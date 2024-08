Cómo poner WordPress en modo mantenimiento

Qué es el modo mantenimiento en WordPress y cuando deberías utilizarlo

Porque configurar un modo mantenimiento en WordPress y cuando es recomendable hacerlo:

Actualización del núcleo de WordPress (especialmente si vamos a realizar una actualización de versión mayor).

(especialmente si vamos a realizar una actualización de versión mayor). Actualización de elementos de la web ( plugins y temas ), sobre todo si se va a realizar una actualización en lote o de bastantes elementos de forma simultánea (nuestra recomendación es realizar las actualizaciones siempre una por una).

( y ), sobre todo si se va a realizar una actualización en lote o de bastantes elementos de forma simultánea (nuestra recomendación es realizar las actualizaciones siempre una por una). Cambios en la estructura o diseño del sitio , por ejemplo, si vas a sustituir el tema o modificar alguna sección en particular.

, por ejemplo, si vas a sustituir el tema o modificar alguna sección en particular. Instalación/configuración de nuevos elementos en la web , ya que desconocemos que funcionamiento tendrán exactamente una vez instalados y si van a generar alguna problemática.

, ya que desconocemos que funcionamiento tendrán exactamente una vez instalados y si van a generar alguna problemática. Migración de web : es recomendable en ciertas situaciones (por ejemplo, en un ecommerce ), para evitar que la instalación pueda des actualizarse en el tiempo que dure el proceso.

: es recomendable en ciertas situaciones (por ejemplo, en un ), para evitar que la instalación pueda des actualizarse en el tiempo que dure el proceso. Web en desarrollo : si estamos todavía en el proceso de creación de nuestra página web, lo idóneo es configurar un modo mantenimiento hasta el lanzamiento.

: si estamos todavía en el proceso de creación de nuestra página web, lo idóneo es configurar un modo mantenimiento hasta el lanzamiento. Solución de problemas: en caso de que se produzca algún error en la web o te encuentres con alguna problemática en la visualización, activar el modo mantenimiento puede ser útil para evitar que los usuarios se encuentren con dichos errores o con contenido incompleto.

Plugins para configurar modo mantenimiento en WordPress

Under Construction: se trata de un plugin bastante completo que pone a tu disposición varias opciones de interés para configurar tu página de mantenimiento. Este plugin te permite escoger entre multitud de plantillas prediseñadas (algunas de pago), no obstante, además de permitirte modificar el texto que se mostrará al visitante final, también te permite incluir los iconos de las redes sociales con enlaces hacia tu cuenta correspondiente, un botón de inicio de sesión, permitir el rastreo de Google Analytics, implementar código CSS al diseño de la plantilla, etc.

Website Builder by SeedProd: Lo más positivo que tiene este plugin con respecto al resto que te indicaremos en este post, es que tiene un constructor visual propio que te permite modificar a tu gusto las plantillas que vienen prediseñadas por defecto (también te permite crearlas desde cero).

Mantenimiento web: es sin duda el plugin más sencillo de los indicados, pone a tu disposición 4 plantillas prediseñadas para la página de mantenimiento y únicamente te permite configurar el texto/mensaje que se muestra a los visitantes, además de añadir tu ID de Google Analytics para seguir recogiendo datos.

WP Maintenance: Con este plugin puedes personalizar de una forma bastante completa tu página de mantenimiento, ya que te permite modificar el texto que se muestra en la misma, cambiar su CSS, añadir imágenes (una de cabecera y otra de fondo), configurar una cuenta regresiva, añadir tus redes sociales, etc.

Maintenance: si quieres optar por un plugin rápido y sencillo de configurar, esta puede ser tu opción, ya que dispone de muy pocas opciones configurables en su versión gratuita, y puedes configurar tu página de mantenimiento en un par de minutos.

Establecer modo mantenimiento con el plugin "Under Construction":

Configurar modo mantenimiento con un constructor:

Configurar modo mantenimiento añadiendo código al functions.php de tu tema:

//MODO MANTENIMIENTO: function mode_maintenance(){ if(!current_user_can('edit_themes') || !is_user_logged_in()){ wp_die('<div style="border: dotted 3px black;"> <h1 style="color: #72d7ff; text-align: center; font-size: 35px;">SITIO WEB EN MANTENIMIENTO</h1> <p style="text-align: center; font-size: 30px;">Estamos en construcción, pronto recibirás nuevas noticias...</p> <center><img src="https://raiola-mantenimiento.com/wp-content/uploads/2024/08/raiola.jpeg" /></center></div>', 'Sitio en Mantenimiento', array( 'response' => 503 )); } } add_action('init', 'mode_maintenance');

Establecer modo mantenimiento mediante el fichero .htaccess

<!doctype html>

¡Estamos realizando tareas de mantenimiento en la web! Si lo necesitas, puedes ponerte en contacto conmigo al correo info@raiola-mantenimiento.com o en el número 000000000 Volveremos lo antes posible. - El webmaster

RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/mantenimiento\.html$ RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^93\.156\.210\.23$ RewriteRule $ /mantenimiento.html [R=302,L]

