Como implementar Google reCaptcha en WordPress
¿Cómo evitar el SPAM en tu WordPress?
Cómo poner WordPress en modo mantenimiento
Plugins de copia de seguridad o backup para WordPress
Plugins para proteger tu WordPress contra malware y virus
Estos son los posts más leídos del autor
Están recibiendo muchas visitas. ¡Algún motivo habrá! Léelos o guárdalos en favoritos para más tarde...
Como implementar Google reCaptcha en WordPress
¿Cómo evitar el SPAM en tu WordPress?
Cómo poner WordPress en modo mantenimiento
Plugins de copia de seguridad o backup para WordPress
Plugins para proteger tu WordPress contra malware y virus
Y estos son los posts más recientes.
Si te gusta su estilo, aquí puedes mantenerte al día de las novedades. ¡Trataremos de actualizarlas a menudo!
¿Cómo saber con qué CMS está hecha una web?
¿Cómo evitar el SPAM en tu WordPress?
Cómo clonar un sitio web WordPress paso a paso
Cómo iniciar sesión en WordPress
UpdraftPlus para clonar y restaurar backups en WordPress
Novedades y mejoras en PHP 8.4
Cómo optimizar y reducir el impacto de admin-ajax.php en WordPress
Cómo usar el comando unzip en Linux para descomprimir archivos
Cómo solucionar err_connection_timed_out
Guía definitiva de comandos de Linux: básicos, avanzados y prácticos
Qué es un WAF y cómo protege tu web o WordPress
Plugins para proteger tu WordPress contra malware y virus
Cómo configurar Autoptimize en WordPress
Cómo mejorar la carga de tu WordPress con lazy load
Peligros de los themes, plugins y scripts nulled o cracked
Guía completa de mantenimiento de WordPress
Cómo usar Contact Form 7 en WordPress
Certificado SSL gratis en WordPress con Let´s Encrypt