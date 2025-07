Hoy en día es fundamental que nuestro negocio tenga visibilidad en internet y eso conlleva tener una web que funcione correctamente. Ya ofrezcas productos, servicios o ambos, muchos de tus clientes te conocerán a través de ella, de ahí la importancia de ofrecer una buena experiencia de usuario. Las ventas dependen en gran parte de ello.

Muchos se limitan a crear un sitio web informativo y básico, pero lo que de verdad marca la diferencia es medir las interacciones de los visitantes para entender sus gustos, lo que realmente quieren. De esa manera podrás ir adaptando y mejorando tu sitio para alcanzar el éxito.

Aunque existen muchas herramientas para ello, que se dedican al seguimiento, no todas funcionan igual. Hoy vengo a hablar sobre PixelYourSite, en mi opinión el mejor plugin que puedes utilizar para comenzar en este mundillo de medir las conversiones. Así que sí, si tienes un WordPress y te interesa conocer más a tu audiencia, continúa leyendo.

¿Qué es PixelYourSite y para qué sirve?

PixelYourSite es un plugin para WordPress que facilita la implementación de píxeles y códigos de seguimiento de las principales herramientas del mercado. Entre algunas de ellas se encuentran Google Analytics 4, Google Tag Manager, Meta píxel, también conocido como Píxel de Facebook, y mucho más.

A día de hoy tiene más de medio millón de instalaciones activas junto a una valoración de más de cuatro sobre cinco. Esto no hace más que indicar que se trata de uno de los plugins de seguimiento mejor valorados por la comunidad. Gracias sobre todo a su fácil instalación y configuración, no requiere de conocimientos avanzados y, como veremos más adelante, se limita a unos pasos muy sencillos.

Además de todo esto, PixelYourSite se diferencia de la mayoría de complementos similares, evitando que ciertos navegadores bloqueen las cookies y scripts de terceros. De esta manera, nos aseguramos que los scripts que se encargan de llevar a cabo la medición de eventos funcionen siempre. Simplificándolo mucho, es nuestra web la que recoge los datos con un JavaScript interno y los envía por PHP al servidor correspondiente.

Principales características de PixelYourSite

Seguimiento de eventos globales y personalizados

Estas son solo algunos de los principales eventos globales del PixelYourSite , un resumen que será capaz de medir.

Seguimiento de clics : es posible controlar cuando un usuario hace clic en un botón, un enlace, un correo electrónico, etc.

: es posible controlar cuando un usuario hace clic en un botón, un enlace, un correo electrónico, etc. Seguimiento de videos : muy útil en videos incrustados de YouTube o Vimeo, recogiendo datos como la acción de Play, Pause o el porcentaje de video reproducido.

: muy útil en videos incrustados de YouTube o Vimeo, recogiendo datos como la acción de Play, Pause o el porcentaje de video reproducido. Seguimiento de formularios : ofrece mucha información de aquellos usuarios que cubren un formulario, sobre todo para acciones de remarketing y así optimizar aún más tus campañas.

: ofrece mucha información de aquellos usuarios que cubren un formulario, sobre todo para acciones de remarketing y así optimizar aún más tus campañas. Seguimiento de búsquedas : la manera perfecta de medir la intención de compra de tus visitantes, valorar los productos con más interés y crear audiencias personalizadas.

: la manera perfecta de medir la intención de compra de tus visitantes, valorar los productos con más interés y crear audiencias personalizadas. Seguimiento de descargas : muestra los datos de engagement del contenido que ofreces como descargable en tu web, ¿realmente funciona?, ¿se puede mejorar?

: muestra los datos de engagement del contenido que ofreces como descargable en tu web, ¿realmente funciona?, ¿se puede mejorar? Seguimiento de registro de usuarios : si tienes una tienda online o una membresía, este evento te interesa para estar al día del comportamiento de la gente que visita tu página de registro.

: si tienes una o una membresía, este evento te interesa para estar al día del comportamiento de la gente que visita tu página de registro. Seguimiento de AdScene : ayuda a medir el impacto de los anuncios de Google de AdScene.

: ayuda a medir el impacto de los anuncios de Google de AdScene. Seguimiento de comentarios : también es posible ver cuando un usuario interactúa con los comentarios, o desde que página lo hace, obviamente el contenido del mismo no se recoge por privacidad.

: también es posible ver cuando un usuario interactúa con los comentarios, o desde que página lo hace, obviamente el contenido del mismo no se recoge por privacidad. Seguimiento a través de scroll : este método es interesante para tomar medidas contra la tasa de rebote, dónde se está quedando el visitante al hacer scroll, qué porcentaje de página ha visto hasta abandonarla, etc.

: este método es interesante para tomar medidas contra la tasa de rebote, dónde se está quedando el visitante al hacer scroll, qué porcentaje de página ha visto hasta abandonarla, etc. Seguimiento al pasar el ratón : quizá no haya interacción directa como las que hemos mencionado anteriormente, por eso el seguimiento de hover nos puede dar pistas sobre qué elementos se ha situado el cursor durante la visita.

: quizá no haya interacción directa como las que hemos mencionado anteriormente, por eso el seguimiento de hover nos puede dar pistas sobre qué elementos se ha situado el cursor durante la visita. Seguimiento de tráfico : dejando una de las mejores para el final, medir el tráfico proporciona información muy interesante como el origen, número de páginas visitadas, cuáles fueron, tiempo en la página, dispositivo y navegador usado... Si utilizas o has utilizado alguna vez Google Analytics, sabes de lo que te hablo.

: dejando una de las mejores para el final, medir el tráfico proporciona información muy interesante como el origen, número de páginas visitadas, cuáles fueron, tiempo en la página, dispositivo y navegador usado... Si utilizas o has utilizado alguna vez Google Analytics, sabes de lo que te hablo. Seguimiento de comercio electrónico: como no, la joya de la corona para todos aquellos que venden sus servicios o productos a través de la web. Aquí medir las conversiones puede ser crucial para exprimir al máximo tu tienda online. Porque sí, te da una ventaja muy grande saber qué productos se han visto, cuáles se añaden al carrito, si se completa la compra o se abandona el carrito y un largo etcétera.

Estos son solo los principales eventos a medir, pero hay mucho más. Puedes indagar directamente en la web de PixelYourSite para descubrirlo. Te aviso, hay mucho material.

Integración con herramientas como Google Analytics y Facebook Ads

Entre sus muchas integraciones están las de Google o Facebook, sin duda las más utilizadas.

Google Analytics 4 (GA4) : permite hacer un seguimiento automático de eventos clave como clics, ver videos, formularios, registros de usuarios, descargas, comentarios, tiempo de navegación en página, fuente del tráfico y mucho más.

: permite hacer un seguimiento automático de eventos clave como clics, ver videos, formularios, registros de usuarios, descargas, comentarios, tiempo de navegación en página, fuente del tráfico y mucho más. Meta Píxel y API de conversión de Facebook : ayuda a detectar datos del usuario, cuando se hace clic en un anuncio AdSense y un sinfín de seguimiento de acciones que se envían a través de la API de conversión para evitar los bloqueadores de anuncios y las configuraciones de algunos navegadores.

: ayuda a detectar datos del usuario, cuando se hace clic en un anuncio AdSense y un sinfín de seguimiento de acciones que se envían a través de la de conversión para evitar los bloqueadores de anuncios y las configuraciones de algunos navegadores. Google Tag Manager: sin necesidad de programación ni de cambiar código, no es necesario gestionar etiquetas, activadores o variables, todo muy simple para hacer llegar toda la información a GTM.

Integración con herramientas como TikTok, Pinterest y Microsoft Bing

Etiqueta y API de TikTok : activa automáticamente los eventos de comercio electrónico de TikTok como ver un producto, agregar al carrito, comenzar en el proceso de pago, etc.

: activa automáticamente los eventos de comercio electrónico de TikTok como ver un producto, agregar al carrito, comenzar en el proceso de pago, etc. Etiqueta de Pinterest : como con Facebook, usa la API de Pinterest sin codificación y realiza un seguimiento de las audiencias de Pinterest. Incluso tiene integración con WooCommerce, Cart Flow o Easy Digital Downloads.

: como con Facebook, y realiza un seguimiento de las audiencias de Pinterest. Incluso tiene integración con WooCommerce, Cart Flow o Easy Digital Downloads. Etiqueta de Microsoft Bing: como el resto de etiquetas, permite seguimiento de conversiones, remarketing y una medición precisa de campañas publicitarias en Bing Ads.

Compatibilidad con GDPR y personalización avanzada

PixelYourSite es compatible con la ley de protección de datos obligatoria para todos aquellos usuarios que visitan tu sitio web y son procedentes de la Unión Europea, solicitando los consentimientos de Google V2 para que los parámetros de rastreo se puedan llevar a cabo. Como extra te dejo un enlace a la documentación oficial de PixelYourSite sobre el tema.

Cómo configurar PixelYourSite en WordPress paso a paso

Ahora que ya conoces todo lo que PixelYoourSite te puede ofrecer, vamos a ver en detalle en qué consiste su configuración. Antes de nada, te dejo un video de nuestro CEO Álvaro Fontela, que como experto en WordPress te va a dar los mejores tips posibles.

Requisitos previos: qué necesitas antes de comenzar

Como ya hemos explicado en otras ocasiones en este mismo blog, antes de instalar un plugin en WordPress, hay una serie de consideraciones que debemos tener para asegurarnos de su correcto funcionamiento y evitar posibles problemas en un futuro. Como dice el dicho, medir dos veces y cortar una.

Tomando como referencia la información que facilitan los desarrolladores en el repositorio de WordPress, que actualizaron el plugin hace escasamente una semana, esto es lo que debes tener en cuenta:

Versión de WordPress : 4.4 o superior, pero ten en cuenta que siempre será más recomendable tener la última versión disponible (versión 6.8.1), actualmente es compatible. Así, evitas problemas de incompatibilidad con nuevas actualizaciones del plugin y, sobre todo, brechas de seguridad que han ido corrigiendo.

: 4.4 o superior, pero ten en cuenta que siempre será más recomendable tener la última versión disponible (versión 6.8.1), actualmente es compatible. Así, evitas problemas de incompatibilidad con nuevas actualizaciones del y, sobre todo, brechas de que han ido corrigiendo. Versión de PHP : 5.4 o superior, aquí el criterio es el mismo. Trata de tener tu versión de PHP al día siempre que puedas, ahorrarás disgustos. Si no sabes cómo, te dejo un post sobre actualización de PHP .

: 5.4 o superior, aquí el criterio es el mismo. Trata de tener tu siempre que puedas, ahorrarás disgustos. Si no sabes cómo, te dejo un . MySQL : 5.7 o superior, si la base de datos no iba a quedarse atrás.

: 5.7 o superior, si la base de datos no iba a quedarse atrás. HTTPS : cómo sabrás si trabajas con campañas publicitarias, uno de los primeros requisitos es que tu web sea segura y para ello debe contar con el certificado Lets Encrypt .

: cómo sabrás si trabajas con campañas publicitarias, uno de los primeros requisitos es que tu web sea segura y para ello debe contar con el . Configuración de caché : debes tener mucho cuidado si usas herramientas como LiteSpeed Caché o WP Rocket . Una configuración errónea puede impedirte hacer un correcto seguimiento de tus eventos.

: debes tener mucho cuidado si usas herramientas como o . Una configuración errónea puede impedirte hacer un correcto seguimiento de tus eventos. Scripts de seguimiento : como es lógico, para poder llevar a cabo los ajustes tienes que haber creado previamente tu Píxel en Facebook, los ID de Google Analytics 4 o la herramienta que vayas a usar para medir.

: como es lógico, para poder llevar a cabo los ajustes tienes que haber creado previamente tu Píxel en Facebook, los ID de Google Analytics 4 o la herramienta que vayas a usar para medir. Plugins de consentimiento : es importante para cumplir con el RGPD que tengas un método para otorgar consentimiento de cookies , yo te recomiendo plugins como Complianz .

: es importante para cumplir con el RGPD que tengas un método para otorgar consentimiento de , yo te recomiendo plugins como . Plugins de marketing: no olvides que es suficiente una única herramienta para añadir tus scripts. Si ya usas una actualmente, desactívala, de lo contrario entrarán en conflicto y la cosa no acabará bien.

¿Cómo instalar PixelYourSite en WordPress?

El proceso de instalación es muy simple, como cualquier otro plugin. Basta con dirigirse al buscador del repositorio de WordPress en el backend "Plugins > Añadir plugin" y escribir "PixelYourSite"

A continuación hacemos clic en Instalar y acto seguido en Activar.

Listo en un par de clics para comenzar a configurar. Verás que te aparecerá una notificación con documentación oficial con videos paso a paso para ello.

PixelYourSite para WooCommerce: ¿Cómo optimizar tu tienda online?

Gracias a esta integración puedes crear y mantener actualizados de forma automática todos los feeds de Google Merchant, Pinterest, etc. Un seguimiento total de tu ecommerce pudiendo incluir precios dinámicos con descuentos inteligentes que aumentan la conversión. Y por si no fuera poco, tienes opción de calcular las ganancias y el coste gracias a los informes de WooCommerce que genera y puedes configurar a tu gusto.

Configuración específica para WooCommerce

Por supuesto, el primer paso para configurar PixelYourSite para WooCommerce, es instalar WooCommerce. Una vez hecho esto, nos dirigimos a al apartado "PixelYourSite > Dashboard > WooCommerce".

Seguimiento de conversiones en tu e-commerce

Por defecto, viene configurado para rastrear de forma automática las acciones que hemos mencionado anteriormente como vista de producto, añadir al carrito o compra completada. Tú decides si desactivar alguno de ellos.

Si lo deseas, puedes descargar un complemento extra que se encarga de cargar y actualizar los productos de tu tienda en Meta Product Catalogs, Google Merchant, Google Ads Custom Vertical, Pinterest Catalogs o TikTok Catalogs.

Serás tú quien escoja cuando salta cada evento. Este es un ejemplo de añadir al carrito

¿Cómo analizar el comportamiento de los usuarios en tu tienda?

Hay también informes y reportes de seguimiento que puedes visualizar y configurar para recibir en tu correo electrónico y, si no te interesa, siempre estarás a tiempo de desactivarlos.

Para finalizar, puedes escoger qué parámetros de WooCommerce usar para crear audiencias personalizadas o definir ciertos objetivos.

PixelYourSite Pro: Características avanzadas y diferencias

A pesar de que las funcionalidades de su versión gratuita son muy completas, esta no cubre todo lo que su versión Pro ofrece. Tiene un coste base de $ 359/año para un único sitio web. Tienes la posibilidad de contratar dos años con su correspondiente descuento del 30%. Si en tu caso eres agencia o desarrollador y gestionas más de un sitio web, también dispones de planes más grandes de hasta 100 sitios. Antes de decidir si vale la pena, veamos qué ofrece.

¿Qué ofrece PixelYourSite Pro frente a la versión gratuita?

Algunas de las características de la versión pro son:

Eventos personalizados y con la posibilidad de añadir condicionales por página, rol de usuario, tipo de dispositivo, etc.

y con la posibilidad de por página, rol de usuario, tipo de dispositivo, etc. Seguimiento de WooCommerce avanzado como eliminar productos del carrito, añadir a la lista de deseos, vista de categoría y más.

como eliminar productos del carrito, añadir a la lista de deseos, vista de categoría y más. Compatibilidad para etiquetas personalizadas como Clarity, Hotjar...

como Clarity, Hotjar... Soporte técnico para solventar dudas e incidencias.

para solventar dudas e incidencias. Etiquetas de Google Ads, TikTok, Pinterest y Microsoft Bing.

Casos de uso destacados con PixelYourSite Pro

Todas estas características se pueden aprovechar en muchas circunstancias, es posible que alguna de ellas coincida con tu negocio. Veamos algunos ejemplos:

Tiendas online que promocionan sus productos en campañas de Meta o Google Ads.

Captación de leads a través de formularios para mejorar la conversión.

Páginas, foros o blogs que se financian gracias a la publicidad y es necesario analizar qué anuncios funcionan.

Webs con contenido en videos para analizar la interacción con los mismos.

Integraciones compatibles con PixelYourSite

Google Analytics y Google Ads

Para configurar las etiquetas de Google Analytics y Google Ads es suficiente con añadir el Google Analytics tracking ID. Recuerda que Google Ads pertenece a la versión de pago.

Facebook Ads

En el caso de Facebook debes introducir el Meta Pixel ID y en caso de usar Conversion API, que es opcional, tendrás también que escribir el token correspondiente.

Scripts personalizados y otras herramientas

Algo extra que ofrece PixelYourSite es usar tus propios scripts personalizados. De esta forma te ahorrarás el uso de otros plugins de Head and Footer code. Su funcionamiento es muy simple en la sección "PixelYourSite > Dashboard > Head & Footer" colocando el script que desees en el lugar correspondiente.

Conclusión: ¿Es PixelYourSite el plugin adecuado para ti?

Si deseas mejorar tus conversiones, sin duda la respuesta a esta pregunta es un sí, yo no usaría otro. Como has podido comprobar en el post PixelYourSite es muy fácil de configurar y te facilita mucho el proceso de medir cada acción de los usuarios. Toca interpretar los datos e ir aplicando cambios poco a poco para ver resultados, pero merecerá la pena. Como siempre, no dudes en dejarnos un comentario contándonos tu experiencia o si te surge alguna consulta.