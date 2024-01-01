Álvaro Fontela
Consultor WordPress, además de CEO y cofundador de Raiola Networks. Autor del libro "Curso Práctico de WordPress" y speaker en congresos de marketing digital.Posts escritos: 110 Comentarios en posts: 1920
En esta página tienes un listado de autores del blog de Raiola Networks: expertos en WordPress y los principales CMS, además de expertos en administración de sistemas y marketing digital.
Consultor WordPress, además de CEO y cofundador de Raiola Networks. Autor del libro "Curso Práctico de WordPress" y speaker en congresos de marketing digital.Posts escritos: 110 Comentarios en posts: 1920
Jesus Magaña, especialista en SEO y creación de contenido. Lleva desde 2006 compartiendo lo que ha aprendido de forma clara y accesible.Posts escritos: 55 Comentarios en posts: 376
David Suárez, trabaja en el departamento de marketing de Raiola Networks. Le apasiona el desarrollo web, el anime y jugar RocketLeaguePosts escritos: 36 Comentarios en posts: 262
Formo parte del departamento de WordPress, apasionada de la lectura, tengo la habilidad de saberme diálogos de Harry Potter de memoria.Posts escritos: 34 Comentarios en posts: 673
Christian es la persona responsable de que el blog de Raiola funcione, además de escribir artículos sobre temáticas como hosting, WordPress.Posts escritos: 28 Comentarios en posts: 401
Andrés Gude forma parte del departamento de aplicaciones de Raiola Networks. Usuario de un ordenador desde la cuna, apasionado de la F1 y del D10S del fútbol, Leo Messi.Posts escritos: 24 Comentarios en posts: 706
Ángel Zinsel cera y gestiona comunidades además de crear sitios webs para ayudar a personas y empresas a cumplir sus objetivos.Posts escritos: 18 Comentarios en posts: 111
Ángela Piñeiro Informática, diseñadora y dibujante desde enana. Formo parte del departamento Marketing, co-organizo #RMC.Posts escritos: 11 Comentarios en posts: 137
Pablo Moratinos, consultor de marketing online, analítica web y UX en mi propia agencia, 3ymedia Comunicación. Pisacharcos y WordPress lover.Posts escritos: 9 Comentarios en posts: 74
Vicent Sanchis es consultor de accesibilidad web y miembro de la comunidad WordPress. Le gusta Eurovisión, el jpop y usa lágrimas artificiales.Posts escritos: 8 Comentarios en posts: 16
Sergio Ramirez es CMO en Raiola Networks, experto en marketing digital, funnels y SEO. Dando formación sobre marketing digital desde el año 2008.Posts escritos: 8 Comentarios en posts: 78
Patricia Álvarez, programadora y diseñadora. Disfruto picando código y haciendo que las cosas se vean bonitas.Posts escritos: 7 Comentarios en posts: 38
Maylén García, diseñadora y desarrolladora web, artista y amante de WordPress, Elementor y sus comunidades.Posts escritos: 7 Comentarios en posts: 12
Periodista de corazón, formación y profesión. Apasionado del mundo del marketing online y sus infinitas posibilidades.Posts escritos: 6 Comentarios en posts: 53
Fran Rey, integrante del equipo de Soporte Técnico de Raiola Networks. Apasionado de Linux, el software libre y su filosofía.Posts escritos: 6 Comentarios en posts: 11
Santi Centelles, me apasionan el desarrollo web, el SEO y los videojuegos, no siempre en ese orden pero me gusta escribir sobre ello.Posts escritos: 5 Comentarios en posts: 65
Omar Díaz es Integrante del departamento de marketing de Raiola Networks. Invierte su tiempo en videojuegos, y en tumbarse en el sofá.Posts escritos: 5 Comentarios en posts: 9
Javier Folgueiras, departamento comercial (calidad). Apasionado del SEO de guerrilla, nichero frustrado desde 2005 y amago de profesor de E.F.Posts escritos: 4 Comentarios en posts: 4
Soy Bego Romero, diseñadora web especializada en WordPress. Ayudo a emprendedores y empresas a llevar su proyecto al mundo online para conseguir sus objetivos.Posts escritos: 3 Comentarios en posts: 42
Rubén Máñez, coordinador académico en la Escuela Marketing and Web. Especialista en estrategia de contenidos y trasteador de Facebook Ads.Posts escritos: 3 Comentarios en posts: 36
Diego Rodriguez, técnico de Soporte en Raiola Networks. Metido en el mundo de la informática desde niño. Aficionado al fútbol y al baloncesto.Posts escritos: 3 Comentarios en posts: 44
Hector Luaces, especialista en entornos LAMP/LEMP del departamento de WordPress de Raiola Networks y se dedica a traer repostería a la oficinaPosts escritos: 2 Comentarios en posts: 39
Rubén Vázquez, estudiante de Administración y Dirección de Empresas y del Máster en Innovación y Estrategia Digital de la UDC.Posts escritos: 2 Comentarios en posts: 85
Jose Miguel Urdaneta, crea contenido para WordPress y además desarrolla temas y plugins para este CMS. Le gusta viajar.Posts escritos: 2 Comentarios en posts: 42
David Cuesta, profesional del marketing digital especializado en SEO, y administrador de un club para webmasters.Posts escritos: 2 Comentarios en posts: 2
CTO de Raiola Networks, apasionado de Linux y la administración de sistemas. Certificado en CCNA, LPIC 1 y 2, y cPanel & WHM Administrator Certification.Posts escritos: 1 Comentarios en posts: 1
Danyel Perales es diseñador WordPress con un gran interés y experiencia en la optimización de páginas web para SEO y velocidad de carga.Posts escritos: 1 Comentarios en posts: 25
Elena Ferlo, amante del copywriting, del chocolate y de las causas imposibles.Posts escritos: 1 Comentarios en posts: 1
David Navarro, apasionado desde siempre al diseño y desarrollo web. Crear un proyecto web es el primer paso para tener presencia en Internet.Posts escritos: 1 Comentarios en posts: 2
Hector De Prada hace webs desde los 12 años, lleva más de 10 trabajando con WordPress. Actualmente es CEO y Cofundador de Moduar DS.Posts escritos: 1 Comentarios en posts: 1
Con años de experiencia en el sector, se dedica a trabajar el posicionamiento web en internet para conseguir los mejores resultados y escalar a los primeros resultados de Google.Posts escritos: 1 Comentarios en posts: 1
Rubén Pérez es técnico de soporte nivel 2 en Raiola Networks y publica contenidos de ayuda en las FAQ de ayuda a clientes de la web de Raiola Networks.Posts escritos: 0 Comentarios en posts: 0
Jefe del departamento de soporte de Raiola Networks. Cacharreando con ordenadores desde los 5 años y en busca de la perfección.Posts escritos: 0 Comentarios en posts: 0
Técnico de soporte especializado en hosting en Raiola Networks. Me gusta la informática, la Fórmula 1 y las fiestas con amigos son sus grandes aficiones.Posts escritos: 0 Comentarios en posts: 0
Técnico de soporte en Raiola Networks desde 2017. Apasionado de la tecnología en todas sus formas.Posts escritos: 0 Comentarios en posts: 0
Director comercial y gestor de partners y colaboradores en Raiola Networks. Tecleo “IDDQD” cada día en cuanto me despierto.Posts escritos: 0 Comentarios en posts: 0
Administrador de sistemas en el departamento de sistemas de Raiola Networks. A Alex le encanta la informática, los centros de datos y los sistemas de backups.Posts escritos: 0 Comentarios en posts: 0
Amante del código eficiente, los patrones de diseño y experto en Laravel. Formo parte del departamento de desarrollo de Raiola Networks.Posts escritos: 0 Comentarios en posts: 0