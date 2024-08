Imagick en WordPress

Que es Image Magic

Si utilizas WordPress como CMS, seguramente ya te hayas encontrado en algún momento con un aviso en el apartado de "Salud del sitio" en el que se indica que faltan algunos módulos recomendados, entre los que se encuentra el, no obstante, si has llegado hasta aquí, posiblemente te estés preguntandoen este tipo de CMS Por ello, en este post te explicaremos, para que se utiliza y cómo puedes habilitarlo desde el cPanel . [elementor-template id="80835"](y de código abierto) que se utiliza para editar y manipular imágenes digitales. Este programa puede utilizarse para editar, crear o convertir imágenes de mapas de bits y admite una amplia gama de formatos de archivo (es capaz de leer y escribir más de 200 formatos), incluyendo JPEG , PDF, PNG , GIF, SVG , etc.Además,(incluidos Linux, Windows y macOS) e incluye una interfaz de línea de comandos para ejecutar tareas complejas de procesamiento de imágenes, así como una API para integrar sus funciones en multitud de lenguajes de programación (C, C++, Python, JavaScript,, etc.). Otra de lasque tiene con secuencias de comandos y automatización, lo que permite a los usuarios crear procesos complejos de manipulación de imágenes que se pueden ejecutar automáticamente, sin necesidad de intervención manual, lo que puede resultar especialmente útil para tareas que requieren el procesamiento de una gran cantidad de imágenes o para tareas que deben realizarse de forma regular.Seguramente ya sabrás que WordPress y el resto de CMS más utilizados (, etc.) están desarrollados en lenguaje de PHP. Como indicamos anteriormente,para poder integrar sus funciones en distintos lenguajes de programación, y en el caso de PHP, la API en cuestión sería Imagick.Si tuviésemos que indicarte para qué utilizaexactamente esta extensión de PHP, podríamos nombrarte las siguientes funcionalidades:Hay que tener en cuenta queen todos los servidores (puede haber alguno que no lo tenga ni instalado), ya que no es el único módulo que existe en PHP para trabajar y optimizar imágenes . Existe otra extensión llamada GD (es la que suele estar habilitada en la gran mayoría de servidores) que realiza las mismas funciones, la mayor diferencia que existe entre estas 2 extensiones es que, aunque con un mayor peso. En el caso de, que es el CMS en el que estamos especializados, comentarte que por defecto, intentará utilizar siempre Imagick, y en caso de que no esté habilitado, usará GD, por lo que a pesar de que la propia herramienta de "Salud del sitio" de WordPress pueda recomendar su activación, no es una extensión que sea necesaria para el funcionamiento de tu web, e incluso pueden darse ocasiones en que provoque problemas de almacenamiento en el servidor dependiendo de la configuración de la aplicación y de sus imágenes.Explicado todo esto, vamos a indicarte a continuación. Una vez estemos logueados, tendremos que dirigirnos al apartado de "SOFTWARE" > "Seleccionar versión PHP".Cuando estés dentro, tendrás que asegurarte antes de nada de que no tienes configurada la versión PHP por defecto, ya que esta no te permite modificar ni añadir módulos de PHP. Simplemente tendrás queclicando en la casilla correspondiente, los módulos están ordenados por orden alfabético.Cuando actives la casilla, ya debería de instalarse el módulo automáticamente y ya deberías de tener. Por último, comentarte que en caso de que tengas contratado un, el módulo de Imagick ya vendría instalado y habilitado por defecto, por lo que no necesitarás realizar ninguna acción de tu lado, en cualquier caso, cualquier problema o duda que tengas al respecto, puedes contactar con nuestro equipo de soporte técnico que está disponible 24/7.