Causas más comunes de infección



Elementos desactualizados : hay que tener en cuenta que una de las causas por las que los distintos elementos ( plugins y temas ) y el propio núcleo de WordPress sacan actualizaciones de forma periódica es para tratar de corregir ciertas vulnerabilidades de versiones pasadas, por lo que es sumamente importante mantener la aplicación lo más actualizada posible para evitar que los atacantes puedan introducir virus o malware en tu sitio web .

Contraseñas inseguras : es altamente recomendable utilizar contraseñas seguras (con caracteres especiales, números, mayúsculas, minúsculas, etc.) en todos los accesos que gestiones (panel de control, usuario de WordPress , emails, etc.), ya que es una de las causas principales de infección y una de las más peligrosas, ten en cuenta que si consiguen tu contraseña, el atacante tendrá acceso a prácticamente todo el contenido de tu web o panel de control, y podría incluso llegar a eliminarla completamente o cambiar la contraseña para su propio beneficio.

Instalar elementos nulled o piratas: existen multitud de páginas web desde las que puedes descargar elementos premium de forma gratuita, no obstante, ten en cuenta que estos elementos podrían incluir archivos y funciones que introduzcan virus en tu sitio web, además de que no te va a permitir actualizarlos periódicamente al no facilitarte una licencia válida, por lo que merece mucho más la pena comprar una licencia en el sitio web oficial para evitar correr el riesgo.



Principales síntomas y consecuencias de un WordPress infectado



Redirección de tráfico web : muchas de las infecciones que existen actualmente redirigen todo el tráfico de tu web a páginas maliciosas externas, por lo que no solo perjudica a la propia reputación del sitio, sino que podría dar como resultado sanciones por parte del propio Google u otros motores de búsqueda.

Rendimiento reducido del servidor y de la web : las infecciones suelen provocar lentitud en la página y en el propio servidor, ya que es posible que se estén cargando scripts adicionales en la misma o alguna consulta no autorizada en la base de datos .

Daño a la reputación de tu sitio web: se pueden mostrar mensajes al acceder a la misma que provoque que los usuarios no confíen en él.





Robo de datos : algunas infecciones se realizan con el objetivo de robar información delicada, ya sea del propio administrador de la web o de los clientes de este (tarjetas de crédito, contraseñas, etc.).

Alteración de contenido : el atacante puede llegar a modificar ciertas páginas de la web con contenidos, redirecciones o publicidad no deseada.

Penalización en el SEO , ya que los motores de búsqueda como Google suelen penalizar este tipo de comportamientos si detectan algún tipo de virus o malware en la instalación.

Resultados alterados en los motores de búsqueda: en ciertas ocasiones, nos pueden aparecer indexados resultados como este:





Error en el sitio web : las infecciones suelen alterar los archivos de la instalación, lo que puede provocar todo tipo de errores en la misma (también existe la posibilidad de que la herramienta antimalware del servidor detecte esos archivos y los ponga en cuarentena o los elimine, lo que implica que no puedan cargarse correctamente y se genere un error en la web).

Coste de reparación : no todo el mundo sabe cómo actuar en este tipo de situaciones (por ello realizamos esta guía) o tiene tiempo para hacerlo, por lo que puede ser necesario contratar algún servicio de desinfección .

Pérdida de datos: en el peor de los casos, existen infecciones que pueden llegar a eliminar todos los contenidos de la web, y en ciertas ocasiones, si no tienes una copia de seguridad, podrías perderlo todo de forma permanente.



¿Cómo detectar malware en WordPress?



Análisis con Sucuri SiteCheck:





Análisis con Imunify360:





Análisis con Wordfence:



Por ello, en este post te explicaremos cómo puedes detectar y limpiar un WordPress infectado, además de indicarte algunas herramientas adicionales para prevenir futuras infecciones en este CMS.

Existen multitud de causas por las que puede infectarse un WordPress, y en ciertas ocasiones puntuales, no es realmente posible detectar que ha podido causarla exactamente, no obstante, si tuviésemos que indicarte las causas más comunes, podrían ser las siguientes:

En la mayoría de ocasiones, es bastante sencillo detectar que un WordPress está infectado, ya que suele provocar comportamientos anómalos y modificar ciertas funciones del sitio web, no obstante, sí que puede haber casos en los que por ejemplo, se produzca una redirección con alguna acción en concreto, o accediendo a la web con un user-agent en específico, y estas serían más complicadas de detectar.

Aun así, te indicaremos a continuación los principales síntomas de un WordPress infectado, y alguna de las consecuencias que esto puede provocar:

Dando por hecho que somos ya conocedores de que nuestro WordPress está infectado, es recomendable analizar el tipo de virus que está afectando a tu instalación.

Para ello, existen multitud de herramientas de análisis que te van a permitir detectar archivos infectados y facilitarte algo de información adicional para descubrir el alcance del problema.

Es importante tener en cuenta que ninguna herramienta de análisis o antimalware es perfecta, por lo que es posible que no se detecte nada en el proceso, no obstante, esto no quiere decir que la instalación esté limpia (nuestra recomendación es utilizar este tipo de herramientas como apoyo, para tener a nuestra disposición la máxima información posible del tipo del virus que está afectando a la web).

Sucuri es una de las empresas más conocidas de seguridad web, y desde su página web, ponen a tu disposición una herramienta de análisis que suele detectar de una forma bastante eficiente los archivos o scripts infectados en tu sitio web.

A continuación, puedes ver un ejemplo de un sitio web analizado con esta herramienta, en donde se pueden apreciar los archivos infectados en concreto:

La URL desde la que puedes efectuar el análisis sería esta: https://sitecheck.sucuri.net/

Aparte de esta herramienta, Sucuri también ofrece servicios de seguridad web, por lo que, si quisieras conocer más el respecto, puedes visitar su página web: https://sucuri.net/

Existen otras páginas web adicionales que te permiten realizar análisis en línea de tu sitio web, por ejemplo " Quttera " o " Virus Total ", la cual te permite analizar archivos directamente, no obstante, basándonos en los últimos análisis que hemos realizado, la que mejor resultados nos está dando es Sucuri.

Imunify360 es el antimalware que tenemos implementado en todos nuestros planes de hosting con cPanel, incluidos los hosting reseller y los hosting elásticos. Imunify360 es mucho más que una herramienta antimalware (puede funcionar como WAF o incluso filtrar del correo electrónico mediante SMTP), aunque en este post únicamente mencionaremos su funcionalidad de análisis. Si te interesa conocer todo lo que ofrece esta herramienta, tenemos este post en el que hablamos largo y tendido sobre ella.

Esta herramienta te permite realizar análisis a demanda o de forma programada (el nivel de detección y la periodicidad de los análisis dependerá de la configuración que aplique cada proveedor), también tiene un apartado de "Historial" donde puedes verificar si en algún momento se detectó algún archivo infectado (si se envió a cuarentena, si se eliminaron los archivos infectados, etc.).

Para llevar a cabo un análisis con esta herramienta, accederemos a nuestro panel de control y nos dirigiremos al apartado "Seguridad >> Imunify360", desde el que podremos iniciar un nuevo análisis cuando queramos.

Existen muchos plugins en WordPress que permiten analizar la instalación en busca de virus, no obstante, en nuestro caso, siempre solemos utilizar Wordfence, ya que tiene una base de datos de detección bastante grande, y es la que mejores resultados nos ha ofrecido en los últimos tiempos.

En este post, únicamente te hablaremos de su función de análisis, tal y como hicimos en el apartado anterior con Imunify360, no obstante, si quieres conocer más en profundidad todas las opciones de este plugin, tenemos esta guía de Wordfence hablando sobre él en profundidad a la que te recomendamos echarle un vistazo.

Una vez instalado el plugin (podemos descargarlo de forma gratuita desde el propio repositorio de WordPress), nos dirigiremos antes de nada a la configuración para habilitar todas las opciones disponibles para la exploración/análisis del mismo, esto podemos hacerlo desde "Wordfence >> Todas las opciones >> Opciones de exploración >> Opciones generales", en donde marcaremos todas las casillas disponibles.

Una vez activadas todas las opciones, procederemos con el análisis desde "Wordfence >> Analizar >> Iniciar una nueva exploración".

En caso de que se detecten archivos infectados, Wordfence te permite tomar ciertas medidas contra dichos ficheros, no obstante, nosotros no utilizaremos estas opciones que nos ofrecen, ya que realizaremos la desinfección de forma manual para garantizar que todo quede completamente limpio.

Como te indicamos con anterioridad, existen otros plugins de análisis que podrías utilizar, como puede ser "Anti-Malware Security and Brute-Force Malware", del cual tiene un vídeo explicativo nuestro compañero Álvaro en su canal de Youtube:



Análisis por terminal ("wp-cli" y otros comandos)



wp core verify-checksums



wp plugin verify-checksums –all



Sustituir todos los archivos genéricos de WordPress, plugins y tema:

Eliminar únicamente los archivos que han detectado las herramientas de análisis no es una solución viable, ya que además de lo comentado anteriormente, es muy probable que vuelvan a generarse los mismos archivos infectados en la instalación.



Lo primero que tenemos que hacer es una copia de seguridad , para poder restaurarla si se produce algún tipo de problema.

Como indicamos con anterioridad, el objetivo final de la desinfección es sustituir todos los archivos de la web, por lo que vamos a descargar la última versión de WordPress desde la plataforma original, y la meteremos en una nueva carpeta en tu equipo.



En este punto es donde deberías de verificar que no tengas instalados elementos con vulnerabilidades o que lleven mucho tiempo sin recibir actualizaciones.



Posteriormente, vamos a descargar también la última versión de los plugins que tengamos instalados del propio repositorio de WordPress (o de su plataforma correspondiente en caso de que sea de pago), y los dejaremos dentro de la carpeta de “Plugins” en el WordPress que acabamos de descargar.





Una vez hecho esto, faltaría realizar el mismo proceso con el tema activo de la web, por lo que descargaremos la última versión del mismo y lo dejaremos en la carpeta de “themes” de la nueva instalación que estamos creando (es recomendable tener únicamente un tema instalado, ya que pueden producirse infecciones a partir de una plantilla desactivada y sin actualizar).





Una vez hecho esto, habría que eliminar toda la instalación original , exceptuando la carpeta “uploads”, la cual incluye todos los contenidos media de tu web.

De la carpeta “uploads” habría que borrar también todos los contenidos, exceptuando las carpetas donde se almacenan todos los medios (las que por defecto se denominan por el año y los meses), que sería lo único que no habría que eliminar en el proceso.





En cuanto hayamos comprobado la carpeta de uploads y eliminados todos los contenidos prescindibles de la misma, sería el momento de subir la carpeta que hemos preparado con anterioridad con todos los archivos actualizados (añadiéndole el directorio de uploads ya revisado), ya sea mediante FTP o desde el administrador de archivos de tu proveedor de hosting, y con esto, lo único que faltaría sería verificar que la web funcione correctamente.



Tareas adicionales de securización



Cambiar todas las contraseñas de la web y del propio panel de control : es importante que modifiques las contraseñas de todos los usuarios con privilegios de administrador en WordPress, la contraseña de la base de datos, la del panel de control (ya sea cPanel, Plesk, Vesta CP , etc) y la de todas las cuentas FTP que tengas creadas.

Instalar algún plugin de seguridad: existen multitud de plugins de seguridad en WordPress que te van a permitir realizar algunas configuraciones de seguridad en la web, como puede ser el cambio de URL por defecto del login de WordPress, protección contra ataques de fuerza bruta, configuración de reCaptcha, etc.





Actualizar la web de forma periódica y no instalar elementos nulled o pirata para que no vuelva a repetirse el problema.



Volver a analizar WordPress:

¿Cómo solicitar una revisión del sitio a Google después de desinfectarlo?