La función principal de Plesk es facilitarte la gestión del VPS, automatizando todo lo que sea posible y agilizando así todas las tareas relacionadas con la administración de la máquina. Para ello, te ofrece una interfaz sencilla pero completa, perfecta para desarrolladores web y para empresas responsables de la gestión de multitud de sitios web.

Las posibilidades son prácticamente ilimitadas, lo que lo convierte en aliado indispensable de todo gestor de sitios web. Plesk no tiene nada que envidiar a otros paneles de control del mercado, de modo que te animamos a probarlo (si no lo has hecho ya) para que puedas descubrir todo lo que te ofrece.