Recursos y paquetes de CloudLinux en WHM

Aumentar recursos no siempre es la solución: aunque a corto plazo, una saturación en los recursos de una cuenta, se pueda solucionar aumentando los recursos de la misma, esto puede ser contraproducente a largo plazo.

Dependiendo de la complejidad de una web y de su tráfico, existe un rango de recursos lógico que debe consumir. Si una web de pronto pasa a consumir muchos más recursos, es signo de que algo no va bien y que se debería revisar.

Si en su lugar, cada vez que la web pida más recursos se aumenta el límite, puede llegar un punto en el que revisar de dónde viene este aumento ya no sea viable, al no tener una referencia de en qué momento ha empezado a ocurrir.