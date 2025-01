El bloqueo de transferencia de dominio junto con el código EPP o AuthCode es una herramienta indispensable para prevenir robos de dominio o transferencias no deseadas a otro registrador.

Aunque sin el authcode o EPP no se puede transferir un dominio, hay extensiones de dominio que no son compatibles con este método de protección. Para estos casos existe el bloqueo de transferencia, aunque también hay que decir que no todas las extensiones de dominio son compatibles con el bloqueo de transferencia.

Lo ideal es tener el bloqueo de transferencia de dominio siempre activo para evitar sustos o problemas.

Para bloquear o desbloquear la transferencia de un nombre de dominio registrado en Raiola Networks debemos dirigirnos al área de clientes y autentificarnos con nuestro nombre de usuario y contraseña de cliente.

Una vez dentro, debemos dirigirnos al listado de dominios que tenemos registrados:

Una vez que entramos a la ficha del nombre de dominio que queremos bloquear, debemos dirigirnos a la opción "Bloquear registro" que podemos encontrar en el sidebar de la izquierda y que hemos marcado en la siguiente captura de pantalla:

Esto nos llevará a una pantalla similar a esta que puedes ver en la siguiente captura de pantalla:

Si nuestro dominio está bloqueado, mostrará la etiqueta "Activado", mientras que si el bloqueo está desactivado, mostrará la etiqueta en rojo "Desactivado", como la que puedes ver en la siguiente captura de pantalla:

Nuestra recomendación es que tengas el bloqueo siempre activo, excepto si tienes pensado transferir el dominio en los próximos días.

Recuerda que si tienes algún problema con tu nombre de dominio registrado en Raiola Networks, contacta con nuestro departamento de dominios (integrado en el departamento comercial) y te ayudaremos con cualquier problema que tengas.