Ver y gestionar cola de tareas de JetBackup

Cada gestión que se solicita desde JetBackup, es añadida a una cola de tareas que posteriormente se procesa por orden de entrada. Esto aplica tanto a procesos de restauración, como a procesos de generación de descarga de copias de seguridad.

A la hora de solicitar cualquiera de esas gestiones, el propio asistente (siempre que no se desmarque la opción Go to Queue after I click Restore) redireccionará a la cola de tareas para ver el progreso de la operación.

Si se necesita volver a la cola de tareas en algún momento, se puede hacer desde la sección Queue, disponible tanto en los accesos directos del Dashboard bajo la sección View & Manage, como desde la barra lateral izquierda de JetBackup.

En el apartado Queue de JetBackup, es posible cancelar las tareas pendientes o eliminar de la lista las tareas ya finalizadas (1), además de ver el punto exacto en el que está cada operación que ya se encuentre en progreso (2).

Pulsando en una tarea en progreso, también se puede cancelar dicha tarea sin afectar al resto de los elementos en cola.

Si por algún motivo, una tarea de restauración o descarga no termina correctamente, se mostrará como fallida en esta sección. En ese punto se puede reintentar el proceso, solicitando la operación de nuevo.

Si una tarea falla de forma repetida, no dudes en contactar con el departamento de Soporte para revisar si puede existir algún problema que necesite ser solucionado antes de proceder con la operación.

