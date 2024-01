Desde 2005, los usuarios de internet tenemos la posibilidad de descargar e instalar Joomla para construir nuestras webs. Es un gestor de contenidos que ha evolucionado mucho con los años y, a día de hoy, está en el top 5 de los CMS más utilizados del mundo. Desde luego, esto es por algo.

No me cabe duda de que es una muy buena opción para construir una página web o una tienda online en los tiempos que corren. Cada vez tiene más ventajas que no se pueden desaprovechar o, al menos, yo no las desaprovecharía. Así que selecciona tu hosting para Joomla rápido y seguro para desarrollar tu proyecto en Raiola.

Si es que este mismo año, concretamente en verano de 2021, han lanzado la versión 4 de este CMS y trae un montón de novedades. Para empezar han mejorado su rendimiento: tu página web con Joomla va a ser mucho más rápida.

También han hecho nuevos cambios en su arquitectura, lo que lo hace más seguro, entre otras cosas. Tener un sistema robusto es vital para mantener tus datos protegidos de los usuarios malintencionados.

Y aunque esto para mí son las dos cosas más importantes, no nos olvidemos de otras ventajas que nos trae Joomla 4: plantillas de emails, flujos de trabajo, un panel de administración más fácil de usar, puedes trabajar mejor el SEO… Así que ya sabes, empieza tu proyecto con este CMS en Raiola. Aprovecha que nuestro alojamiento web para Joomla incluye tu dominio y ¡empieza ya!