Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

El copywriting está viviendo su época dorada. Cada vez son más las empresas y marcas que aprecian esta potente técnica de marketing y la utilizan como el método infalible para disparar sus ventas.

A continuación, voy a enseñarte un poco más a fondo el mundo del copy para que entiendas cómo funciona y porqué es tan efectivo. De momento, quédate con esta idea: el copywriting es el encargado de dar a los textos el toque de magia que necesitan para encender la mente del buyer persona y provocar la venta.

Índice del artículo



























































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Teléfono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Para obtener información más detallada, puede consultar nuestra política de privacidad

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero suscribirme

¿Qué es el Copywriting y para qué sirve?

Aunque el término copywriting te resulte familiar, puede que no sepas todo lo que deberías sobre esta técnica de marketing.

En este punto quiero enseñarte ciertos aspectos clave para entender el copywriting, como entender qué es y para qué sirve, aunque también debes tener claro qué no es el copy.

¿Qué entendemos por copywriting y para qué sirve?

Empezaré por el principio, ¿qué es el copywriting?

Podría definirlo de diferentes maneras, pero, en esencia, el copywriting es el arte de escribir de forma persuasiva con el fin de motivar la venta de un producto o servicio.

Dicho de otro modo, utilizar las palabras adecuadas para que un texto haga clic en el cerebro de nuestro lector (y potencial cliente) y, así, empujarle hacia la venta.

Sin embargo, el copywriting no se entiende sin la persona que le da forma a todo esto: el copywriter.

Un copywriter es el encargado de combinar de la forma correcta las palabras y la persuasión para lograr que un determinado texto motive la venta de un producto.

El copywriting tiene dos pilares fundamentales: las palabras y la persuasión.

También cuenta con otros elementos detrás, como una adecuada estrategia de marketing o los conocimientos necesarios sobre el producto o tema del que se escribe.

Sin embargo, no todos los textos que ves en las diferentes partes de una web, como en landing pages, páginas de venta o descripciones de producto son copywriting.

En el siguiente punto quiero aclarar, también, lo que no es el copywriting.

Qué no es el copywriting

Paradójicamente, saber diferenciar qué es el copywriting y qué no es es una de las mejores técnicas para que comprendas cómo funciona y para qué sirve.

Muchas veces puedes caer en el error de creer que todo texto escrito en una web es copywriting, lo que te puede crear confusión y hasta desilusión.

Para que entiendas todo el potencial y utilidad del copywriting debes entender exactamente a qué te “estás enfrentando”, ya que la mejor forma de controlar un arma es entender cómo funciona.

Por tanto, ¿qué no es el copywriting?

Copywriting no es una técnica novedosa: en contra de lo que generalmente se cree, el copywriting no nace de la mano de la era online ni con el auge del marketing digital, sino que es un concepto mucho más antiguo.

De hecho, el primer copywriter considerado como tal fue John Emory Powers (1837- 1919), quien ya era plenamente consciente del poder de utilizar un lenguaje sencillo y directo para motivar la venta, además del storytelling.

en contra de lo que generalmente se cree, el copywriting no nace de la mano de la ni con el auge del sino que es un concepto mucho más antiguo. De hecho, el primer considerado como tal fue (1837- 1919), quien ya era plenamente consciente del poder de utilizar un para además del storytelling. Copywriting no es marketing de contenidos: aunque ambos conceptos suelen caminar juntos en muchas ocasiones, no son lo mismo y no debes confundirlos.

El marketing de contenidos atrae a sus potenciales clientes mediante diferentes temas, artículos o post, pero utilizando la información, no la persuasión.

El copywriting busca la venta, vender mediante la persuasión.

aunque ambos conceptos suelen caminar juntos en muchas ocasiones, no son lo mismo y no debes confundirlos. El atrae a sus mediante diferentes artículos o pero utilizando la no la persuasión. El copywriting busca la vender mediante la Copywriting no es engañar: el copywriting busca convencer, pero nunca valiéndose de técnicas como el engaño, ya que, además de deshonestas, nunca llegan a buen puerto.

El copywriting trata de hacerte ver otro punto de vista sobre el mismo producto o servicio, ofreciéndote argumentos reales para que cambies tu opinión sobre él y así motivar la venta.

En conclusión, entender que no todos los textos que te puedes encontrar (enfocados directa o indirectamente a la venta), son copywriting, te ayudará a entender mejor esta técnica y todo su poder.

En el siguiente punto vas a ver uno de los cimientos fundamentales del copywriting: la persuasión.

Copywriting y persuasión

Volviendo al punto de partida, el copywriting se apoya principalmente en las palabras y en la persuasión, es decir, en la escritura persuasiva.

Pero ¿a qué me refiero exactamente cuando hablo de escritura persuasiva?

Este concepto es clave para entender el copywriting, ya que, si no entiendes a qué nos referimos con escritura persuasiva o persuasión, es como querer conducir sin saber lo que es el embrague.

La escritura persuasiva es aquella que, utilizando a conciencia ciertas palabras, provoca un determinado sentimiento en el cerebro del buyer persona que le empuja a realizar una acción, que no es otra que comprar tu producto.

La persuasión no busca engañar, sino convencer enseñando otro punto de vista diferente.

¿Para qué sirve el copywriting?

El fin principal del copywriting es vender.

Como dice Javi Pastor en su propia definición de copywriting: ”copywriting es escribir para vender”.

Aunque también, por el camino, el copywriting puede traer otros “beneficios” que no terminen en venta directa, pero que la acaben motivando con el tiempo.

Por ejemplo, atraer a la gente hacia tu marca, tener más presencia online y que se fijen más en ti y en tu empresa o, simplemente, despertar la curiosidad del público para que te tenga en cuenta en un futuro.

En conclusión, el copywriting es un arma muy poderosa de marketing que sirve, principalmente, para disparar tus ventas a través de la escritura persuasiva.

Elementos que todo copywriter debe tener en cuenta a la hora de escribir

Romantizando un poco el término, me atrevo a decir que el copywriting es como una canción.

Piensa, por un momento, en una de esas canciones que gustan a todo el mundo. O, si lo prefieres, en tu canción favorita.

Si te fijas, está compuesta por una serie de elementos como el ritmo adecuado, una voz que seduce al oído, los acordes perfectos, etc.

Al final, cualquier canción de esas que marcan historia, es el resultado de combinar adecuadamente todas las “piezas del puzle”, ya que todas son imprescindibles y, sin una de ellas, el resultado no sería el mismo.

Con el copywriting ocurre lo mismo. Para que el copy en un texto cumpla su misión, debes tener en cuenta una serie de elementos que te explicaré a continuación:

Ortografía y gramática

Escribir sin faltas de ortografía y con una buena gramática es un valor muy apreciado en cualquier ámbito.

Es cierto que, concretamente en el mundo del marketing digital, donde abundan los anglicismos y palabras técnicas, puede resultarte más difícil cumplir a la perfección con las normas ortográficas.

Sin embargo, ten muy en cuenta que escribir correctamente y siguiendo las normas de gramática y ortografía es algo que revaloriza cualquier texto, ya que genera confianza y seriedad en el lector.

Leer mucho

Como decía Joseph Addison “la lectura es al cuerpo, lo que el ejercicio a la mente”, por lo que, cuanto más leas, más cultivarás tu herramienta de trabajo principal: las palabras.

Leer mucho y a diario es un ejercicio casi de obligado cumplimiento para cualquier copywriter. Ya que, además de descubrir palabras nuevas, estarás aprendiendo ortografía sin casi darte cuenta.

Además, siempre aprenderás nuevas expresiones, términos o tonos de lectura.

Recuerda, con la lectura pasa igual que con el ejercicio: cuando más lo practicas, más te pide el cuerpo.

Capacidad de adaptarse/versatilidad

Un buen copywriter debe ser como un camaleón: con plena capacidad de adaptación al medio.

El cliente es el que manda, por lo que debes adaptarte al tono, tipo de texto y redacción que él te pide.

La capacidad de adaptación, además, va de la mano de una exhaustiva y minuciosa investigación, ya que, sin ella, es imposible entender cómo debes enfocar el texto que vas a escribir.

Conocer a tu buyer persona

Como decía Abraham Lincoln, el conocimiento es la mejor inversión que un ser humano puede hacer.

Conocer a tu buyer persona es una de las mejores herramientas que puedes tener para hacer un copywriting de calidad.

Cuanto más ahondes en tu buyer persona, más conozcas sus gustos, puntos de dolor, inquietudes, necesidades, etc., más sencillo va a ser conectar emocionalmente con él y, por tanto, más efectivo será el poder del copywriting.

Si todavía no tienes del todo claro qué es un buyer persona, te recomiendo que le eches un ojo a este post.

SEO y Copywriting

El SEO y el copywriting son como esa pareja de la que todo el mundo piensa que están hechos el uno para el otro.

El SEO es el complemento ideal y necesario que cualquier copywriter debe utilizar en sus textos.

Piensa que, si mezclas la magia del copywriting con la infalibilidad del SEO para posicionar, conseguirás un resultado óptimo.

Con esto no quiero decir que te debes convertir necesariamente en un experto SEO, pero debes tener en cuenta que es muy importante tener ciertos conocimientos básicos.

Además, hay una serie de herramientas muy interesantes que te facilitarán mucho la labor.

Utilizar acertadamente la persuasión en la escritura

La persuasión es el punto de partida del copywriting.

Escribe desde la persuasión para motivar que tu buyer persona compre tu producto pero, para ello, debes conectar con él a través de la emoción.

El copywriting tiene mucho de psicología y, concretamente, de neuropsicología.

Cuanto más entiendas cómo funciona el cerebro humano, mejor vas a saber utilizar tus palabras y más efectivas van a ser para provocar la venta.

Originalidad

Teniendo en cuenta todo lo anterior y cumpliendo con ello, si hay un punto que va a diferenciar a un copywriter de otro es la originalidad.

Una identidad propia a la hora de escribir, un tono personal o tu propio “carisma léxico”, van a ser los elementos que te diferencien del resto.

Nunca copies o trates de aparentar el estilo de otro, ya que nadie va a comprar una burda copia pudiendo tener el original.

En conclusión, si quieres ser un buen copywriter y destacar como tal, debes tener muy en cuenta estos elementos que acabamos de ver.

Lee a menudo y empápate de nuevas palabras y expresiones. Además, controla y revisa tu ortografía.

Ten en cuenta que la persuasión es el elemento clave para disparar la venta, por ello, debes entender cómo funciona y utilizarla en tus textos.

Además, debes brillar con luz propia y tener tu estilo a la hora de escribir.

Tipos de Copywriting

Me atrevo a decirte que el copywriting es como las prendas de ropa: todo es tela, pero cada prenda debe ser utilizada en una determinada ocasión para causar el efecto deseado.

Por ejemplo, seguro que no se te ocurre ir a la boda de tu hermana con unos jeans roñosos o acudir en pijama a una entrevista de trabajo.

A continuación, quiero explicarte los tipos de copywriting que existen y dónde debes utilizar cada uno de ellos.

Copywriting de respuesta directa

Es uno de los tipos de copy más populares, ya que también es uno de los más utilizados.

David Ogilvy, considerado por muchos “el padre del copywriting moderno” era un gran defensor de este tipo de copywriting.

El copywriting de respuesta directa no se anda con rodeos: tiene un objetivo claro y es que quiere que tu cliente pase rápido a la acción, es decir, a comprar tu producto o servicio sin pensárselo mucho.

Se utiliza tanto en el mundo online como en el offline, por lo que es común ver el copywriting de respuesta directa en email marketing, squeeze page, páginas de venta, pero también en carteles publicitarios, cartas escritas a mano o escaparates de tiendas.

Sin embargo, el copywriting de respuesta directa también tiene sus haters, ya que algunos lo consideran un estilo demasiado agresivo, por lo que prefieren un copywriting más sutil.

Copywriting de marca

Este tipo de copy se encarga de esculpir, mediante palabras, el espíritu de tu marca personal.

El copywriting de marca (o Brand copy) tiene una función clara, y es la de imprimir mediante palabras la esencia de tu marca y transmitírsela a tu cliente.

Es un estilo de copywriting más sutil que el copywriting de respuesta directa, ya que busca crear el vínculo con el cliente a fuego lento y de forma mucho menos agresiva: busca la atracción del buyer persona, atrapándole poco a poco y con paciencia para crear un vínculo a largo plazo.

Es un tipo de copywriting muy utilizado en ciertas secciones como en la página “sobre mí”.

Copywriting técnico

Este tipo de copywriting consiste en crear un texto de escritura persuasiva a partir de una serie de conceptos técnicos.

Es un tipo de copywriting muy utilizado a la hora de escribir sobre las peculiaridades, cualidades o propiedades de un producto o servicio. También se utiliza a menudo en manuales de productos o libros de instrucciones.

El copywriting técnico es muy necesario en ciertos sectores, ya que, al utilizarlo, te aseguras de que tu cliente entienda lo que está leyendo.

Por el contrario, si a tu cliente le suena a chino lo que está leyendo, no comprará el producto.

SEO Copywriting

El SEO y el copywriting están condenados a entenderse. Y, de hecho, es algo que se les da muy bien, ya que uno es el complemento perfecto del otro.

El SEO copywriting está enfocado a posicionar los textos de copywriting utilizando las keywords adecuadas.

Sin embargo, no se trata de que escribas para Google, sino de elaborar escritura persuasiva teniendo en cuenta las keywords para que ese texto, a la vez que convierta a tu potencial cliente, posicione en el buscador.

El SEO y el copywriting deben ir de la mano, pero nunca uno ser siervo del otro, ya que, de lo contrario, el único resultado sería un texto artificial y sin coherencia que no atraería ni a Google ni a ningún potencial cliente.

Si quieres saber más a fondo cómo funciona el SEO copywriting, te recomiendo que leas este post donde tienes a tu disposición una completa guía sobre el SEO copywriting.

Marketing y Copywriting

El marketing copywriting es un tipo de copy que baila al compás de las necesidades del cliente.

Investiga y conoce los puntos de dolor y carencias que tiene el cliente para poder solucionarlas. Actúa como si fuese un Superman salvador que soluciona todos tus problemas.

Es un copywriting cambiante, que se mueve al ritmo del propio mercado y de las necesidades que el cliente puede tener en ese preciso momento.

Las fórmulas más efectivas del Copywriting

Tomando como referencia https://www.vivirdelared.com/ de Javi Pastor, voy a hablarte de las diferentes fórmulas del copywriting.

Podría decirte que las fórmulas del copywriting son como una receta de cocina en la que, si sigues todos los pasos y utilizas los ingredientes indicados, el plato, posiblemente, te quedará de rechupete.

Sin embargo, al igual que ocurre con las recetas, las fórmulas del copywriting son un fuerte punto de apoyo, especialmente si eres un copywriter novato, pero también debes tener en cuenta que son personalizables y moldeables.

En este caso, las reglas del juego están para que las conozcas y las amoldes tanto a tu propio estilo de escritura como a lo que creas más conveniente para tu estrategia.

Quiero que veas a continuación cuatro de las fórmulas de copywriting más punteras para vender.

Son fórmulas que, aunque son más antiguas que el jabón de Lagarto, siguen resultando muy efectivas. Piensa que, si algo perdura durante tanto tiempo, es porque sigue funcionando.

Fórmula P.A.S.

La fórmula P.A.S. es el acrónimo de: problema, agitación y solución.

Es una de las fórmulas más antiguas y conocidas del copywriting.

Esta fórmula se resume en lo siguiente:

P de problema: debes presentar un problema a tu buyer persona, procurando que se sienta consciente de ello y parte del mismo. Es muy efectivo que ataques algún punto de dolor de tu buyer persona.

A de agitación: agita el avispero. Dramatiza un poco el problema que le has presentado a tu buyer persona, ya que así lo percibirá como más grave de lo que parece y entenderá que necesita nuestro producto para solucionarlo.

S de solución: presenta a tu producto como un “super héroe salvador” que solucionará ese problema. Este es el momento en el que tu buyer persona comprará tu producto.

Fórmula PASTOR

La fórmula PASTOR es una versión de la anterior.

Esta fórmula comprende la fórmula P.A.S. tal cual, pero añadiendo otros dos elementos: T de testimonios, O de oferta y R de respuesta al lector.

Fórmula AIDA

La fórmula A.I.D.A. es el acrónimo de atención, interés, deseo y acción.

Es una fórmula muy utilizada en anuncios o guiones de vídeo.

A de atención: conviértete en un péndulo de hipnosis y engatusa a tu potencial cliente.

En este punto, también es muy efectivo, tal y como apunta Javi Pastor, atacar los puntos de dolor de nuestro buyer persona.

I de interés: una vez que ya has logrado atraer, toca retener. ¿Y qué mejor forma que creando interés en nuestro potencial cliente? Genera interés para que se queden y sigan escuchándote, no les dejes ir.

D de deseo: ya tienes lo difícil conseguido: la atención y el interés; pues ahora toca que tu buyer persona desee tanto el producto del que le estás hablando que sienta que no pueda vivir sin él.

Enséñale las características más atractivas de tu producto y hazle ver por qué te debe elegir a ti y no a otro.

A de acción: ahora que tienes la sartén por el mango, no dejes escapar a tu buyer persona y consigue que finalice la compra. Logra que tu cliente dé el paso final y se produzca la venta.

Fórmula PPPP o 4P

La fórmula PPPP o 4P es también una de las grandes conocidas. Su pilar fundamental es la prueba social, ya que es una de las formas más efectivas para conseguir que tu buyer persona crea en ti.

P1: Presenta un problema: primeramente, al igual que ocurre con otras fórmulas, presenta un problema ante tu buyer persona.

P2: Presenta una solución: rápidamente, presentas la solución al problema anterior.

P3: Prueba social: explota el punto fuerte de esta fórmula: la prueba social. En este punto debes sacar toda tu artillería pesada.

P4: Hora de pagar: Utiliza un tentador CTA para que tu buyer persona compre sin pensárselo dos veces.

Recuerda, todas estas fórmulas son muy efectivas, pero también moldeables y adaptables a la situación o a tu propia estrategia de copywriting.

También existen otras fórmulas muy interesantes como la fórmula de Joseph Sugarman o la fórmula Albuquerque.

Herramientas para optimizar tu labor como copywriter

Las herramientas de trabajo son como las alianzas: necesarias, siempre es bueno tenerlas y, además, deben ser de utilidad.

En el mundo del copywriting no iba a ocurrir lo contrario y, contar con las herramientas de trabajo adecuadas, es la mejor forma de que puedas perfeccionar y optimizar tu trabajo.

Puedes encontrarte con infinidad de aplicaciones, programas y plataformas que cubrirán la mayoría de tus necesidades y te servirán para sacarle más provecho a tu labor.

Mi consejo es que pruebes distintas aplicaciones que te puedan interesar y que, en base a eso, decidas cuáles te gustan y cuáles te resultan más útiles.

A continuación, vamos a ver algunas de estas herramientas que debes conocer sí o sí.

Lorca Editor

Con esta aplicación tendrás la sensación de tener a tu propio profe de Lengua y Literatura en casa, ya que va mucho más allá que un simple corrector que revisa tus errores ortográficos.

Con Lorca Editor podrás ver también los fallos de sintaxis que cometes en tus textos, así como tus errores gramaticales.

Además, también te corregirá si te pasas repitiendo demasiado alguna palabra o expresión.

Para poder utilizarla, debes acceder a ella a través de su web y registrarte.

Google Drive

Esta herramienta debería ser un must have para cualquier copywriter, ya que resulta especialmente útil cuando vas a trabajar en equipo, bien sea con otros compañeros, con alumnos o con tus propios clientes.

Entre las muchas opciones que ofrece, Google Drive te permite compartir documentos y editarlos en tiempo real, así como añadir comentarios o segmentar el trabajo por carpetas.

También te permite crear calendarios editoriales con las hojas de cálculo que ofrece o escribir un texto tal y como puedes hacerlo en otros programas como Word u OpenOffice.

Además, incluye Google Keep, una herramienta sencilla e intuitiva que sirve para crear listas y notas.

Asimismo, los primeros 15 GB de almacenamiento son gratuitos.

AHREFS

Es una de mis herramientas favoritas, ya que contar con ella es como tener al mejor confidente a tu entera disposición.

Entre otras funciones, Ahrefs te servirá para “espiar” cosillas de tu competencia, así como conocer su volumen de enlaces (lo que te sirve para conocer su estrategia de Linkbuilding).

También puedes utilizarla para conocer la velocidad de carga de tu página, además de poder conocer la presencia que tienes en redes sociales gracias a su opción de control social media, así como analizar los contenidos más populares de otros blogs similares al tuyo.

Gracias a que cuenta con Rank Tranker podrás realizar un análisis individual de la web que quieras y saber qué visibilidad tiene en la red, las keywords que tiene posicionadas, así como el volumen estimado de su tráfico.

Con Ahrefs también puedes hacer un keyword research completo.

Quizás uno de sus puntos débiles es que no es muy intuitiva, por lo que tendrás que coger un poco de práctica para poder utilizarla con soltura.

EVERNOTE

Si estás buscando una herramienta que te permita crear, almacenar y organizar notas, Evernote es tu mejor opción.

Es un cuaderno online que te permite crear todo tipo de notas, almacenar documentos incorporando todo tipo de anotaciones, etiquetas o fechas que necesites.

También puedes incorporar imágenes, grabar, compartir y almacenar notas de voz, así como capturar webs completas o crear carpetas compartidas.

Además, tiene un sencillo sistema de búsqueda que te permite acceder a tus documentos, notas y demás con facilidad.

FEEDLY

Si quieres estar a la última de tus temas favoritos, pon Feedly en tu vida.

Feedly es una herramienta diseñada para gestionar los feeds de tus blogs favoritos. Te permite filtrar los blogs que quieras por categorías y estar al día de sus publicaciones o compartir sus post.

Es ideal cuando necesitas un extra de inspiración, ya que te permite buscar por la temática que desees y pone toda la información que necesitas a tu disposición.

Sin duda, una herramienta ideal para que cualquier copywriter pueda investigar y tener acceso a la información del tema que desee.

Conclusión

El copywriting es el mejor aliado con el que puedes contar para disparar las ventas de cualquier negocio.

Además, también ayuda a conocer o a atraer a más público hacia nuestra marca personal.

Sin embargo, debes tener claro cómo funciona el copywriting, cuáles son sus pilares fundamentales y, también, que no todos los textos que puedes encontrar en páginas web enfocadas a la venta son copywriting.

Por tanto, una vez que tengas claro qué es el copywriting y para qué sirve, debes tener en cuenta una serie de características.

Debes escribir un copy de calidad y que resulte efectivo, con tu propio estilo, y no cometer faltas de ortografía ni gramática.

También es necesario que conozcas y sepas utilizar de la forma adecuada la persuasión en la escritura.

Además, debes conocer las diferentes herramientas que existen que pueden ser de ayuda para perfeccionar tu trabajo como copywriter.

Así que, si estás pensando en dar el paso y empezar tu camino como copywriter, te animo a hacerlo.

¡Recuerda que escribir es la manera más profunda de leer la vida!