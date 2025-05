Índice del artículo































































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Telefono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Se puede consultar la política de privacidad de forma más detallada aquí.

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero subscribirme

¿Qué hace exactamente un copywriter?



Comprar



Suscribirse



Hacer clic



Seguir leyendo



Generar confianza en tu marca



Definición clara de copywriter en marketing digital

Diferencias entre copywriter y redactor de contenidos







Aspecto

Copywriter

Redactor de contenidos





Objetivo principal

Convencer, persuadir, vender

Informar, educar, posicionar en buscadores





Tipo de textos

Anuncios, landings, correos, páginas de venta

Artículos, blogs, ebooks, newsletters





Enfoque emocional

Alto: apela a emociones, miedos, deseos

Medio o bajo: más racional y educativo





Uso de llamadas a la acción

Fundamental (CTA claros y directos)

A veces las incluye, pero no siempre





Duración de los textos

Cortos y directos al grano

Más extensos, con desarrollo de ideas







¿Por qué el copywriting es clave en los negocios digitales?

Beneficios principales del copywriting



Convierte más: un mensaje claro, directo y enfocado puede aumentar tus conversiones sin necesidad de tocar nada más.

un mensaje claro, directo y enfocado puede aumentar tus conversiones sin necesidad de tocar nada más.

Refuerza tu marca: el copy te ayuda a sonar diferente, auténtico. Y eso, en un mercado lleno de clones, es oro.

el copy te ayuda a sonar diferente, auténtico. Y eso, en un mercado lleno de clones, es oro.

Da confianza: cuando tus textos explican bien lo que haces y resuelven dudas, el usuario se siente acompañado. Y donde hay claridad, hay ventas.

cuando tus textos explican bien lo que haces y resuelven dudas, el usuario se siente acompañado. Y donde hay claridad, hay ventas.

Mejora el SEO, pero sin forzar: si eliges bien tus palabras clave y las ubicas con sentido, no solo posicionas mejor. Tu usuario se queda más tiempo. Y eso cuenta para Google.

si eliges bien tus palabras clave y las ubicas con sentido, no solo posicionas mejor. Tu usuario se queda más tiempo. Y eso cuenta para Google.

Ahorra tiempo y soporte: un buen copy evita confusiones. Si tu página ya responde lo que el cliente se pregunta, recibes menos correos de “oye, ¿y esto cómo funciona?”.



Ejemplos reales de copywriting efectivo

Buenas prácticas y elementos esenciales del copywriting

Títulos que captan la atención



“Todo lo que nos enseñaron sobre el éxito es erróneo” – The Guardian



“Dejé mi trabajo y esto fue lo que aprendí sobre el dinero” – El Confidencial



“La regla de los 5 segundos para tomar decisiones sin arrepentirte” – Medium



Historias que conectan

Viñetas y bullets que facilitan la lectura



Escanear contenido rápidamente (muy útil si escribes para móvil).



Destacar beneficios clave sin rodeos.



Mejorar la comprensión y el ritmo de lectura.



Testimonios y pruebas sociales

Llamadas a la acción que convierten



"Descarga la guía gratuita"



"Empezar ahora sin compromiso"



"Sí, quiero ahorrar tiempo"



Errores comunes que debes evitar



Escribir solo desde tu punto de vista (hablar de ti en lugar de pensar en tu cliente).

(hablar de ti en lugar de pensar en tu cliente).

No tener una propuesta de valor clara (si no dices qué ganas, el lector no actúa).



Llenar el texto de tecnicismos o jerga vacía .

.

Olvidar el SEO o forzar palabras clave sin sentido.

o forzar palabras clave sin sentido.

No revisar la estructura visual del contenido.



¿Dónde aplicar el copywriting para obtener resultados?

Webs, landing pages y tiendas online



Dejar claro qué haces y para quién (propuesta de valor).



Guiar al usuario por la página de forma natural.



Eliminar objeciones antes de que aparezcan.



Cerrar con llamadas a la acción que inviten a actuar.



Redes sociales, email marketing y anuncios



Crear ganchos potentes en los primeros 3 segundos.



Humanizar tu marca sin sonar forzado.



Generar conversación (y no solo likes vacíos).



Aplicaciones en tecnología e inteligencia artificial



En las apps: cada botón, notificación o mensaje automático debe estar escrito de forma clara y empática.

cada botón, notificación o mensaje automático debe estar escrito de forma clara y empática.

En productos digitales: desde plataformas SaaS hasta asistentes virtuales, la experiencia mejora muchísimo cuando los textos están bien pensados.

desde plataformas SaaS hasta asistentes virtuales, la experiencia mejora muchísimo cuando los textos están bien pensados.

En inteligencia artificial: sí, incluso los prompts que usas en herramientas como ChatGPT, Jasper o Notion AI requieren copy estratégico para guiar bien al sistema y obtener buenos resultados.



Ejemplos inspiradores de copywriting de alto impacto

Nike: deporte y emoción

Librerías Gandhi: creatividad publicitaria

FedEx: claridad en el mensaje

7up: tono relajado y directo

Yoigo: copywriting en redes

Forest: storytelling para apps

Aeroméxico: guiones con propósito

¿Cómo empezar a trabajar como copywriter?



La buena noticia: no hace falta tener un título universitario específico para empezar.

no hace falta tener un título universitario específico para empezar.

La mala noticia: necesitas ganas de aprender, mejorar tu escritura y entender cómo piensa tu cliente potencial.



Habilidades esenciales que debes desarrollar



Empatía: ponerte en la piel del lector.

ponerte en la piel del lector.

Redacción persuasiva: aprender a guiar al lector hacia una acción.

aprender a guiar al lector hacia una acción.

Psicología del consumidor: entender qué motiva, qué frena y cómo convencer sin presión.

entender qué motiva, qué frena y cómo convencer sin presión.

SEO básico: porque un buen copy también debe posicionar en Google.



Formación y recursos recomendados



"Everybody Writes" de Ann Handley – lectura obligada.

de Ann Handley – lectura obligada.

Cursos de Copyhackers – especializados en conversiones y venta.

– especializados en conversiones y venta.

El blog de Laura Ribas , con enfoque en marketing emocional.

, con enfoque en marketing emocional.

Certificación de copywriting en HubSpot Academy, gratuita y bien estructurada.



Consejos para iniciar tu carrera como copywriter



Crea tu portafolio desde el primer día: aunque sea con ejemplos ficticios, muestra cómo escribes.

aunque sea con ejemplos ficticios, muestra cómo escribes.

Aprende de otros: lee copys de calidad, desmóntalos y fíjate qué hacen bien.

lee copys de calidad, desmóntalos y fíjate qué hacen bien.

No esperes a estar listo: postúlate a proyectos pequeños y ve ganando confianza.

postúlate a proyectos pequeños y ve ganando confianza.

Haz networking: entra en grupos de copywriting, comenta en LinkedIn, conecta con otros redactores.

entra en grupos de copywriting, comenta en LinkedIn, conecta con otros redactores.

Mide tus resultados: si escribes una página de ventas, revisa el CTR, el tiempo de lectura, los clics… así sabrás qué funciona.



Conclusión: ¿vale la pena convertirse en copywriter hoy?

Seguro que más de una vez has escuchado eso dey te has quedado con cara de. En pocas palabras,. Sobre todo, trabaja orientado a escribir en el contexto del marketing digital Lógicamente, el equipo detiene claro que hoy día ya no basta con tener un buen producto o servicio.. Y ahí es donde entra el: para captar atención, conectar con tu audiencia y, sí, también para convertir visitas en clientes.Es por eso que en esta entrada te contamos. Pero, sobre todo, por qué es clave para tu negocio y cómo puedes empezar en este campo si es que te interesa. Te lo contamos con ejemplos reales, consejos prácticos, ¡y sin rodeos! ¿Suena bien? ¡Vamos al lío!Vale, ya sabemos que un copywriter escribe, pero,¿Y para qué sirve eso en el ámbito digital?, persuadan y, sobre todo, generen una acción específica. Porque no se trata de juntar palabras, sino de usar las adecuadas para que quien lea, haga algo.Ejemplos son:En un entorno tan competitivo como Internet,que quiera destacar. Esto es porque una buena estrategia de copy te puede dar justo lo que todo el mundo quiere, que esDesde escribir el texto de una página web a un anuncio en redes, pasando por redactar emails o los llamados(los botones de “llamada a la acción”),… y en si te compran (o no).Dentro de un equipo de marketing digital,Es el puente entre el plan comercial y lo que el cliente realmente lee. Y eso, aunque suene simple, es lo que define si una campaña da fruto o se queda en buenas intenciones.Un buen copywriter debe alinearse con diseñadores, responsables de SEO , expertos en publicidad y community managers. Así, su trabajo no es independiente: es parte de una maquinaria donde. Si el diseño busca destacar visualmente y el SEO posicionar en buscadores, el copywriting hace que ese contenido tenga unPor ejemplo: si se está lanzando una nueva, el copywriter se involucra desde el principio. Revisa la propuesta de valor, entiende el público objetivo, adaptando el tono del mensaje al contexto y su canal.Aquí viene una de las dudas más comunes:Aunque a veces se usen como sinónimos, no son lo mismo ni de lejos.Ambos escriben, sí, pero con objetivos muy distintos.se centra en informar, educar o entretener. Por ejemplo: escribe artículos de blog , guías, tutoriales, etc.En cambio,: quiere que el lector haga algo, ya.Para que lo veas más claro, te dejamos esta tabla:Vamos al grano: si tienes un negocio digital y no le prestas atención al copywriting,. Porque no importa lo bueno que sea tu producto, si no sabes comunicarlo como se merece,, y mucho menos comprar.Y no es exageración., notificaciones, vídeos, banners… la competencia por captar su atención es brutal. Por eso, el copy se convierte en tu mejor herramienta para destacar.Es lo que pone en palabras lo que haces, pero de una forma que conecta, interesa y convence. Y si lo haces bien,Porque las marcas que invierten en textos persuasivosque las que no lo hacen. No se trata solo de escribir bien, sino con estrategia.Así que sí, el copywriting importa. Y mucho. Es lo que transforma una web que parece un folleto sin vida en una que apela directamente al usuario. Y en negocios digitales, esa diferencia se nota, sobre todo,. Lo vemos con datos.Lo bueno del copywriting es que, cuando está bien hecho,. No solo mejora cómo se percibe tu marca, también impacta en cómo actúa la gente al verla.Aquí van algunas ventajas claras:Nada como verpara entender lo potente que puede ser el copy cuando se usa con cabeza.Cuando arrancaron, explicar cómo funcionabano era fácil. Así que simplificaron todo su mensaje con un enfoque claro:. Nada de tecnicismos.¿El resultado? Más de un 10 % de aumento en suscripciones, y una campaña que aún se estudia en escuelas de marketing.En vez de sonar como una empresa de software técnica, Mailchimp apostó por un tono más relajado:. El mensaje conectó tan bien con su público no técnico que triplicaron su tasa de retención en el primer año.Nada mal, ¿no? Slack pasó de ser “una herramienta de mensajería” a posicionarse como el espacio donde los equipos se entienden mejor. Con frases comolograron transmitir valor en cinco palabras.Hoy tienen más de 10 millones de usuarios activos al día. Y creciendo.Vale, ya tienes claro que… pero ¿cómo se aplica bien de verdad? Porque una cosa es saber quey otra muy distinta es usarlas con estrategia.Después de trabajar con decenas de negocios online, un copywriter puede ver una y otra vez cómo, reducen la tasa de rebote y generan más clics con el mismo tráfico.Por eso, te dejamos las claves más efectivas que sí funcionan (y que puedes empezar a usar desde ya):. Si no funcionan, nadie leerá lo que viene después. Y ojo: eso pasa en blogs, en redes sociales y hasta en tiendas online Un buen título tiene que despertar curiosidad, plantear un beneficio claro o hacer una promesa irresistible., que al final solo quema a tu audiencia.Mira algunos ejemplos de títulos reales. Un poco clickbait, pero atractivos para el lector.El, pero sigue siendo una de las armas más potentes del copy. Porque al final, las historias conectan donde los argumentos técnicos no llegan.Cuando cuentas una historia (real, breve y con propósito), el lector baja la guardia, se identifica y te presta atención. Yo tu mensaje sin sonar forzado.Ejemplo clásico (y efectivo):¿Te suena? Es el tipo de historia que verás en páginas como Notion, Slack o HubSpot en breve a lo largo del artículo. Y créenos: funcionan.Los textos largos abruman. Y si están mal estructurados, peor aún. Aquí es donde entran, que permiten:Si ponemos un listado, se lee más y mejor.A la gente no le gusta sentirse la primera en probar algo. Por eso,. Refuerzan la credibilidad y ayudan a vencer las objeciones típicas.Pero eso sí, los testimonios tienen que ser, concretos y medibles. Nada desin más.¿Un ejemplo real?La empresa española, que integra capturas de WhatsApp reales de sus clientes satisfechos (con permiso, claro) en su página de ventas.Unno es solo un botón.. Y si está mal escrita, el usuario se pierde… aunque le haya gustado todo lo anterior.Buenos CTA =y colocados justo cuando el lector está listo para actuarEjemplos que funcionan:Aunque parezca obvio, hay ciertos. Y sí, pueden echar por tierra todo tu trabajo. Aquí van algunos clásicos:Una cosa es saber escribir bien, y otra muy distinta es saber dónde aplicar ese talento para conseguir resultados reales. Porqueo un perfil de redes activo: si no hay un buen copy detrás, es probable queen tus canales. No hablamos solo de titulares llamativos o botones de “comprar ya”, sino de todo el mensaje que transmite tu marca: cómo hablas, cómo explicas lo que haces y cómo conectas con tu audiencia.A continuación, te contamospara que realmente funcione, con ejemplos y datos que lo respaldan.Empezamos por lo básico: tu página web. Aquí,. Da igual si vendes productos, servicios o cursos: si la gente entra y no entiende lo que ofreces o por qué debería elegirte, se van. Así de simple.En una web, el copywriting se encarga de:Herramientas como Google Analytics te ayudan a ver dónde los usuarios hacen clic, dónde se quedan más tiempo o en qué momento abandonan la página.Si hay un lugar donde el copy tiene que ser rápido, claro y efectivo, es este. Las redes sociales y elen segundos, así que cada palabra cuenta.En redes sociales, el copywriting te ayuda a:En email marketing, elpuede marcar la diferencia entre que te lean o vayas directo a la papelera.Y dentro del correo, un buen texto debe informar, convencer y cerrar con una llamada a la acción que se note (pero no moleste).Aquí es donde muchos piensan que el copy no pinta nada.... Hoy, la tecnología necesita copywriting más que nunca, porque detrás de cada interfaz hay un humano que necesita entender lo que está pasando.A veces, las mejores lecciones de copywriting vienen de verPara que veas un ejemplo,lo han entendido a la perfección y han sabido usar el copy como una herramienta poderosa para dejar huella en la mente (y el bolsillo) de sus usuarios.Cuando te viene a la mente Nike, es muy probable que lo primero que te venga a la cabeza sea su legendario. Y no es casualidad.Este es uno de los ejemplos más icónicos de copywriting emocional. Nike no te vende zapatillas.. Lo cierto es que, sus mensajes están cargados de motivación.Un ejemplo fue la campaña protagonizada por Serena Williams:El spot conecta con la audiencia a través de frases como. Resultado: millones de visualizaciones y un mensaje que traspasó el deporte.Si hablamos de ingenio, Gandhi se lleva el premio. Sus paneles publicitarios son ya un clásico del copy en español. Con frases como "Si lees fácil, piensas ligero" , consiguen llamar la atención en segundos, generar simpatía y reforzar ese valor de la lectura.La claridad vende. Y FedEx lo sabe. Una de sus campañas más recordadas es la que mostraba dos oficinas vecinas. Una con envíos normales, y otra con FedEx.La diferencia era evidente:El mensaje era tan directo que ni siquiera necesitaba palabras complejas. Solo un slogan: "When it absolutely, positively has to be there overnight” . La simplicidad de esta frase demuestra que menos, es más.La marca de refrescos 7up apostó en su momento por un estilo fresco. Uno de sus mejores ejemplos fue su campaña "The Uncola" , que jugaba con la idea de ser la alternativa divertida frente a las bebidas más conocidas. El tono desenfadado y directo conectó con una generación que buscabaEn redes sociales, el copy tiene que ser rápido, empático y con mucha chispa. Y Yoigo lo ha sabido aprovechar. Su tono irónico, casual y cercano ha generado una comunidad muy activa y divertida.Un ejemplo es su famoso post: "Las reuniones que podrían haber sido un email deberían tener consecuencias penales” . Esta frase se hizo viral, generó miles de compartidos y demostró que cuando el copy entiende al usuario, el engagement viene solo. Forest es una app para concentrarse que te plantea un reto simple: si no usas el móvil, un árbol crecerá.Si lo usas, el árbol muere. Y ese concepto, tan sencillo como potente, es unaSu historia conecta porque te involucra emocionalmente con el progreso. Cada sesión de enfoque te da un pequeño logro. No es solo una app, es más unaEl copywriting también brilla en los contenidos audiovisuales. Aeroméxico dio en el clavo con su vídeo "DNA Discounts" , donde ofrecían descuentos a ciudadanos estadounidenses que tuvieran ascendencia mexicana según su ADN.El video, cargado de storytelling y mensajes con humor y reflexión, se volvió viral en pocos días.Entrar al mundo del copywriting puede parecer un camino complicado al principio, pero la realidad es que. No, las IA no acabarán con el copy. Si todo el mundo las usa, nadie se diferencia.Así que ya sea como freelance, dentro de una agencia o creando contenido para su propio proyecto, el copywriter tiene un rol clave en el marketing digital.Vamos a ver qué necesitas para empezar con buen pie.No se trata solo de escribir bien, sino de escribir con. Estas son algunas competencias clave que deberías trabajar:Si buscas formarte con una base sólida, instituciones como(cursos de Maider Tomasena), CXL Institute , o incluso programas de Coursera con certificaciones de universidades como Northwestern, ofrecen cursos especializados en redacción y copywriting digital.Para quienes empiezan, lo mejor es. Algunos recursos que puedes explorar:Además, practicar conreales, analizar campañas exitosas y hacer reescrituras de anuncios clásicos puede ayudarte a entrenar el ojo (y la pluma).Aquí van algunas recomendaciones prácticas que funcionan:. Pero no porque esté de moda, sino porque cada vez más marcas entienden que las palabras bien elegidas pueden marcar la diferencia entre vender o pasar desapercibido.Como has visto a lo largo del artículo, el copywriting va de saber comunicar. Y eso aplica tanto si trabajas en una agencia, como freelance o dentro de tu propio negocio digital.Hoy en día,, con demanda real, y con muchas posibilidades de crecer profesionalmente. Eso sí, hay que formarse bien, practicar mucho y tener claro que no todo es inspiración: el copy también se mide, se prueba y se mejora.En Raiola Networks lo tenemos claro: el copywriting es una herramienta clave para lograr resultados tangibles. Y si estás pensando en dar el paso, este puede ser un gran momento para empezar.¿Quieres seguir aprendiendo? Échale un vistazo a, donde compartimos consejos, guías y herramientas prácticas para que empieces a tope.