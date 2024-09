Índice del artículo









Tener activado un certificado SSL en el dominio.

Hacer los ajustes necesarios en la aplicación para que pueda funcionar correctamente con el protocolo HTTPS.



Si tienes un plan contratado con Raiola Networks, no tendrías que preocuparte del primer punto, ya que todos nuestros planes de hosting incluyen certificados SSL gratuitos Let`s Encrypt para TODOS los dominios que tengas alojados en los mismos

Cambiar WordPress de HTTP a HTTPS

Es altamente recomendable que realices una copia de seguridad del sitio web antes de comenzar el proceso, para poder restaurarla en caso de que se produzca algún problema.

RewriteEngine On



RewriteCond %{SERVER_PORT} 80



RewriteRule ^(.*)$ https://dominio.tld/$1 [R=301,L]



Enable automatic redirection to the "HTTPS" : configura la redirección en el .htaccess de la instalación de forma automática.

Apply HTTPS redirection on : tendremos que dejar marcada la opción de "The whole domain" para que la redirección se configure en todo el dominio.

Force resources to use HTTPS URL: intenta forzar la carga de HTTPS en todos los recursos y elementos de la instalación (imágenes, archivos css, js, etc.)



define('WP_HOME','https://midominio.com');



define('WP_SITEURL','https://midominio.com');

Reemplazar las rutas en la base de datos con Better Search Replace



Buscar : aquí tendríamos que introducir el dominio con HTTP (es la cadena de texto que se buscará en la base de datos).

Sustituir : tendremos que poner el dominio con HTTPS (es la cadena de texto que reemplazará a la que hemos buscado).

Seleccionar tablas : tendríamos que marcarlas todas.

Sin tener en cuenta mayúsculas/minúsculas : esto lo dejaremos desmarcado, tal y como está por defecto.

Reemplaza los GUID : La dejamos también desmarcada.

Ejecutar como un simulacro: Te permite ejecutar el proceso sin realizar los cambios pertinentes en la base de datos, lo que puede ser una buena opción si queremos verificar antes de nada la cantidad de modificaciones que se van a realizar.



Verificar peticiones por HTTP Y HTTPS mediante la base de datos:

Comprobar peticiones HTTP Y HTTPS mediante el navegador