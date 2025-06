Índice del artículo



















En ocasiones, cuando navegamos por una web, podemos obtener toda la información correctamente (HTTP 200 Ok) o experimentar algún error. Si nos sucede lo segundo, hay errores más conocidos, como el 404 Not Found , o el 503 Service Unavailable , no obstante, hay otros menos frecuentes y, por tanto, también menos conocidos, como esEl error 501, cuya referencia completa es: Error 501 No implementado, significa queporque no reconoce el método de solicitud utilizado.Al igual que el resto de, no obstante, en ocasiones el motivo del error puede localizarse en cómo se está realizando la petición por la aplicación, si está intentando hacer solicitudes con métodos incorrectos o incluso deberse a problemas en el equipo.Podemos verlo de varias formas:HTTP 501501 Not ImplementedError HTTP 501 Not ImplementedLa primera alternativa, si obtenemos el error 501 Not Implemented va a ser, para verificar si se ha tratado de un error esporádico o si el sitio web experimenta problemas En caso de que esta alternativa no funcione, hay otras posibilidades que también debemos descartar.Dado que este error inicialmente va a cachearse, si lo estamos experimentando al acceder a una web,o probemos desde otro diferente, para asegurarnos de que no está interfiriendo en nuestras comprobaciones.En este artículo podemos ver cómo borrar caché de los diferentes navegadores:Aunque no es habitual y es posible que antes de experimentar el error 501 experimentemos otros como 403 Forbidden o 405 Not Allowed, también podemos obtener 501 Not Implemented debido a que el servidor no pueda ejecutar algunas de las peticiones.Si el error es permanente y anteriormente no ocurría, podemos comenzar porrecientemente que pueda haber afectado a este comportamiento, por ejemplo, sobreescribiendo configuraciones realizadas con anterioridad.En caso de tener acceso root al servidor, podemos comprobar la versión del servidor web utilizado desde terminal.El servidor está configurado para responder a determinados métodos de solicitud HTTP, pero otros pueden no estar soportados (por cuestiones de seguridad , por ejemplo).Las solicitudes realizadas con, puesto que estos métodos deberían estar soportados por el servidor de forma necesaria.Otros métodos como "DELETE" o "PUT", por ejemplo, podrían no estar soportados por cuestiones de seguridad.Podemos ver el método utilizado en la petición utilizando la opción 'Herramientas para desarrolladores' de Google, en la pestaña 'Red'.Para saber, podemos ejecutar lo siguiente desde terminal:Y una de las opciones que obtendremos es: "allow": seguido de los métodos HTTP permitidos.Aunque no es habitual, en ocasiones la configuración DNS del dominio puede ser incorrecta. Generalmente, esto puede suceder si, en un proceso de cambio de DNS, mezclamos DNS de 2 o más proveedores o servicios, en vez de sustituirlas.Si esto ocurre, la petición puede resolver a un servidor incorrecto que responda con este error.Para asegurarnos de que nuestra configuración DNS es correcta, podemos, donde podremos ver también la zona DNS y asegurarnos de que todos los registros apunten de forma individual a la IP o destinos correctos.Si estamos utilizando una VPN o Proxy para navegar, podemos deshabilitarlos temporalmente para verificar que no interfieran en nuestras peticiones.También debemos verificar si, en el navegador, tenemos habilitados ajustes adicionales.Si hemos comprobado que no podemos acceder desde un ordenador específico, independientemente del navegador, pero sí podemos navegar con normalidad desde otro; podemosque esté forzando a que nuestras peticiones se realicen de forma incorrecta.