting para Moodle son compartidos, lo que significa que varios clientes comparten los recursos de un mismo servidor físico, cada uno con su porción asignada de recursos.
A diferencia de otros proveedores que no son transparentes con esta información, nosotros preferimos mostrar estos datos claramente en nuestras tablas de precios, permitiendo a nuestros clientes saber exactamente lo que están contratando.
¿Puedo tener múltiples instalaciones de Moodle en un mismo plan de hosting?
Sí, puedes tener varias instalaciones Moodle funcionando en el mismo plan de hosting, pero ten en cuenta que los principales recursos (CPU, RAM e I/O de disco) serán compartidos entre todas las instalaciones Moodle que tengas alojadas en tu plan de hosting.
Esto no quiere decir que, si una de las instalaciones tiene muchas visitas, puede afectar negativamente al rendimiento de las otras instalaciones alojadas en el mismo plan de hosting.
¿Es imprescindible contratar un hosting para Moodle para usar este LMS?
No necesariamente. De hecho, para plataformas de formación Moodle de gran tamaño con muchos usuarios concurrentes continuamente, recomendamos considerar otras soluciones de alojamiento web más robustas y que ofrecen más recursos de CPU y RAM.
Para proyectos Moodle de mayor escala, recomendamos explorar nuestras soluciones de hosting elástico o servidores VPS optimizados. Tanto en el hosting elástico como en los servidores VPS optimizados, podemos realizar ajustes específicos para optimizar el rendimiento de Moodle y garantizar una estabilidad excepcional, especialmente durante picos de tráfico intensos.
¿Qué es el servidor web LiteSpeed y cómo puede ayudar a mi Moodle?
LiteSpeed Web Server representa la vanguardia en tecnología en el ambito de los servidores web, destacando como la solución más eficiente y potente disponible del mercado.
La mayoría de proveedores de hosting no implementan LiteSpeed Web Server debido a que es una solución comercial que requiere licencias de pago, un coste que normalmente debe asumir el proveedor sin repercutirlo en el cliente. En Raiola Networks hemos apostado por esta tecnología porque consideramos que la velocidad de carga es un factor crítico para la usabilidad de un sitio web, siendo uno de los pilares fundamentales de nuestra filosofía y una de nuestras ventajas competitivas.
Si quieres profundizar en las ventajas técnicas de LiteSpeed Web Server y su sistema de caché, te invitamos a consultar el artículo detallado disponible en nuestro blog.
¿Incluye soporte técnico para Moodle en el plan de hosting Moodle?
No, nuestros planes de alojamiento web para Moodle no incluyen soporte técnico para la aplicación web o CMS.
El soporte técnico proporcionado por nuestro departamento de soporte técnico se limita exclusivamente a los servicios relacionados con el plan de hosting, sin cubrir aspectos específicos de la aplicación web o CMS, en este caso Moodle.
Es importante aclarar que el soporte técnico para un CMS como Moodle lo proporciona nuestro departamento de aplicaciones web, cuyos servicios no están incluidos en el soporte del plan de hosting.
¿Qué versiones de Moodle son compatibles con el hosting?
Puedes instalar en tu alojamiento web para Moodle cualquier versión de este LMS que sea compatible con las versiones de PHP que ofrecemos desde el selector de nuestro panel de control cPanel. Ofrecemos un catálogo amplio desde PHP 5.6 hasta las últimas versiones de PHP 8.
Además, las versiones antiguas de PHP que ofrecemos son completamente seguras porque se ejecutan dentro del entorno de CloudLinux y han sido parcheadas para mejorar su seguridad.
¿En qué se diferencia el hosting para Moodle del hosting normal?
En los planes de hosting para Moodle implementamos una serie de optimizaciones específicas en LiteSpeed Web Server, en la configuración del intérprete PHP (LSAPI) y en el servidor MariaDB para maximizar el rendimiento y garantizar una mayor estabilidad cuando tengas muchos usuarios consumiendo contenido al mismo tiempo en tu instalación Moodle.
Esta optimización es especialmente importante considerando que Moodle es una plataforma compleja y muy dinámica, y justo debido a su arquitectura compleja es por lo que necesita una configuración específica del servidor para evitar cuellos de botella en el rendimiento y garantizar una experiencia fluida tanto para los administradores como para los usuarios que estén formándose en la plataforma.
¿Mi plan incluye el hosting con Moodle preinstalado?
Sí, todos nuestros planes de hosting Moodle incluyen el LMS preinstalado en el momento de la contratación, aunque tienes la opción de desinstalarlo inmediatamente después de tu primer acceso a cPanel.
Si tu objetivo es migrar una plataforma de formación Moodle existente desde otro proveedor de alojamiento web, recuerda que ofrecemos un servicio gratuito de migración donde nuestro equipo técnico se encarga de migrar tanto tu instalación Moodle como tus cuentas de correo electrónico desde tu proveedor actual a nuestros servidores.
¿Cuántos cursos y usuarios concurrentes puedo gestionar en mi Moodle?
No es posible proporcionar una cifra exacta de cursos y usuarios que pueda gestionar una instalación de Moodle con los recursos contratados, ya que esto depende de múltiples variables técnicas y de la configuración y plugins de la propia instalación Moodle.
El rendimiento de una plataforma Moodle va a depender de diversos factores como la cantidad de plugins instalados, la configuración específica de cada plugin, el tema o plantilla utilizado y las personalizaciones implementadas, lo que hace que el consumo de recursos de CPU y RAM varíe significativamente entre diferentes instalaciones.
Sin embargo, si necesitas una estimación aproximada, te invitamos a contactar sin compromiso con nuestro departamento comercial. Nuestro equipo técnico, con amplia experiencia en el análisis de sistemas LMS como Moodle y sus patrones de consumo de recursos, puede evaluar tu caso particular y proporcionarte un rango aproximado teniendo en cuenta las características de tu proyecto.
¿El hosting es compatible con todos los plugins populares de Moodle?
Sí, nuestros planes de hosting para Moodle permiten la instalación de cualquier plugin compatible con Moodle en sus versiones actuales.
La compatibilidad está garantizada siempre que utilices la versión de PHP adecuada que requieren tanto el plugin específico como la versión de Moodle que estés utilizando en tu plataforma de formación.
Recuerda que además puedes personalizar los módulos y extensiones de PHP para casos en los que algún plugin de Moodle necesite alguna extensión de PHP específica.
¿Dónde están ubicados físicamente sus servidores de Raiola Networks?
Todos nuestros servidores y nuestra infraestructura de red están ubicados en Madrid, en 2 centros de datos conectados entre sí y conectados al mismo tiempo a 8 proveedores de red con 80 Gbps totales de conectividad. Ambos centros de datos cuentan con seguridad física 24/7 con guardias de seguridad y control de seguridad, además, ambos también cuentan con extinción temprana de incendios y doble acometida eléctrica con generadores y baterías.
¿Cómo puedo contactar con el departamento de soporte técnico?
Nuestro equipo de soporte técnico ofrece servicio 24/7 durante todo el año. La comunicación con nuestros técnicos puede realizarse a través de dos canales principales: vía telefónica o mediante el sistema de tickets disponible en el área de clientes.
Es importante destacar que el acceso a nuestro departamento de soporte técnico está reservado exclusivamente para clientes activos de Raiola Networks.
Si aún no eres cliente y necesitas asistencia técnica o información sobre nuestros servicios de hosting para Moodle, deberás contactar con nuestro departamento comercial a través de los canales que encontrarás en nuestra página de contacto.
¿Qué ocurre si supero los límites de recursos del plan de hosting Moodle?
Cuando un plan de hosting alcanza los límites de recursos contratados (ya sea CPU, RAM, I/O de disco o número de procesos), el sistema mostrará un mensaje de error indicando específicamente qué recurso se ha agotado.
Ofrecemos un pequeño margen de seguridad que permite que tu plan de hosting para Moodle consuma temporalmente más recursos de los contratados, pero esto es una medida excepcional y no debe considerarse como una solución permanente. Si esta situación se repite con frecuencia, el sistema mostrará un error cada vez que se alcancen los límites establecidos.
Si experimentas estos errores y eres cliente activo, te recomendamos contactar con nuestro departamento de soporte técnico para analizar tu caso y proponer las soluciones más adecuadas para optimizar el rendimiento de tu plataforma de formación Moodle.
Vídeos sobre hosting de nuestro canal de YouTube
En el canal de YouTube encontrarás videotutoriales para aprender a gestionar tu alojamiento web como un profesional.
Raiola Networks sube el listón
En realidad, los que suben el listón día a día son nuestros técnicos de soporte especializado.
Documentan y solucionan cada caso en el menor tiempo posible, te mantienen informado de los avances en todo momento y, además, lo hacen con buen humor porque son encantadores.
Cada caso de soporte se investiga y se soluciona en el menor tiempo posible. El cliente y su proyecto web es nuestra prioridad.
Más de 3.000.000 de consultas han sido revisadas y resueltas por nuestros técnicos de soporte expertos en hosting y especialistas en varios CMS.
Realizamos labores de I+D constantemente, mejorando nuestra infraestructura y también nuestros conocimientos con el fin de ofrecer un mejor servicio.
