Si llega la fecha de caducidad de tu servicio de alojamiento web (hosting, VPS o servidores dedicados) y no has realizado el pago, te damos unos días de cortesía después de la fecha de vencimiento para que puedas realizar el pago sin complicaciones.

Pero pasados esos días de cortesía, tu producto se suspenderá y, pasados unos días, se cancelará.

Si tu producto está suspendido, no hay problema, puedes reactivarlo tú mismo haciendo el pago pendiente.

Sin embargo, si tu producto llega a cancelarse, tus datos ya no están en nuestros servidores y si quisieras reactivar de nuevo tu producto, somos nosotros quienes debemos restaurar una copia de seguridad desde nuestros servidores de backup. En estos casos, es posible que, además de realizar el pago pendiente, debas abonarnos el servicio de restauración de la copia de seguridad.

En el caso de los dominios, el proceso es un poco diferente porque depende del registrador. Los dominios tienen su propio periodo de gracia y después un periodo de redención, donde la renovación sigue siendo posible pero con un coste adicional de gestión. Los días exactos de cada periodo dependen de la extensión del dominio y de la entidad que gestione la extensión del dominio.

Te recomendamos mantener activa la renovación automática mediante domiciliación SEPA para evitar todas estas complicaciones. Así te despreocupas y tu servicio se renueva automáticamente sin riesgo de suspensión.