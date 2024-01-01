Hosting Ruby
Nuestros planes de hosting Ruby son la solución ideal para desarrolladores que trabajan con Ruby o Ruby on Rails. Nuestros planes de hosting para Ruby están optimizados para aprovechar al máximo la filosofía “Convention over Configuration” de Ruby on Rails, permitiéndote desplegar aplicaciones web sofisticadas con menor cantidad de código y en menos tiempo. Además, podrás personalizar los recursos de RAM, CPU y almacenamiento SSD según las necesidades específicas de tu proyecto.
Contrata unicamente los recursos que necesites
Entorno optimizado para aplicaciones Ruby
Panel de control cPanel intuitivo para gestión de tu hosting
Acceso a la terminal SSH para control total de tu hosting
RubyGems preinstalado para gestión eficiente de gemas y dependencias
Integración con GIT y Subversion para el control de versiones
Hosting con LiteSpeed Web Server y CloudLinux
Hosting administrado para que te centres en el desarrollo
Compatibilidad con bases de datos MariaDB
Despliegue simplificado de aplicaciones creadas con Ruby
Escalabilidad y recursos flexibles para adaptarse a tu proyecto
NodeJS, Python y Ruby coexisten en un mismo entorno de hosting. Elijas el que elijas, tendrás libertad absoluta para desarrollar proyectos usando los tres lenguajes. ¿Por qué limitarte a uno cuando puedes utilizarlos todos?
NodeJS
Python
Ruby
Hosting Ruby con RubyGems
0,0€ / al mes
Brais Moure (MoureDev) recomienda nuestro hosting Ruby
MoureDev utiliza nuestro hosting Ruby para sus proyectos
Nuestro hosting Ruby está pensado para que cualquier desarrollador que utilice esta tecnología para sus proyectos pueda disfrutar de un hosting potente y estable, seguro y con un soporte técnico 24/7 para resolver cualquier problema que te encuentres con el servicio.
Nuestro hosting para Ruby
Si necesitas un hosting para ejecutar tus proyectos creados con Ruby, pero no quieres contratar y administrar un servidor VPS, nuestro hosting para Ruby es el servicio que necesitas.
Terminal SSH
Control total
Con nuestro alojamiento web para Ruby podrás utilizar la terminal SSH para usar las herramientas avanzadas incluidas en tu plan de hosting Ruby. Utilizando el acceso SSH que te proporcionaremos, podrás utilizar RubyGems para gestionar los paquetes y bibliotecas de tu hosting Ruby.
RubyGems
Gestor de paquetes
Con la terminal SSH de tu plan de hosting podrás acceder al RubyGems, el gestor de paquetes de Ruby que te permitirá instalar, eliminar y administrar paquetes y librerías en tu hosting para Ruby.
Git
Control de versiones distribuido
Herramienta de control de versiones esencial para el desarrollo de proyectos en Ruby y Ruby On Rails. Te permitirá gestionar repositorios de código y colaborar con desarrolladores externos.
Subversion
Control de versiones centralizado
Herramienta de control de versiones alternativa para proyectos creados con Ruby y Ruby on Rails. Gestiona árboles de directorios completos, registra cada modificación del código y se integra perfectamente con tu entorno de desarrollo.
Configuraciones recomendadas de hosting Ruby
Si no sabes exactamente cuánta memoria RAM elegir o cuánto uso de CPU máximo utilizan tus proyectos creados con Ruby, pero no quieres contactar con nuestro departamento comercial para preguntarles, por aquí te dejamos una tabla con algunas configuraciones prediseñadas recomendadas por nuestros técnicos para tu hosting Ruby.
|Para crecer
|Para correr
|Para almacenar
|
27,20€
|
64,90€
|
76,00€
|Tipo de discos
|SSD NVMe
|SSD NVMe
|SSD NVMe
|Dominios
|Dominios ilimitados
|Dominios ilimitados
|Dominios ilimitados
|Almacenamiento
|50 GB de almacenamiento
|150 GB de almacenamiento
|400 GB de almacenamiento
|Transferencia mensual
|Transferencia no medida
|Transferencia no medida
|Transferencia no medida
|Memoria RAM
|2048 MB
|3072 MB
|3072 MB
|CPU
|150% de uso de CPU
|400% de uso de CPU
|275% de uso de CPU
|Cuentas de correo
|Ilimitadas
|Ilimitadas
|Ilimitadas
|Subdominios
|Sin límite
|Sin límite
|Sin límite
|Bases de datos
|Sin límite
|Sin límite
|Sin límite
|Cuentas FTP
|Sin límite
|Sin límite
|Sin límite
|Panel de control
|cPanel
|cPanel
|cPanel
|Webmail
|Roundcube
|Roundcube
|Roundcube
|Autoinstalador de CMS
|Sistema operativo
|CloudLinux
|CloudLinux
|CloudLinux
|Servidor web LiteSpeed
|Antivirus y antimalware
|Seguridad con Imunify360
|Seguridad con Imunify360
|Seguridad con Imunify360
|RubyGems
|Soporte para IPv6
|Copias automáticas
|Servidores DNS
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|Protección contra DDoS
|Uptime garantizado
|99% de uptime
|99% de uptime
|99% de uptime
|Soporte telefónico 24/7
|Soporte por ticket 24/7
|SSL Let's Encrypt
|Migración gratis
|30 días gratis con planes anuales
|30 días de garantía
|Centro de datos en Madrid
|IP española
Migramos gratis tu proyectos Ruby a tu hosting Si ya tienes tus proyectos creados con Ruby en otro proveedor de alojamiento web, al contratar tu nuevo hosting para Ruby con nosotros, nuestros técnicos de soporte especializados pueden realizar la migración de tus aplicaciones Ruby y también tus cuentas de correo electrónico de forma totalmente gratuita.
Soporte técnico 24/7 a su disposición El soporte técnico es nuestro punto fuerte, nuestra principal ventaja competitiva. Nuestro departamento de soporte técnico está formado por profesionales especializados que siempre están disponibles para ti en cualquier momento del día, las 24 horas. Si tu hosting Ruby tiene un problema, déjalo en nuestras manos en cualquier momento, solo tienes que llamarnos.
El hosting Ruby más potente y eficiente ¡Importante! En Raiola Networks construimos nuestra infraestructura utilizando exclusivamente hardware de primer nivel: procesadores Intel de última generación, memorias RAM ECC y discos SSD NVMe, todo ello alojado en dos centros de datos en Madrid. Esta combinación nos permite ofrecer planes de hosting con un rendimiento excepcional y una estabilidad garantizada.
30 días de garantía de devolución Al contratar tu hosting para Ruby o Ruby On Rails con Raiola Networks, tendrás una garantía de devolución de 30 días. Durante esos 30 días, si no te gusta nuestro servicio de hosting o no te encaja por cualquier razón, siempre podrás pedirnos la devolución del dinero y te devolveremos el dinero de la contratación sin hacer preguntas.
Ventajas de nuestro hosting Ruby
Nuestro hosting Ruby te permitirá configurar exactamente los recursos de CPU, memoria RAM y almacenamiento SSD en disco que necesites para tus proyectos creados con Ruby o Ruby On Rails, pero además, te ofrecemos ciertas ventajas comunes de nuestros planes de hosting.
LiteSpeed y LiteSpeed Cache
Nuestros planes de hosting para Ruby utilizan LIteSpeed Web Server como servidor web, ya que es el servidor web más potente y rápido que existe.
cPanel y CloudLinux
Utilizamos cPanel como panel de control en la mayoría de nuestros productos de hosting, incluido el hosting para Ruby, ya que cPanel junto a CloudLinux nos permite ofrecer seguridad y estabilidad.
Backups con JetBackup
Nuestro hosting para Ruby ofrece JetBackup como sistema de copias de seguridad. Podrás restaurar o descargarte cualquier copia de seguridad en un par de clics desde tu cPanel.
Centro de datos en Madrid
En Raiola Networks trabajamos para mejorar nuestro servicio cada día. Por esta razón, hemos creado nuestra propia infraestructura en Madrid con presencia en dos centros de datos Tier III. Nuestra infraestructura de red está conectada a 8 proveedores de conectividad de primer nivel, sumando un total de 80 Gbps de conectividad exterior y una red interna de 100 Gbps. Además, ensamblamos nuestros propios equipos utilizando chasis Dell y procesadores Intel; todo para garantizar que podemos dar un servicio de primer nivel.Conoce nuestro centro de datos
¿Tienes tu hosting Ruby en otro proveedor?
Si tienes tus aplicaciones Ruby en otro proveedor de hosting y quieres migrarlas a nuestros servidores, nosotros podemos hacer la migración de forma totalmente gratuita para que tú no tengas que encargarte de nada.Migraciones
Ventajas de nuestros planes de hosting para Ruby
- Fácil de usar
- Seguro
- Rápido
- Soporte 24/7/365
Potente, escalable y flexible
Nuestro hosting para Ruby y Ruby on Rails ofrece la potencia y los recursos de un servidor VPS, pero con las ventajas de un hosting con cPanel, CloudLinux, LiteSpeed Web Server e Imunify360.
Guías y tutoriales paso a paso
Nos preocupamos por crear guías y tutoriales que actualizamos constantemente. Puedes encontrar estos contenidos en nuestro blog, en nuestro centro de ayuda, en nuestro canal de Youtube e incluso en nuestras redes sociales.
Migración incluida con la contratación
Si tienes tus proyectos creados con Ruby en otro proveedor de alojamiento, nosotros podemos migrar de forma gratuita hasta 10 proyectos web y 10 cuentas de correo electrónico. Si necesitas migrar más webs, podemos estudiar tu caso sin compromiso.
Firewall, antimalware y AntiDDOS
Nuestro firewall, nuestro antimalware Imunify360 y nuestras medidas antiDDOS a nivel de red te ayudarán a tener un sitio web seguro y protegido.
Copias de seguridad automáticas
Ofrecemos 2 sistemas independientes de copia de seguridad en nuestros planes de hosting Ruby: un sistema de copias de seguridad programadas y, por otro lado, el sistema de copias bajo demanda.
Certificado SSL totalmente gratuito
Todos los dominios y subdominios alojados en tu hosting para Ruby tendrán certificado SSL gratuito instalado y activado automáticamente en el momento en el que lo añades a cPanel.
LiteSpeed Web Server
Nuestro hosting para Ruby, como la mayoria de nuestros planes de hosting, utiliza el mejor servidor web disponible. LiteSpeed es el servidor web premium más rápido y eficiente, y también más innovador desde el punto de vista tecnológico.
Almacenamiento SSD NVMe
Utilizamos discos SSD NVMe en todos nuestros planes de hosting, esto incluye también nuestro hosting Ruby. Estos discos son mucho más rápidos que los discos SSD normales y que los discos HDD tradicionales.
CloudLinux y PHP8
Utilizamos CloudLinux con CageFS para aislar las cuentas de hosting de cada cliente, tanto desde el punto de vista del rendimiento como de la seguridad. CloudLinux nos permite garantizarte los recursos de CPU y memoria RAM que has contratado con tu plan de hosting Ruby.
Soporte 24/7 por teléfono y ticket
Nuestro departamento de soporte está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para ayudarte con cualquier problema que pueda aparecer en tu hosting para Ruby.
Especialistas en varios CMS
Disponemos de un departamento de aplicaciones web que puede ayudarte con cualquier problema que tengas con la mayoría de CMS y aplicaciones web del mercado.
99% de uptime garantizado
Al tener nuestra propia infraestructura de red y al ensamblar nuestros propios servidores con hardware de primeras marcas, podemos garantizar un buen servicio.
Contrata tu hosting para Ruby ya
Si necesitas alojar tus desarrollos en Ruby, pero no tienes ni idea de cómo administrar un servidor VPS y tampoco quieres contratar un administrador de sistemas, nuestro hosting para Ruby es ideal para ti. Si necesitas ayuda para elegir los recursos de tu hosting Ruby, contacta con nosotros sin compromiso y te ayudaremos.
Raiola Networks sube el listón
En realidad, los que suben el listón día a día son nuestros técnicos de soporte especializado.
Documentan y solucionan cada caso en el menor tiempo posible, te mantienen informado de los avances en todo momento y, además, lo hacen con buen humor porque son encantadores.
Cada caso de soporte se investiga y se soluciona en el menor tiempo posible. El cliente y su proyecto web es nuestra prioridad.
Más de 3.000.000 de consultas han sido revisadas y resueltas por nuestros técnicos de soporte expertos en hosting y especialistas en varios CMS.
Realizamos labores de I+D constantemente, mejorando nuestra infraestructura y también nuestros conocimientos con el fin de ofrecer un mejor servicio.
