Índice del artículo







































































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Telefono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Se puede consultar la política de privacidad de forma más detallada aquí.

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero subscribirme

¿Por qué tu negocio necesita una página en Facebook?

Beneficios de tener una página de empresa en Facebook



Alcance masivo : no importa tanto si tu negocio es pequeño o grande. Y es que con una buena estrategia puedes llegar a miles de personas sin gastar ni un euro. Para afinar más, con los anuncios de Meta puedes elegir exactamente a quién llegar.

: no importa tanto si tu negocio es pequeño o grande. Y es que con una buena estrategia puedes llegar a miles de personas sin gastar ni un euro. Para afinar más, con los anuncios de Meta puedes elegir exactamente a quién llegar.

Más interacción con clientes : responder mensajes, recibir reseñas y generar confianza es más fácil con una página bien optimizada.

: responder mensajes, recibir reseñas y generar confianza es más fácil con una página bien optimizada.

Publicidad accesible y que funciona : a diferencia de otras plataformas, los anuncios en Facebook son bastante económicos y superpersonalizables.

: a diferencia de otras plataformas, los anuncios en Facebook son bastante económicos y superpersonalizables.

Herramientas de análisis: Facebook te ofrece datos detallados sobre el rendimiento de tus publicaciones, permitiéndote ajustar estrategias en tiempo real. Pero ten en cuenta que esto no pasa en una cuenta personal.



Diferencias entre un perfil personal y una página de negocio



Las páginas son para negocios : un perfil personal tiene un límite de amigos y no te deja acceder a herramientas como estadísticas, anuncios o botones de contacto. Las páginas de negocio están pensadas para que puedas gestionar todo eso fácilmente.

: un perfil personal tiene un límite de amigos y no te deja acceder a herramientas como estadísticas, anuncios o botones de contacto. Las páginas de negocio están pensadas para que puedas gestionar todo eso fácilmente.

El algoritmo te pilla : Facebook se da cuenta cuando usas un perfil personal para cosas comerciales, y te puede bloquear el perfil sin avisar. Imagínate perder todo tu contenido y contactos de un día para otro…

: Facebook se da cuenta cuando usas un perfil personal para cosas comerciales, y te puede bloquear el perfil sin avisar. Imagínate perder todo tu contenido y contactos de un día para otro…

Herramientas profesionales: con una página de Facebook puedes programar publicaciones, pero también crear catálogos de productos y responder mensajes de forma automática.



Cómo crear una página de Facebook para tu negocio paso a paso

Paso 1: Accede a la sección de creación de páginas



Entra en Facebook.com y realiza el login con tu cuenta personal.

Pulsa en el menú (esas tres rayitas en la parte de arriba a la derecha si estás en móvil, o el icono de menú si estás en el ordenador).

Busca la opción que pone "Páginas" y dale a "Crear nueva página".



Paso 2: Elige el nombre, categoría y descripción de tu negocio



Nombre : pon el mismo nombre que usas en tu tienda o página web. Evita nombres raros o demasiado largos. Por ejemplo, en vez de "Tienda de Ropa Estilos Únicos y Originales", pon algo más directo como "Estilo Único – Moda y Tendencias".

: pon el mismo nombre que usas en tu tienda o página web. Evita nombres raros o demasiado largos. Por ejemplo, en vez de "Tienda de Ropa Estilos Únicos y Originales", pon algo más directo como "Estilo Único – Moda y Tendencias".

Categoría : Facebook te dará varias opciones según lo que vendas. Si tienes un restaurante, selecciona "Restaurante" y no algo tan general como "Negocio local".

: Facebook te dará varias opciones según lo que vendas. Si tienes un restaurante, selecciona "Restaurante" y no algo tan general como "Negocio local".

Descripción: aquí es donde tienes que ser claro y directo. Para ello, explica unas pocas líneas qué haces y por qué deberían elegirte.



Paso 3: Agrega tu logo y una imagen de portada



Foto de perfil (logo) : tiene que ser cuadrada y, como mínimo, de 180 x 180 píxele s. Lo ideal es usar tu logotipo o algo que represente bien a tu marca. Es como tu cara en Facebook, asegúrate de que sea top.

: tiene que ser cuadrada y, s. Lo ideal es usar tu logotipo o algo que represente bien a tu marca. Es como tu cara en Facebook, asegúrate de que sea top.

Imagen de portada: es ese banner grande que aparece arriba de todo. Lo ideal va a ser que tenga unas medidas de 851 x 315 píxeles. Aquí puedes darle rienda suelta a la creatividad y meter tu eslogan, una promo o hasta tus datos de contacto.





Nombre, dirección y teléfono (NAP) : esta información tiene que ser la misma que tienes en tu página web o en Google Maps. ¿Por qué? Porque así mejoras tu SEO local, ya que estamos. También es gratis .

: esta información tiene que ser la misma que tienes en tu página web o en Google Maps. ¿Por qué? Porque así mejoras tu local, ya que estamos. .

Correo electrónico y página web : si tienes web, ¡ponla! Así los clientes podrán curiosear más sobre lo que ofreces. Es como darles una ventana para ver todo lo que tienes.

: si tienes web, ¡ponla! Así los clientes podrán curiosear más sobre lo que ofreces. Es como darles una ventana para ver todo lo que tienes.

Ubicación: si tienes una tienda física, activa la opción para que la gente vea tu dirección en el mapa. Así no habrá excusas para no encontrarte.



Paso 5: Activa WhatsApp Business y Messenger



Lo primero es ir la configuración de tu página y busca la opción "Vincular con WhatsApp".

Pon tu número de teléfono y sigue los pasos para verificarlo.

En cuanto esté listo, tus clientes podrán enviarte mensajes directos.





Activa las respuestas automáticas para responder rápidamente a los clientes.

Configura preguntas frecuentes para ahorrar tiempo y ofrecer una mejor experiencia.



Paso 6: Configura los botones de acción y enlaces



Ve a tu página y haz clic en "Añadir un botón".



Elige el botón que mejor te venga: Si quieres que te manden mensajes, pon "Enviar mensaje".



"Enviar mensaje" si quieres recibir consultas.



"Reservar ahora" si ofreces servicios con cita previa.



"Comprar" si vendes productos en línea.



"Llamar" si prefieres que los clientes te contacten directamente.



Cómo optimizar tu página para más visibilidad y ventas

SEO en Facebook: cómo hacer que tu página aparezca en Google



Usa palabras clave : tienes que meter palabras o frases que dejen claro a qué te dedicas, tanto en el nombre, como en la descripción y en las publicaciones. Por ejemplo, si vendes ropa deportiva, pon algo como “ropa deportiva top” o “zapatillas para correr”.

: tienes que meter palabras o frases que dejen claro a qué te dedicas, tanto en el nombre, como en la descripción y en las publicaciones. Por ejemplo, si vendes ropa deportiva, pon algo como “ropa deportiva top” o “zapatillas para correr”.

Completa toda la información : no dejes nada a medias. Rellena bien cada apartado de tu página con información que sea concreta sobre lo que haces y qué ofreces. Útil. Cuidada.

: no dejes nada a medias. Rellena bien cada apartado de tu página con información que sea concreta sobre lo que haces y qué ofreces. Útil. Cuidada.

Publica contenido optimizado : a pesar de ser una red social, Google también ve lo que subes a Facebook. Publica cosas útiles y que enganchen, con enlaces tanto dentro de tu página como hacia otras páginas.

: a pesar de ser una red social, Google también ve lo que subes a Facebook. Publica cosas útiles y que enganchen, con enlaces tanto dentro de tu página como hacia otras páginas.

Haz que la gente interactúe: Los comentarios, me gustas y compartidos hacen que tu página sea más visible y relevante. Así que, ¡anima a tus seguidores a participar!



Conectar Facebook con Instagram y WhatsApp Business



Mayor alcance : al compartir contenido en Facebook e Instagram al mismo tiempo, llegas a más personas sin esfuerzo extra.

: al compartir contenido en Facebook e Instagram al mismo tiempo, llegas a más personas sin esfuerzo extra.

Atención al cliente al momento : con WhatsApp Business, tus clientes pueden chatear contigo al instante desde tus publicaciones o anuncios. ¡Así no dejas a nadie esperando!

: con WhatsApp Business, tus clientes pueden chatear contigo al instante desde tus publicaciones o anuncios. ¡Así no dejas a nadie esperando!

Publicidad sin rollos: puedes crear anuncios en Facebook e Instagram y gestionar todos los mensajes desde un solo lugar.





Ve a la configuración de tu página de Facebook.



Busca la opción de "Cuentas vinculadas" y conecta tu perfil de Instagram.



Para WhatsApp Business, pon tu número y sigue los pasos de verificación.



Cómo personalizar tu URL y nombre de usuario



Hazlo corto y claro: usa el nombre de tu negocio sin caracteres especiales ni números innecesarios.

Evita cambios constantes: una vez que personalizas tu URL, no es recomendable modificarla.

Usa palabras clave: si es posible, incluye términos relevantes. Por ejemplo, "facebook.com/ModaDeportivaES" es mejor que "facebook.com/tienda123".





Ve a la configuración de tu página de Facebook.



En la sección de "Nombre de usuario", indica el que prefieras.



Guarda los cambios… ¡y listo!



Estrategias para atraer clientes y hacer crecer tu negocio en Facebook

Cómo publicar contenido atractivo y generar interacción



Comparte historias sobre tu negocio.



Usa imágenes llamativas y textos persuasivos.



Publica encuestas y preguntas para incentivar comentarios.



Uso de Facebook Live y videos para conectar con clientes



Haz demostraciones de productos.



Responde preguntas en vivo para generar confianza.



Usa subtítulos para mayor accesibilidad.



Atención al cliente con Facebook Messenger



Configura respuestas automáticas.



Usa chatbots para atención 24/7.



Personaliza los mensajes para mayor cercanía.



Cómo programar publicaciones y automatizar respuestas



Publicaciones constantes sin perder tiempo.



Análisis de métricas para mejorar estrategias.



Mayor eficiencia en la gestión de clientes.



Publicidad en Facebook: cómo promocionar tu negocio

Cómo crear tu primera campaña con Facebook Ads



Entra al Administrador de Anuncios y le das al botón de "Crear".

Elige un objetivo publicitario, como tráfico, conversiones o reconocimiento de marca.

Define tu audiencia, seleccionando ubicación, edad, intereses y comportamientos.

Configura el presupuesto y la duración de tu campaña.

Selecciona el formato del anuncio, ya sea imagen, video, carrusel o colección.

Escribe un texto atractivo y pon tu llamada a la acción (CTA).

Revisa y publica tu anuncio.



Segmentación de audiencias: cómo llegar a clientes potenciales



Ubicación : es ideal para negocios locales o campañas en mercados específicos.

: es ideal para negocios locales o campañas en mercados específicos.

Intereses y comportamientos : Facebook analiza la actividad de los usuarios para mostrar anuncios relevantes.

: Facebook analiza la actividad de los usuarios para mostrar anuncios relevantes.

Públicos personalizados : lo que puedes hacer es dirigirte a personas que ya visitaron tu sitio web o interactuaron con tu página.

: lo que puedes hacer es dirigirte a personas que ya visitaron tu sitio web o interactuaron con tu página.

Públicos similares: Facebook busca usuarios con características parecidas a tus clientes actuales.



Cómo medir y mejorar los resultados de tus anuncios



Alcance e impresiones : esto te dice cuánta gente ha visto tu anuncio.

: esto te dice cuánta gente ha visto tu anuncio.

Tasa de clics (CTR) : aquí ves cuántos han hecho clic en tu anuncio.

: aquí ves cuántos han hecho clic en tu anuncio.

Coste por adquisición (CPA) : esto te dice si lo que estás gastando vale la pena.

: esto te dice si lo que estás gastando vale la pena.

Conversión y retorno de inversión (ROI): ayudan a saber si la campaña generó ventas o clientes potenciales.



Cómo gestionar y administrar tu página de empresa en Facebook

Uso de Facebook Insights para analizar el rendimiento

Cómo conseguir más seguidores y fidelizar clientes

Delegar funciones: cómo añadir administradores a tu página

¿Cómo eliminar o desactivar una página de empresa en Facebook?

Pasos para eliminar una página de negocio definitivamente



Ve a la configuración : entra en tu página como administrador.

: entra en tu página como administrador.

Busca la opción "Configuración" : está en la parte superior de la página.

: está en la parte superior de la página.

Desplázate hasta "Eliminar página" : la encontrarás casi al final de las opciones. Haz clic y verás un aviso de Facebook.

: la encontrarás casi al final de las opciones. Haz clic y verás un aviso de Facebook.

Confirma la eliminación: Facebook te pedirá que confirmes la acción. Si estás seguro, haz clic en "Eliminar" y listo.



Cómo desactivar temporalmente una página en Facebook



Entra en la configuración: ve a tu página y accede como administrador.

Busca la opción "Visibilidad de la página": está en la sección "General".

Desactiva la página: haz clic en "Desactivar" y confirma la acción.



Preguntas frecuentes sobre páginas de Facebook para negocios

¿Cuánto cuesta crear y mantener una página de Facebook?

¿Cómo cambiar el nombre de mi página?



Ve a tu página.

Primero, haz clic en Configuración en la parte superior.

Ya cuando estés ahí, en el menú de la izquierda, selecciona Información de la página.

Ahí, en el nombre de la página, haz clic en Editar.

Pon el nuevo nombre y haz clic en Continuar.



Ojo, Facebook tiene algunas reglas para cambiar el nombre, no puedes hacerlo todo el tiempo y el nombre tiene que ser claro y no confuso. Si tienes una página con muchos seguidores, puede que tarden un poco en aprobarlo.

¿Cómo recuperar una página eliminada o bloqueada?



Inicia sesión en tu cuenta de Facebook.

Ve a la página de soporte de Facebook.

Busca “Recuperar tu página” o “Página bloqueada”.



Desde que llegaron las redes sociales a nuestra vida, hace unos 20 años más o menos, son una parte esencial de todo lo que hacemos. Así que si te preguntas, ¡no estás solo!Porque con más de tres mil millones de usuarios activos,¿Y lo mejor de todo?Pero, ojo, que no vale con crearla y quedarte esperando a que los clientes vengan solitos. Porque hay trucos para que te salga bien la cosa, yEn el blog de Raiola Networks vamos a contarteque sí funcione para tu proyecto.La realidad es que. Pero claro, con tanta gente metida en la red de Meta, es casi imposible que no llegues a tu público o que no caigan algunas ventas.Un ejemplo clarísimo es el de Beardbrand , una marca de productos para barbudos que empezó siendo un negocio pequeño. Gracias a Facebook, ahora factura millones al año. Se pueden hacer grandes cosas en esta red en 2025.Si aún tienes dudas, montar una página para tu negocio es de las mejores cosas que puedes hacer para que te conozca más gente.Te dejamos algunas razones para que te convenzas si eres de los que dudan del poder de Facebook:A pesar de que Instagram y TikTok están en la cresta de las redes,Y es que si la comparas con otras redes sociales,y hacer que los clientes se animen a comprar.Mucha gente comete el error de usar su perfil personal para su negocio. Aunque parezca lo mismo, no lo es, y hay algunas diferencias que afectan directamente a tu visibilidad (y posterior crecimiento):¿Ya te has decidido? PuesSi aún no tienes una página de Facebook para tu negocio, ¡ya estás tardando! Es el sitio perfecto para llegar a más gente sin tener que gastar mucho.Precisamente por esto y más, te contamos cómo crearla de forma fácil, además de unos trucos para que quede de 10 desde el principio. ¡Venga, que tu negocio lo necesita!Lo lógico y principal que tienes que hacer es entrar a la parte de crear la página en Facebook.Este paso es superimportante porque es lo primero que la gente verá de tu negocio en Facebook.Fíjate en estos tres puntos:Te recomendamos no hacer truquillos aquí.(y al algoritmo) a encontrarte.La gente es muy visual, así que tu foto de perfil y banner es lo primero que ven. Por lo tanto,Échale un ojo a los requerimientos para que te quede muy bien., donde tiene que estar. Si no, pueden dudar y eso genera pérdidas en tu negocio. Así que, ¡pon atención a esto!para mejorar la comunicación con los clientes y aumentar las conversiones.para interactuar contigo de la forma más fácil. Para configurarlos, solo tienes que hacer lo siguiente:Aquí, por lo menos. Pero si es que ofreces asesorías o consultas, "Reservar ahora" es lo ideal.Fíjate, si ya tienes tu página de Facebook montada, pero sientes que no está dando los resultados que esperabas, tiene solución. No hay que preocuparse.Como te decíamos antes, no basta con crearla y dejarla ahí.y, lo más importante, te haga vender más.Te dejamos algunas claves para que puedas optimizar tu página desde ya.¿Sabías que tu página de Facebook puede salir en Google y otros buscadores? Pues sí, y no es magia, es todo gracias al SEO (el mismo que usamos para las páginas web).Como queremos que triunfes, estos sonComo todas estas plataformas son de Meta, se integran bien. Y. Ya que esto te hace más fácil la comunicación con los clientes, y también mejora tu conversión de ventas.¿Pero cuáles son los beneficios de vincular estas plataformas?Cómo hacerlo:Un detalle que muchos pasan por alto es la URL de su página.Recomendaciones para elegir un buen nombre de usuario:Cómo personalizar tu URL:Como todo, tener la página en Facebook no es suficiente. Las personas no van a llegar por arte de magia, y ahí es donde necesitas estrategias para atraer más clientes.Muchas empresas han logrado expandirse aplicando tácticas efectivas, y en esta sección, verás cómo hacerlo.El contenido de calidad es clave. Los posts con imágenes, vídeos o preguntas pueden aumentar el engagement hasta un 80%.Para. Piensa en consumir tus propios contenidos: ¿te interesarían? Pues eso. No subas por subir. Aporta valor.. A la gente le gusta sentir que forma parte de algo.Consejos para aprovecharlos:De nuevo: piensa en dar a tu audiencia lo que quieren de ti.. A los clientes les gusta la rapidez, y si no eres ágil, esto te puede penalizar y, así, perder a potenciales compradores.Recomendaciones:Herramientas como Meta Business Suite, Hootsuite o Buffer te ayudan a mantener una estrategia sin esfuerzo.Beneficios:Para que más gente conozca e invierta dinero en tu negocio, Meta Ads es una opción buenísima. Y es que, con tantos usuarios activos, lo más inteligente es invertir anuncios aquí.Lo cierto es que, porque puedes segmentar a las personas y usar anuncios visuales que llaman la atención.Te contamos más de cómo van:No te agobies si nunca has hecho un anuncio en Facebook . Sabemos que puede dar un poco de respeto al principio, pero. ¡Te lo vamos a contar paso a paso!Facebook ofrece opciones para optimizar automáticamente las campañas, asegurando que lleguen a quienes tienen más probabilidades de interactuar o comprar.De los puntos a favor más grandes que tiene Facebook Ads es que. Y esto es clave, porque si segmentas bien, tus campañas rinden mucho mejor y, encima, gastas menos.Factores clave para definir tu audiencia ideal:Para lanzar una campaña tienes que tener muchas cosas en cuenta. Pero aquí,. Así que, después de poner tus anuncios, no te olvides de revisar qué tal están funcionando.Mira esto en el Administrador de Anuncios para saber si te está yendo como debería:(pruebas con variaciones del mismo anuncio) es una estrategia muy potente para comprobar qué funciona mejor.En el caso de que ya tengas un negocio, tener tu página de Facebook bien cuidada es clave para llegar a más gente, ganarte su confianza y vender más. Pero ojo, no vale con soltar un par de publicaciones de vez en cuando y ya.Hay que gestionarla bien, de forma estratégica, para sacarle todo el partido.Te comentamos cómo organizarte mejor con herramientas y unos ejemplos prácticos para que tu página funcione de verdad.Para que tu página crezca y enganche a más gente,. Esta herramienta te da toda la información clave y que necesitas sobre cómo está funcionando tu contenido.Mira cosas como el alcance (quién ve lo que publicas) y la interacción (quién comenta, comparte o le da like). Además,. También, observa qué tipo de publicaciones (fotos, videos o links) dan más de sí.Y no te olvides los datos demográficos, como la edad, ubicación e intereses de tu audiencia. Con todo esto, podrás afinar tu estrategia, crear contenido que guste más y sacarles el máximo partido.No basta con tener un montón de seguidores si no hacen nada con tu contenido ni se convierten en clientes, ¿verdad?. ¿Cómo? Pues publicando cosas útiles, haciendo directos en Facebook Live, lanzando promos chulas y, sobre todo, respondiendo rápido a los mensajes.También está genial colaborar con influencers o marcas que tengan el mismo rollo que tú, así llegarás a más gente. Recuerda,y hacen que los clientes vuelvan una y otra vez.A veces, llevar todo tú solo puede ser un lío. Por eso es que delegar funciones es una forma de repartir el trabajo y asegurarte de que todo vaya sobre ruedas.Si eres el administrador principal, puedes añadir a más personas para que te echen una mano con lo del día a día. Así no solo te quitas un peso de encima, sino que también dejas que tu equipo se implique y aporte sus ideas.En sí, si buscas añadir a alguien, solo tienes que ir a la configuración de tu página. Ahí, en la sección de Roles de la página, verás la opción de añadir nuevos roles. Estando en esa parte, podrás elegir el nivel de acceso: administrador, editor, moderador, anunciante o analista.y puedes asignarles tareas según lo que necesiten hacer.A veces, por cualquier razón, puede que necesites cerrar o tomarte un descanso con tu página de empresa en Facebook.Puede ser porque ya no le estés dando tanto uso o porque simplemente quieras hacer una pausa. Y sí, el proceso es fácil, pero es importante saber cómo hacerlo bien.Te contamos estos pasos para que lo hagas sin ningún problema.Vale, al final lo tienes claro y quieres. Pero aquí tienes que tener en cuenta que: fotos, publicaciones, seguidores… Así que asegúrate de guardar lo que necesites antes de seguir.Para eliminarla, sigue estos pasos:Nota: Recuerda que, una vez que completes estos pasos, la página desaparecerá para siempre y no podrás recuperarla.Si necesitas un descanso, pero no quieres perder tu página,. Lo bueno es queCuando quieras, la reactivas y listo.Para hacerlo, sigue estos pasos:Tu página dejará de estar visible, pero todo seguirá ahí. Cuando quieras volver, solo tienes que entrar a la configuración y activarla de nuevo.En sí, para abrir una página en Facebook,. Pero sí es cierto que lo único que toca es pagar por anuncios para llegar a más gente.Y es que Facebook tiene muchísimas opciones para anunciarte, y así llegar a más personas. Por lo que, si quieres ver precios, puedes mirar en la sección de precios de Facebook Ads (Meta Ads).No te gusta el nombre de tu página de Facebook o ya no te representa, vale. Hay solución:Si tu página fue eliminada o bloqueada, puedes intentar recuperarla con estos pasos:Sigue las instrucciones, donde te pueden pedir, verificar tu identidad o más detalles sobre tu página.Si te bloquean por no cumplir las reglas de Facebook, tendrás que apelar la decisión. Si la eliminaste por error, el equipo de soporte te dirá cómo intentar recuperarla.Así que ya tienes claro. Si tienes cualquier duda con tu web o necesitas un hosting top para tu empresa, recuerda que tenemos grandes ofertas para ti.