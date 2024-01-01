Devoluciones y reembolsos
La satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad, por eso te explicamos cómo gestionamos las devoluciones y nuestra garantía de reembolso de 30 días.
- Hasta 30 días de garantía en la mayoría de nuestros productos y servicios.
- Política de devolución y reembolso sin letra pequeña. Lo que ves es lo que hay.
- Proceso de devolución rápido y sin mareos dentro de los 30 días de garantía.
Garantía de reembolso de 30 días
Estamos muy seguros de lo que hacemos y queremos que puedas comprobar por ti mismo la calidad de nuestro servicio. Por esta razón, ofrecemos garantía de 30 días, durante los cuales te devolveremos el dinero que has pagado por tu producto contratado en Raiola Networks.
La cosa funciona así: contratas cualquiera de nuestros servicios de hosting o VPS, lo pruebas durante un máximo de 30 días desde su activación, y si no te convence por el motivo que sea, simplemente abres un ticket en tu área de clientes solicitando el reembolso.
No te vamos a hacer preguntas incómodas, ni te vamos a pedir justificaciones. Te devolvemos íntegramente lo que has pagado.
Queremos que nuestros clientes se queden porque realmente les gustan nuestros productos y servicios, no porque estén obligados.
Productos y servicios con garantía de reembolso de 30 días
Los siguientes productos y servicios de Raiola Networks cuentan con garantía de devolución de 30 días, lo que significa que podrás solicitar el reembolso del coste de tu producto en los primeros 30 días desde la activación del producto servicio sin necesidad de justificación y sin ningún tipo de condición adicional.
|Servicio
|Días de garantía
|Condiciones adicionales
|Hosting
|30 días
|Sin condiciones
|Hosting Reseller
|30 días
|Sin condiciones
|Hosting SEO
|30 días
|Sin condiciones
|Hosting Elástico
|30 días
|Sin condiciones
|Hosting Correo
|30 días
|Sin condiciones
|Hosting para CMS (WordPress, Joomla, etc...)
|30 días
|Sin condiciones
|Servidores VPS Cloud
|30 días
|Sin condiciones
|Servidores VPS Cloud Optimizados
|30 días
|Sin condiciones
|Servidores VPS Cloud para WordPress
|30 días
|Sin condiciones
|Servidores VPS Cloud para N8N
|30 días
|Sin condiciones
Servicios con garantía de reembolso con condiciones especiales
Estos productos y servicios de Raiola Networks cuentan con garantía de reembolso de 30 días, pero tienen condiciones especiales al ser productos compuestos. Esto quiere decir que la parte del alojamiento web o servidor VPS sí que se devolverá, pero no se hará devolución de la licencia o servicio añadido.
|Servicio
|Días de garantía
|Condiciones adicionales
|Servidores VPS Cloud con cPanel
|30 días
|No se devuelve el dinero de la licencia de cPanel
|Servidores VPS Cloud con Plesk
|30 días
|No se devuelve el dinero de la licencia de Plesk
|Servidores VPS Cloud Administrados
|30 días
|No se devuelve el dinero que corresponde con la administración
Productos y servicios SIN garantia de reembolso de 30 dias
Estos productos y servicios de Raiola Networks no tienen garantía de devolución de 30 días debido a que son licencias, productos digitales personalizados, servicios que requieren mano de obra o simplemente son productos que no dependen directamente de nosotros como proveedor, como es el caso de los dominios.
|Servicio
|Días de garantía
|Dominios (registro y traslado)
|Sin garantía de devolución de 30 días
|Certificados SSL
|Sin garantía de devolución de 30 días
|Servidores Dedicados
|Sin garantía de devolución de 30 días
|Servicios de administración de sistemas
|Sin garantía de devolución de 30 días
|Servicios del departamento de aplicaciones
|Sin garantía de devolución de 30 días
Cómo solicitar la devolución o reembolso
Si tu producto o servicio contratado en Raiola Networks aún está dentro de los 30 días de garantía y no te gusta o no lo necesitas, puedes solicitarnos la devolución o reembolso de lo que has pagado por él y te devolveremos el dinero sin hacer preguntas. Tan solo tienes que solicitarnos el reembolso utilizando el siguiente procedimiento.
Plazos de devolución del dinero
La devolución del dinero se hace exactamente en el mismo método de pago que usaste para contratar.
Si pagaste con tarjeta, el dinero volverá a tu tarjeta. Si lo hiciste con PayPal, se abonará en tu cuenta de PayPal. Y si pagaste por transferencia bancaria, es posible que te pidamos tus datos bancarios para hacerte la devolución.
- Tarjeta de crédito o débito: Tardará entre 3 y 7 días laborables en reflejarse en tu cuenta (aunque puede variar según tu banco).
- PayPal: Más rápido, generalmente entre 1 y 3 días desde que procesamos la devolución.
- Transferencia bancaria: Entre 3 y 10 días laborables desde que procesamos la devolución.
Una vez que abras el ticket solicitando el reembolso, nuestro departamento de facturación lo procesará en un plazo máximo de 48 horas laborables. A partir de ahí empezarán a contar los tiempos que te hemos comentado.
Transparencia y honestidad
En Raiola Networks creemos en la transparencia y en la honestidad, y esto nos lleva a tratar a nuestros clientes de la misma forma en la que nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Si tienes dudas sobre nuestra política de devoluciones y reembolsos, contacta con nosotros y te las resolveremos sin compromiso.¡Tengo dudas!
Preguntas frecuentes sobre las devoluciones y reembolsos
Todo lo que necesitas saber sobre nuestra garantia de reembolso de 30 dias
¿Cómo funciona la garantía de 30 días?
Nuestra garantía de 30 días es muy sencilla: si no estás satisfecho con nuestro servicio, te devolvemos tu dinero sin preguntas durante los primeros 30 días desde la activación del producto.
El período de garantía empieza a contar desde el momento en que se activa tu servicio (no desde la fecha de contratación). Tienes 30 días completos para probar nuestros servicios, aunque hay algunos servicios que están excluidos.
Si durante esos 30 días decides que no es lo que esperabas, simplemente abres un ticket en tu área de clientes solicitando la devolución y procesamos el reembolso en el mismo método de pago que utilizaste originalmente. No te pedimos explicaciones ni justificaciones.
La garantía cubre todos nuestros productos de hosting con cPanel y servidores VPS, aunque algunos servicios adicionales como certificados SSL, dominios y licencias están excluidos. También están excluidos los servidores dedicados y las infraestructuras Proxmox.
Es importante tener en cuenta que la garantía solo aplica para nuevas contrataciones, no para renovaciones de servicios existentes.
¿Cuándo empieza a contar el plazo de la garantía de 30 días?
El período de 30 días empieza a contar desde el momento en que activamos tu servicio, no desde que realizas el proceso de contratación.
Por ejemplo: Si contratas tu hosting un lunes, pero lo activamos el miércoles, los 30 días empezarán a contar desde el miércoles de la activación, no desde el lunes que hiciste la compra en nuestro sitio web.
Esto es importante porque queremos que tengas todo el tiempo necesario para probar realmente tu servicio en funcionamiento. No tendría sentido empezar a descontar días mientras tu hosting todavía no está activo.
¿Qué servicios están excluidos de la garantía?
Nuestra garantía de 30 días cubre la mayoría de nuestros productos y servicios principales, pero hay algunos que quedan excluidos por su naturaleza específica.
Los servicios excluidos de la garantía son:
- Certificados SSL
- Dominios (registro y transferencia)
- Licencias de paneles de control (cPanel, Plesk, etc.)
- Licencias de software adicional como LiteSpeed o Imunify 360.
- Servidores dedicados
- Infraestructuras Proxmox y cualquier servicio similar.
En general, están excluidos de la garantía de reembolso de 30 días todos los productos que requieran una activación externa o que requieran mano de obra por parte de nuestros técnicos.
Además, si tu plan de hosting incluye un dominio gratuito, el coste de ese dominio podría descontarse del reembolso en caso de devolución.
Si mi plan incluye dominio gratis, ¿se descuenta del reembolso?
Sí, si solicitas el reembolso de tu plan que incluye un dominio gratuito, es posible que el coste del dominio se descuente del importe total a devolver.
La razón es sencilla: cuando contratas un plan anual con dominio incluido, ese dominio ya queda registrado a tu nombre de forma inmediata. Al ser un servicio externo que procesamos con la entidad registradora, no podemos "deshacer" el registro del dominio una vez completado.
Por tanto, la garantía de 30 días cubre íntegramente el servicio de hosting, pero el dominio gratuito se factura como un coste independiente que se descuenta del reembolso.
El dominio estará registrado y será tuyo, por lo que podrás utilizarlo para lo que quieras durante el período de registro.
En cualquier caso, cuando abras el ticket solicitando el reembolso, nuestro equipo te informará del importe exacto que se va a reembolsar.
¿Dónde recibo el reembolso una vez solicitado?
El reembolso se realiza en el mismo método de pago que utilizaste para contratar tu servicio en Raiola Networks.
Si pagaste con tarjeta de crédito, el dinero volverá a tu tarjeta de crédito. Si lo hiciste con PayPal, se abonará en tu cuenta de PayPal. En caso de que hubieses pagado por transferencia bancaria, es posible que te solicitemos que nos facilites tus datos bancarios para hacerte la devolución.
Los tiempos de reembolso dependen de cada entidad bancaria o pasarela de pago, pero normalmente suele reflejarse en pocos días una vez que procesamos la devolución.
¿Cómo solicito el reembolso dentro de los 30 días de garantía?
Para solicitar el reembolso es muy simple: tienes que abrir un ticket en tu área de clientes.
No atendemos solicitudes mediante teléfono o cualquier otro método, ya que es importante identificarte correctamente como cliente en el momento de la solicitud.
Debes abrirnos un nuevo ticket al departamento de facturación solicitándonos el reembolso, nosotros nos encargaremos del resto.
Nuestro equipo de facturación procesará tu solicitud y te confirmará el importe exacto que se va a reembolsar. El reembolso se realizará mediante el mismo método de pago que utilizaste para la contratación.
¿Tengo que justificar el motivo del reembolso?
No, no tienes que justificar por qué solicitas la devolución si no quieres.
La garantía de 30 días de Raiola Networks está pensada para que puedas probar nuestro servicio sin riesgo. Si durante esos 30 días decides que no es lo que necesitas, puedes solicitar el reembolso sin tener que dar explicaciones ni justificar tu motivo.
Simplemente, abre un ticket en tu área de clientes solicitando la devolución y nosotros verificaremos que no han pasado los 30 días y procesaremos tu reembolso lo más rápido posible.
De todas formas, agradecemos que nos digas el motivo por el que pides la devolución, ya que esos comentarios nos ayudarán a mejorar y a ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.
¿Qué pasa si solicito el reembolso después de los 30 días?
Si solicitas el reembolso después de los 30 días desde la activación del servicio, lamentablemente no podremos tramitar la devolución, ya que habrás superado el plazo de nuestra garantía.
La garantía de 30 días tiene este límite porque consideramos que es tiempo suficiente para probar nuestro servicio y evaluar si cumple con tus expectativas.
Si tienes algún problema puntual con tu servicio, te recomendamos que abras un ticket en tu área de clientes a nuestro departamento de soporte técnico para que podamos ayudarte.
¿La garantía de 30 días aplica a todos los servicios?
No, la garantía de 30 días no aplica a todos nuestros servicios, aunque sí cubre la mayoría de los productos principales que ofrecemos en Raiola Networks.
La garantía de devolución de 30 días aplica a productos como hosting con cPanel, servidores VPS, hosting SEO, hosting reseller, hosting para CMS como WordPress y hosting correo. Sin embargo, hay algunos servicios que están excluidos y no son reembolsables: certificados SSL, dominios (tanto registros como transferencias), licencias de paneles (como cPanel o Plesk), servidores dedicados e infraestructuras Proxmox.
Si tu plan incluye un dominio gratuito, ten en cuenta que el coste del dominio puede descontarse del reembolso.
La garantía solo aplica a nuevas contrataciones, no a renovaciones de servicios existentes.
¿Puedo probar el hosting y pedir el reembolso si no me convence?
Sí, precisamente para eso está nuestra garantía de reembolso de 30 días sin compromiso.
Puedes contratar cualquiera de nuestros servicios de hosting y servidores VPS para probarlos durante esos 30 días. Si por cualquier motivo no te convence nuestro servicio, simplemente abre un ticket en tu área de clientes y te devolvemos el dinero íntegramente, sin preguntas ni complicaciones.
Estamos muy convencidos de la calidad de nuestro servicio, por lo que ofrecemos esta garantía para que puedas probarlo sin ningún riesgo.
¿Puedo solicitar el reembolso por teléfono?
No, las solicitudes de reembolso dentro de los 30 días de garantía no se pueden realizar por teléfono.
Para solicitar el reembolso de tu servicio durante los 30 días de garantía, debes abrir un ticket con tu cuenta de cliente desde tu área de cliente.
Este proceso nos permite llevar un registro adecuado de tu solicitud y asegurar que se tramite correctamente. Además, a través del área de clientes podemos verificar tu identidad para identificar correctamente los datos de tu servicio, para posteriormente procesar el reembolso en el mismo método de pago que utilizaste para contratar.
El proceso es muy sencillo: accede a tu área de clientes, abre un ticket y solicita la devolución.
¿Hay permanencia en algún servicio?
No, en Raiola Networks no exigimos permanencia en ninguno de nuestros servicios.
Puedes contratar cualquier plan de hosting, servidor VPS o cualquier otro servicio por períodos mensuales sin ningún tipo de compromiso a largo plazo. Si en algún momento decides que ya no necesitas el servicio, simplemente puedes cancelarlo cuando quieras.
Esta flexibilidad forma parte de nuestra filosofía de poner al cliente en el centro.
Queremos que nuestros clientes se queden porque les gustan nuestros productos y servicios, no porque están obligados.
¿Las renovaciones tienen garantía de 30 días?
No, las renovaciones no están cubiertas por nuestra garantía de reembolso de 30 días.
La garantía únicamente aplica a nuevas contrataciones de productos o servicios, no a renovaciones de productos o servicios ya contratados anteriormente.
La garantía de 30 días está diseñada para que puedas probar nuestros servicios sin compromiso. Si ya has probado el servicio y has decidido renovarlo, entendemos que estás satisfecho con la calidad que ofrecemos.
Si tienes algún problema específico con tu servicio renovado, siempre puedes contactar con nuestro equipo de soporte técnico a través del sistema de tickets para que podamos solucionar el problema.
¿Qué datos necesito para tramitar el reembolso?
No necesitas proporcionar datos adicionales para solicitar el reembolso dentro de los 30 días.
Solo tienes que abrir un ticket al departamento de facturación solicitando el reembolso y nosotros nos encargamos de identificarte como cliente, verificar que no han pasado 30 días desde la activación de tu producto o servicio y si todo está correcto, nos encargaremos de procesar la devolución.
¿La garantía aplica a ofertas como Black Friday?
Sí, la garantía de 30 días aplica también a las contrataciones realizadas durante ofertas especiales como Black Friday, Aniversario de Raiola Networks o cualquier otra promoción que realicemos a lo largo del año.
Independientemente del descuento que hayas conseguido en tu contratación, tienes exactamente los mismos 30 días para probar nuestro servicio y solicitar el reembolso si no estás satisfecho.
La garantía funciona igual que en cualquier contratación normal: solo tienes que abrir un ticket en el área de clientes y nosotros procesaremos tu devolución sin hacer preguntas.
El importe que se te reembolsará será exactamente lo que pagaste, incluyendo cualquier descuento aplicado durante la contratación. Aunque ten en cuenta que sí contrataste un plan de hosting anual con dominio gratuito incluido, la parte perteneciente al dominio se descontará de la cantidad reembolsada.
¿Qué pasa con mis datos cuando solicito el reembolso?
Cuando solicitas el reembolso dentro de los 30 días de garantía, tus datos personales siguen protegidos bajo nuestra política de privacidad y el RGPD.
No compartimos ni eliminamos automáticamente tu información personal al tramitar un reembolso. Mantenemos tus datos de facturación el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones fiscales y legales, especialmente para el registro de transacciones y facturación que exige la legislación española.
Si decides cancelar completamente tu servicio y solicitar la eliminación de tus datos personales, puedes hacerlo mediante un ticket en el área de clientes una vez completado el proceso de reembolso. Ten en cuenta que algunos datos relacionados con facturación deben conservarse por ley.
Sin embargo, los datos guardados en tu producto o servicio de alojamiento serán borrados inmediatamente en el momento en el que se realice la cancelación del servicio por el reembolso.
También se borrará cualquier dato que pueda estar alojado en nuestros servidores de backup, por lo que será imposible recuperar nada.
¿Puedo descargar mis datos antes de la cancelación?
Sí, te recomendamos que descargues una copia de seguridad de todos tus datos antes de solicitar el reembolso.
Una vez que solicites la devolución y se procese la cancelación del servicio, todos los datos almacenados en tu cuenta de hosting o servidor VPS se eliminarán de forma inmediata e irreversible. Esto incluye archivos, bases de datos, correos electrónicos y cualquier contenido que tengas alojado en nuestros servidores.
También se borrarán definitivamente de nuestros sistemas de backup, por lo que no podremos recuperar absolutamente nada una vez completada la cancelación.
¿Hay diferencias entre particulares, autónomos y empresas a la hora de utilizar la garantía de 30 días?
No, la garantía de 30 días aplica por igual para todos los tipos de clientes: particulares, autónomos y empresas.
El proceso para solicitar el reembolso también es idéntico: debes abrir un ticket en el área de clientes dirigido al departamento de facturación, sin necesidad de justificar el motivo de la devolución.
La garantía de 30 días está diseñada para que cualquier cliente, independientemente de su situación fiscal o tipo de actividad, pueda probar nuestros servicios sin riesgo.
¿Cuánto tarda en llegar el reembolso o devolución una vez que lo he solicitado?
El tiempo de devolución depende del método de pago que hayas utilizado para realizar la transacción inicial.
Si pagaste con tarjeta de crédito o débito, el reembolso se procesa a través de las mismas pasarelas certificadas que utilizamos para los pagos. Normalmente, tarda entre 3 y 7 días laborables en reflejarse en tu cuenta, aunque este tiempo puede variar según tu entidad bancaria.
Para pagos realizados con PayPal, la devolución suele ser más rápida, generalmente entre 1 y 3 días laborables, ya que se procesa directamente a través de su plataforma.
En el caso de transferencia bancaria, al ser un proceso manual, el reembolso puede tardar entre 5 y 10 días laborables desde que procesamos la devolución.
Una vez que solicites el reembolso a través de un ticket en tu área de clientes, nuestro departamento de facturación lo procesará en un plazo máximo de 48 horas laborables. A partir de ese momento, comenzarán a contar los tiempos mencionados según tu método de pago.