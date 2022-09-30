Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

El authcode (también llamado auth-code, código EPP, auth info o código del dominio) es una contraseña/clave que el registrador del dominio asigna a cada dominio. Sirve, junto con la opción de bloqueo, como medida de seguridad para garantizar que únicamente el gestor del dominio pueda transferirlo a otro proveedor.

Todas las extensiones de dominio genérico de nivel superior (gTLD) poseen auth code, de acuerdo con la normativa ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Por tanto, requieren authcode para ser transferidos.

Los dominios .es no disponen ni requieren de código de autorización, dado que están regulados por un organismo diferente (Red.es) con procedimientos y medidas de seguridad distintas.

¿Cuándo podrás transferir un dominio de un registrador a otro?

Podrás transferir tu dominio a otro registrador en cualquier momento, salvo en las siguientes situaciones:

Si has registrado tu dominio hace menos de 60 días. Si has modificado los datos de contacto titular de tu dominio hace menos de 60 días. Si tu dominio ha expirado y se encuentra en periodo de gracia, periodo de redención o periodo de liberación.

Lo ideal, en cualquiera de los 3 casos anteriores, es que contactes con tu actual registrador para que puedan informarte de la situación de tu dominio y orientarte en la gestión de su transferencia.

¿Cómo obtener el authcode o código EPP de tu dominio?

El auth code ha de proporcionártelo tu registrador o proveedor de dominio actual.

En general, los proveedores de dominios ponen a disposición del usuario la opción de desbloquear el dominio y la opción de obtener su authcode en el propio panel de usuario/cliente.

Si no encuentras estas opciones en tu panel de usuario o área de cliente, lo ideal es que contactes con tu proveedor para que te informen sobre cómo proceder o bien te lo desbloqueen y te faciliten el código EPP directamente. Esto variará en función de cómo trabaje tu proveedor.

¿Cómo obtener el código EPP en Raiola Networks?

Pasos a seguir para obtener el auth code de tu dominio desde tu área de cliente:

Si finalmente optas por transferir tu dominio a otro proveedor, con nosotros lo tendrás fácil. Ponemos a tu disposición la opción de obtener el authcode directamente en tu área de cliente. Vamos a ver los pasos que has de seguir para conseguir el authcode de tu dominio:

Accede a tu área de cliente Simplemente entra en nuestra web y, en la parte superior derecha, haz clic en el botón "Área de cliente" e introduce tus datos de acceso (mail y contraseña). Si no los recuerdas, tienes las opciones "he olvidado mi email" y "he olvidado mi contraseña" para poder recuperarlos. Si te resulta complicado, no tienes más que llamarnos o escribirnos y te ayudaremos en lo que necesites. Accede a tu panel de dominios Una vez dentro de tu área de cliente has de dirigirte al menú superior > Dominios > Mis dominios, donde podrás encontrar tu listado de dominios. A la derecha del dominio que desees transferir encontrarás un símbolo de una llave inglesa sobre la que debes hacer clic, accediendo así al panel de control del dominio en cuestión. Obtén el auth code de tu dominio Una vez dentro del panel de tu dominio verás una serie de pestañas a la izquierda (en versión de escritorio). Simplemente has de hacer clic sobre la opción "Obtener código EPP" y se mostrará el authcode de tu dominio para que puedas copiarlo y utilizarlo en el proceso de transferencia con tu nuevo proveedor. Desbloquea tu dominio No te olvides de que, para que tu dominio pueda iniciar la transferencia y completarla con éxito, además de facilitarle al nuevo proveedor el authcode correcto has de desbloquear tu dominio. Para ello, en el mismo panel de gestión de tu dominio donde has hecho el paso anterior, tienes la opción "Bloqueo de Registro" también disponible en el menú vertical situado a la izquierda. Una vez dentro simplemente has de hacer clic en "Desactivar bloqueo de registro" y tu dominio quedará desbloqueado. Es importante que desbloquees tu dominio con un margen de al menos 30 minutos antes de lanzar la transferencia de tu nuevo proveedor, dado que su estado puede demorar en actualizarse.

¿Transfiriendo un dominio se migra su contenido (web/correo)?

Esta es una pregunta que muchos usuarios nos hacen cuando contratan un servicio de alojamiento web con nosotros. Los términos "transferencia" y "migración" pueden sonar confusos y dar pie a malentendidos.

La respuesta es no. Una cosa es realizar la transferencia de un dominio de un registrador a otro, y otra es migrar su contenido asociado (web o cuentas de correo) de un alojamiento a otro.

La transferencia de dominio ha de solicitarla el titular o gestor del dominio y, una vez se inicia, solo ha de esperar a que se complete.

La migración de su contenido ha de hacerse manualmente y es un proceso que requiere de un mayor grado de conocimiento por parte del usuario.

Si quieres migrar contenido asociado a tu dominio hacia un hosting que has contratado con nosotros, no dudes en contactarnos mediante ticket o llamada. Te guiaremos en el proceso y podemos hacer la migración por ti ¡totalmente gratis!