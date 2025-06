Índice del artículo



















Soluciones comunes cuando la página no redirige adecuadamente

Borrar caché y cookies del navegador

Verificar estructura URL

Un aspecto a tener en cuenta especialmente en este tipo de errores es el uso de tildes u otros caracteres, como puede ser la letra «ñ» o caracteres en otros idiomas que los navegadores puedan no interpretar correctamente o necesiten transformarse a su versión punycode cuando se configuren.

Comprobar redirecciones configuradas

Revisar configuración HTTPS



En caso de utilizar un servidor con RaiolaCP como panel de control, como nuestros VPS Cloud Optimizados, podremos comprobarlo en RaiolaCP, logueándonos con el usuario correspondiente en el que se aloje la web y posteriormente en la opción 'Edit' del dominio correspondiente, podremos ver si el certificado está activo.



RewriteEngine On



RewriteCond %{HTTPS} off



RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Comprobar plugins instalados

Es aconsejable que antes de realizar cambios en los plugins de nuestra web, realicemos una copia de seguridad para poder restaurarla si surge algún problema durante el proceso: https://raiolanetworks.com/blog/plugins-backup-copia-seguridad-wordpress/

Confirmar configuración Cloudflare

Revisar configuración sitio web en WordPress

define('WP_HOME','https://dominio.tld');



define('WP_SITEURL','https://dominio.tld');

Es común que las webs sufran cambios en su contenido y estructura a lo largo de su tiempo de vida.y conservar el posicionamiento, contenido, etc.No obstante, al igual que muchas otras configuraciones, en ocasiones podemos experimentar errores en su funcionamiento, ya sea durante la configuración inicial de las mismas, o de forma repentina.Si estamos configurando, o hemos configurado alguna, debemos tener en cuenta que hay múltiples factores que pueden afectar a su funcionamiento.Algunas de las soluciones podemos implementarlas como visitante de una web, no obstante, para otras necesitaremos disponer de acceso a la configuración de la web, o incluso al contenido ( ficheros base de datos ) de la misma.Si intentamos acceder a una página y experimentamos este error, o incluso si nos sucede cuando intentamos visitar un apartado específico de una página, podemos(si hemos navegado por la web antes y se ha cacheado una URL diferente que luego se ha modificado, por ejemplo), y las cookies del mismo.Este proceso dependerá del navegador utilizado. En este artículo podemos veren función del navegador:La redirección se procesa automáticamente, no obstante, tendremos que, tanto el nombre (dominio.tld) como el contenido restante, por ejemplo si visitamos una URL con categorías etiquetas en la misma, ya queEsta alternativa es una de las que requiere acceso a la configuración de la web, incluyendo los archivos de la misma.Generalmente,, por lo que tendremos que revisar si tenemos alguna configurada y cómo.Este fichero se lee en orden descendente, por lo que si tenemos una redirección que no se está procesando, lo aconsejable en primera instancia esEn caso de que tengamos varias redirecciones, o solamente una, pero ya esté configurada en las líneas superiores, tendríamos que comprobar la misma, incluyendo el uso de HTTP o HTTPS y WWW o no, según lo que nuestra web utilice y requiera la redirección.Algunasson las que comienzan por 'RewriteCond' y 'RewriteRule', ya que indican la/s URL/s de origen y a qué URL deben redireccionar.Si utilizamos WordPress , es posible que las redirecciones estén configuradas en un plugin , como puede ser, por lo que habría quey, además, que no provoquen un bucle de redirecciones entre ellas.Un ejemplo de redirecciones que pueden provocar errores al procesarse sería el siguiente, dondeActualmente, la gran parte de sitios webs se instalan ya utilizando HTTPS, no obstante, también hay multitud de sitios web yPrimero tendríamos que revisar que nuestra web utilice un certificado válido.En caso de que el certificado de seguridad esté correctamente instalado, continuaremos revisando la redirección HTTPS. Esta puede estar configurada en el .htaccess y podría ser similar a la siguiente:O bien, si utilizamos WordPress , podría estar también configurada con un plugin como ' Really Simple SSL '.En ocasiones, alguno de los plugins instalados en nuestra webEl mencionado en el punto anterior, Really Simple SSL, puede ocasionar este tipo de errores, especialmente; otros plugins, como los utilizados para el SEO de la web, redirecciones, etc. serían también causas potenciales, aunque, ya que podemos experimentar alguna incompatibilidad u errores en la configuración.En caso de que utilicemos Cloudflare en nuestro dominio, y especialmente si comenzamos a, tendremos que confirmar qué configuración tiene establecida en cuanto al certificado de seguridad.En Cloudflare disponemos de varias opciones, que podremos ver en el apartado "SSL/TLS > Información general",y en caso de que nuestro dominio utilice 'Flexible' o 'Desactivado' tendríamos que modificarla si nuestra web utiliza HTTPS.Esta opción esen nuestra web o un cambio de dominio.En ese caso, tendremos que, desde el apartado "Ajustes > Generales de WordPress".También tendríamos quepara comprobar si esta información está correctamente definida en el mismo. Las líneas serían las siguientes (cambiando dominio.tld por el nuestro y añadiendo www si las utilizamos):