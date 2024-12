Índice del artículo

























¿Qué es el JavaScript y el CSS en WordPress?



JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza para crear "interacciones" en las páginas webs, además de dinamizar y mejorar la propia experiencia de usuario, y en el caso de WordPress , utiliza este tipo de archivos para agregar funcionalidades a los propios temas y plugins. Por poner algunos ejemplos, las galerías de imágenes , los sliders , las opciones de filtros o búsquedas en tiempo real, los menús, etc.

es un lenguaje de programación que se utiliza para crear "interacciones" en las páginas webs, además de dinamizar y mejorar la propia experiencia de usuario, y en el caso de , utiliza este tipo de archivos para agregar funcionalidades a los propios y plugins. Por poner algunos ejemplos, las , los , las opciones de filtros o búsquedas en tiempo real, los menús, etc.

El CSS se utiliza para definir el estilo y la apariencia de los elementos de una página web, desde las cabeceras y menús hasta la disposición de los propios contenidos dentro de una publicación o post. Seguramente ya te habrás fijado en los propios archivos de los temas en WordPress, existe uno llamado style.css, que es justamente el que se utiliza para controlar la apariencia del sitio.



Ajustes en Autoptimize

Opciones de JavaScript



¿Unificar archivos JS? : Esta opción juntará todos los archivos JS de la web en uno solo , lo que, en teoría, debería de mejorar la velocidad de carga. No obstante, es una opción que suele generar bastantes problemas de visualización, por lo que te recomendamos verificar posteriormente la web si te decides a activarlo. Al activar esta opción, se mostrarán otras 3 opciones adicionales, las cuales suelen generar bastantes problemas y únicamente pueden ser interesantes en casos bastante concretos, por lo que nuestra recomendación es que no las actives.

: Esta opción , lo que, en teoría, debería de mejorar la velocidad de carga. No obstante, es una opción que suele generar bastantes problemas de visualización, por lo que te recomendamos verificar posteriormente la web si te decides a activarlo. Al activar esta opción, se mostrarán otras 3 opciones adicionales, las cuales suelen generar bastantes problemas y únicamente pueden ser interesantes en casos bastante concretos, por lo que nuestra recomendación es que no las actives.

¿Incluir JS incrustados? : se extrae el JS incrustado también de los archivos HTML .

: se extrae el JS incrustado también de los archivos .

¿Forzar JavaScript en <head>? : fuerza la carga del JS en la cabecera de la web.

: fuerza la carga del JS en la cabecera de la web.

¿Añadir bloques try-catch?: con esta opción puedes comprobar posibles problemas/errores de tus scripts.





¿No agregar, sino aplazar? : se minifican los archivos y se van colocando de uno, de esta forma no se bloquea el resto del contenido.

: se minifican los archivos y se van colocando de uno, de esta forma no se bloquea el resto del contenido.

¿Aplazar también el JS incrustado? : Aplaza también el código JS que esté inyectado en otro tipo de archivos, por ejemplo, en un HTML. Esta es otra opción que puede ocasionar bastantes problemas de visualización.

: Aplaza también el código JS que esté inyectado en otro tipo de archivos, por ejemplo, en un HTML. Esta es otra opción que puede ocasionar bastantes problemas de visualización.

Scripts a excluir de Autoptimize: aquí podrías incluir los JS que no te interesen optimizar, es decir, sería como una lista de exclusiones.



Opciones de CSS



¿Unificar archivos CSS? : Unifica todos los ficheros CSS en uno solo.

: Unifica todos los ficheros CSS en uno solo.

¿Incluir CSS incrustados? : Incluye también los CSS incrustados en el código HTML.

: Incluye también los CSS incrustados en el código HTML.

¿Crear data:URIs de imágenes? : permite incluir ciertas imágenes en el propio CSS, en vez de descargarlas de forma independiente.

: permite incluir ciertas imágenes en el propio CSS, en vez de descargarlas de forma independiente.

¿Elimina el CSS que bloquea la visualización? : con esta opción se eliminan los avisos que se muestran en los test referentes al bloqueo de renderizado (lo que suele mejorar las puntuaciones considerablemente), no obstante, tendrás que añadir ciertas exclusiones CSS para que se caguen los CSS críticos, por lo que no es una opción recomendable si no tienes conocimientos avanzados de ello.

: con esta opción se eliminan los avisos que se muestran en los test referentes al bloqueo de renderizado (lo que suele mejorar las puntuaciones considerablemente), no obstante, tendrás que añadir ciertas exclusiones CSS para que se caguen los CSS críticos, por lo que no es una opción recomendable si no tienes conocimientos avanzados de ello.

¿Combinar todos los CSS? : Esta opción incrusta todos los CSS para evitar problemas con los bloqueos de visualización, aunque no suele ser recomendable, ya que aumenta considerablemente el tamaño del HTML.

: Esta opción incrusta todos los CSS para evitar problemas con los bloqueos de visualización, aunque no suele ser recomendable, ya que aumenta considerablemente el tamaño del HTML.

CSS a excluir de Autoptimize: Un campo desde el que puedes excluir ciertos archivos de CSS que especifiques.



Opciones de HTML

Opciones de la CDN

Información de la caché

Imágenes

CSS crítico

Extra

¡Optimizar más!

Caché de página

Comparación con otros plugins

En la actualidad, prácticamente todos los sitios webs hechos en WordPress tienen una cantidad muy grande de archivos JavaScript y CSS , por lo que suele ser imprescindible intentar optimizarlos lo máximo posible paraPara que te hagas una idea de cuánto contenido JS y CSS tiene actualmente una web, a continuación, te mostraremos una captura de un test realizado con la herramienta de Pingdom Tools en la web de Marca, que es uno de los periódicos deportivos más importantes de España.Como podrás observar, casi el 40% del peso de la página pertenece a JavaScript, y, además, hay que tener en cuenta que, si cargamos las fuentes desde Google Fonts , lo que estamos cargando realmente son archivos CSS, por lo que al final, la mitad de los contenidos de la página pertenecen a este tipo de archivos.Te podemos ahora otro ejemplo, en este caso de la web de nuestro compañero y CEO Álvaro , en dónde se puede apreciar la misma situación:En este caso, entre las fuentes, el JavaScript y el propio CSS de la web, el porcentaje es incluso mayor, llegando a más del 70%.Lo que queremos decirte con esto, es que, en la actualidad, es imprescindible optimizar este tipo de archivos lo máximo posible, por lo que en el día de hoy te hablaremos de un plugin muy conocido que fue diseñado específicamente para esto,Antes de hablar del plugin de Autoptimize, consideramos que es importante dar una breve explicación sobre qué son estos archivos exactamente y para qué se utilizan:En resumen,y que disponga de distintas funcionalidades.Entonces,, pues básicamente, conseguiremos mejorar la velocidad de carga de la página (no cómo una caché de página , pero mejorará levemente), mejoraremos el propio rendimiento general de la web, ya que podremos reducir el tamaño de los archivos, y ahorraremos ancho de banda, con todos los beneficios que esto supone.Como comentamos anteriormente,, y aunque es un plugin que funciona bastante bien, consideramos que en la actualidad existen mejores opciones para implementar estas configuraciones en un sitio web hecho con WordPress (más adelante hablaremos sobre esto).Dicho esto, a continuación, hablaremos brevemente de todas las opciones que tiene el plugin, que podremos ver una vez que lo tengamos instalado y habilitado desde el apartado "Ajustes > Autoptimize", o desde la propia barra superior del administrador de WordPress.Las primeras opciones que encontraremos serán las de JavaScript, y la primera que podemos habilitar sería la de "¿Optimizar el código JavaScript?". Con esta opción activada, el plugin minificará (es decir, intentará reducir) yAl reducir el tamaño de los archivos, estos se cargarán antes, lo que debería deUna vez activemos esta opción, nos permitirá habilitar otras 2 configuraciones de forma adicional, las cuales tendrán varias opciones adicionales, te explicaremos brevemente a continuación que hace cada una de ellas:Hay que tener en cuenta que todas estas opciones (exceptuando la primera de "¿Optimizar el código JavaScript?") suelen ocasionar bastantes problemas de visualización y compatibilidad, por lo que sería altamente recomendable que revises la web si te decides a configurar alguna de ellas.En cuanto a la optimización de CSS, la configuración es bastante parecida a lo que acabamos de ver del JS, tendremos que habilitar antes de nada la casilla de "¿Optimizar el código CSS?", lo que habilitará la minificación de este tipo de archivos y nos permitirá activar el resto de opciones disponibles:En este caso, la configuración más recomendable es habilitar únicamente las 3 primeras casillas ("¿Optimizar el código CSS?", "¿Unificar archivos CSS?" e "¿Incluir CSS incrustados?"), que son las que proporcionan más mejora, el resto de opciones suelen generar bastantes problemas de visualización y únicamente deberían habilitarse en ciertos casos concretos.Puedesmarcando la casilla correspondiente "¿Optimizar el código HTML?", lo que eliminará los espacios que no son necesarios del propio código, comprimiéndolo y reduciendo el tamaño total de la página, también podrías probar a activar la minificación del JS y del CSS integrado, aunque al igual que el resto de opciones más "avanzadas", sería recomendable que revises la web posteriormente por si se produce algún problema a nivel visualización.En cuanto a la opción de "Mantener comentarios HTML", se puede habilitar si se desea activar dichos comentarios en las páginas optimizadas.Si utilizas algún otro CDN que no sea Cloudflare , desde esta sección deberías de poder insertarla para que la optimización de los ficheros funcione también a través de la misma.En esta sección te indica la carpeta en dónde se almacena la caché en tu instalación, la cantidad de archivos en caché y los permisos actuales en dicho directorio.Otras opciones:En Otras opciones vas a poder, por ejemplo, activar o desactivar el tipo de guardado de los archivos estáticos, activar los respaldos 404 (lo que intentará redirigir ciertos archivos del plugin que estén provocando 404), añadir permisos a usuarios con privilegios de edición, etc.Estas opciones podrías dejarlas tal y como están por defecto, aunque si no aplican en tu caso o se produce algún problema en las configuraciones que modifican o no les ves ninguna utilidad, puedes desactivarlas sin problema (no son configuraciones a nivel optimización, sino más bien a nivel funcionamiento/permisos).mediante su integración con ShortPixel.Para ello, tendrías que habilitar la opción de "Optimización de imágenes y CDN", con la que se empezarán a servir imágenes optimizadas a través del CDN en formatos de más calidad, como pueden ser WebP o AVIF.Otra opción interesante que permite el plugin, sería la oportunidad de configurar la carga diferida en nuestro sitio web. Tenemos una guía bastante reciente hablando justamente sobre esta configuración, por si quisieras echarle un vistazo:Si has leído hasta aquí, recordarás que, en las opciones de optimización de CSS, existía una llamada “¿Elimina el CSS que bloquea la visualización?” en la que te indicamos que, si querías activarla, habría que añadir ciertas exclusiones para que se cargaran los archivos CSS críticos de la web.Este es el apartado en el que habría que añadir dichos CSS, aunque tal y como indicamos anteriormente, requiere de conocimientos avanzados en esta materia.La versión de pago del plugin, lo que puede llegar a ser una función bastante interesante.En las opciones "Extra" podríamos realizar algunas modificaciones en las Google Fonts (eliminarlas, combinarlas y enlazarlas, etc.), eliminar los emojis de WordPress (es decir, el CSS y JS asociado a estos), eliminar las cadenas de consulta de recursos estáticos, etc.Además, también te permite precargar ciertas peticiones/recursos de la web o precargar en el navegador dominios de terceros (por si tuvieses referencias a los mismos en tu sitio web), y por último, también tienes la opción de configurar una lista de todos los archivos JS que quieres que se carguen de forma asíncrona.En esta sección simplemente se indican ciertos, desde la versión de pago del plugin hasta algunas herramientas externas a nivel optimización/rendimiento.Hay que tener en cuenta que, no obstante, desde hace unos años, sí que permite configurar un caché de página en su versión de pago (puedes obtenerla desde 12 €/$ al mes, o desde 5 €/$ al mes si lo contratas por un año https://autoptimize.com/pro/ ), además de añadir alguna otra mejora como la optimización (casi ilimitada) de imágenes, la generación automática de reglas CSS críticas o un CDN.Como has podido ver, el plugin en sí dispone de bastantes opciones para optimizar los archivos CSS y JS de tu WordPress, y aunque es cierto que muchas de estas opciones requieren un conocimiento más avanzado y no son sencillas de entender si no tenemos conocimientos suficientes, normalmente, el plugin suele dar buen rendimiento con sus opciones básicas, por lo que puede ser una buena opción dependiendo de la configuración de la web.Aun así, y tal y como te indicamos anteriormente,(siempre y cuando no tengas la opción de pago del plugin, que sí que tiene caché de página), por ejemplo, WP Rocket, LiteSpeed Caché o W3 Total Caché (teniendo siempre en cuenta que no deberías de tener las mismas opciones activas en ambos plugins, ya que estos plugins de caché, suelen disponer también de opciones de optimización a nivel CSS, JS y HTML).Dicho esto, en nuestra opinión, consideramos que el plugin ofrece un buen rendimiento, sobre todo si lo juntas con otro plugin para que gestione la caché, no obstante, consideramos que dependiendo de la configuración de la web y del servidor en dónde se encuentre alojada, existen opciones más recomendables: LiteSpeed Caché : espor temas de rendimiento y compatibilidad (siempre que tengas contratado un hosting con nosotros con LiteSpeed Web Server), suele ofrecer muy buenos resultados y su configuración avanzada te permite configurar un sistema de caché prácticamente a medida (dispone de todo tipo de opciones, a nivel caché, CSS, JS, HTML, optimización de imágenes, limpieza de base de datos), no obstante, dispone de muchísimas opciones, por lo que puede ser complejo realizar una configuración de este tipo si no tienes conocimientos avanzados de WPO Si quieres conocer más sobre este plugin y sobre LiteSpeed Web Server, tenemos este post hablando sobre ello que te puede interesar:: Si tu web no está alojada en un servidor LiteSpeed, es sin duda una de las mejores opciones (si no la mejor) por temas de rendimiento y facilidad de uso. Es un plugin simple que te permite acelerar tu sitio web en gran medida con unos pocos clics. También dispone de un apartado para limpiar la base de datos (revisiones, transients, etc.), y la única desventaja que tiene con respecto al resto, es que es un plugin de pago.Tenemos un post también sobre WP Rocket y sobre todas sus opciones, por si quisieras echarle un vistazo:: es sin duda uno de los plugins de caché más potentes que existen, ya que dispone de multitud de configuraciones y de métodos de almacenamiento de caché, no obstante, debido a esto, puede llegar a ser bastante complejo, y únicamente solemos recomendarlo para webs que requieren una configuración muy específica. En la mayoría de instalaciones, suele ser suficiente con una configuración básica del plugin, aunque para esto, lo idóneo es decantarse por los plugins citados anteriormente.