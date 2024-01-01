Garantía de reembolso de 30 días

Estamos muy seguros de lo que hacemos y queremos que puedas comprobar por ti mismo la calidad de nuestro servicio. Por esta razón, ofrecemos garantía de 30 días, durante los cuales te devolveremos el dinero que has pagado por tu producto contratado en Raiola Networks.

La cosa funciona así: contratas cualquiera de nuestros servicios de hosting o VPS, lo pruebas durante un máximo de 30 días desde su activación, y si no te convence por el motivo que sea, simplemente abres un ticket en tu área de clientes solicitando el reembolso.

No te vamos a hacer preguntas incómodas, ni te vamos a pedir justificaciones. Te devolvemos íntegramente lo que has pagado.

Queremos que nuestros clientes se queden porque realmente les gustan nuestros productos y servicios, no porque estén obligados.