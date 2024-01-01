Métodos de pago
En Raiola Networks tenemos varios métodos de pago disponibles con el fin de ofrecer las máximas facilidades a nuestros clientes a la hora de abonar sus servicios.
- Seguridad total de tus datos como cliente.
- Protección de tu dinero durante el pago.
- Transparencia y control en tus transacciones.
- Flexibilidad y comodidad en tus pagos.
Elige tu forma de pago preferida
Elige la opción que mejor se adapte a ti y a tus proyectos. Utilizamos métodos de pago 100% seguros y protegidos con la más alta tecnología de encriptación para garantizar la seguridad de tus datos y tus pagos durante las transacciones que hagas en nuestro sitio web y area de clientes.
Tarjeta de crédito o debito
Pago inmediato y seguro. Ideal para tener un control completo sobre tus pagos. Compatible con Visa, Mastercard y las principales tarjetas de crédito y débito.
Paypal
Máxima seguridad en el pago sin compartir tus datos bancarios. Pago rápido con un solo clic usando tu cuenta PayPal.
Domiciliación SEPA o transferencia bancaria
Elige hacer una transferencia bancaria o automatiza el pago con una domiciliación SEPA. Utiliza tu cuenta bancaria para pagar tus servicios de hosting y dominios.
Los métodos de pago disponibles para cada cliente varían según la ubicación geográfica del cliente. A continuación puedes ver las opciones que tienes disponibles:
Si resides en España o estás dentro de la Unión Europea:
- Tarjeta de crédito o débito
- PayPal (Tarjeta de crédito o saldo en la cuenta de PayPal)
- Domiciliación SEPA
- Transferencia bancaria
Si resides fuera de España:
- Tarjeta de crédito o débito (Stripe)
- PayPal (Tarjeta de crédito o saldo en la cuenta de PayPal)
Preguntas frecuentes sobre los métodos de pago
Todo lo que necesitas saber sobre cómo pagar tus servicios en Raiola Networks
¿Cómo protegéis mis datos bancarios en los pagos?
En Raiola Networks protegemos la información bancaria con el más alto nivel de seguridad disponible.
Además, no almacenamos datos de tarjetas de crédito en nuestros sistemas: toda la información delicada de pago se procesa a través de las pasarelas de pago especializadas con certificados PCI DSS que cumplen los estándares más estrictos.
Utilizamos conexiones SSL/TLS con cifrado de 256 bits en nuestro sitio web (raiolanetworks.com) y en nuestra área de clientes (gestiondecuenta.eu) para todas las transacciones, asegurando que los datos viajen completamente encriptados entre tu navegador y nuestra plataforma.
Además, cumplimos con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.
Las pasarelas de pago con las que trabajamos cuentan con certificaciones internacionales de seguridad y están adheridas al Privacy Shield, garantizando que tu información financiera y tus datos estén seguros durante las transacciones.
¿Es seguro realizar pagos de hosting con tarjeta de crédito o débito?
Sí, realizar pagos de hosting con tarjeta de crédito o débito es completamente seguro en Raiola Networks. Las transacciones se procesan a través de pasarelas de pago especializadas que cuentan con certificación PCI DSS, el estándar más exigente de la industria financiera para el manejo de datos de tarjetas de crédito o débito.
En nuestra plataforma, nunca almacenamos información sensible de tarjetas en nuestros servidores. Toda la información delicada se procesa directamente a través de las pasarelas certificadas, por lo que la seguridad de los datos de tus tarjetas de crédito o débito está garantizada.
Además, cumplimos con la RGPD de la Unión Europea y trabajamos exclusivamente con pasarelas de pago adheridas al Privacy Shield.
¿Almacenáis mi información de pago en vuestros servidores?
No, en Raiola Networks no almacenamos información de pago en nuestros servidores.
Toda la información sensible de tarjetas de crédito o débito se procesa directamente a través de pasarelas de pago certificadas PCI DSS, que son sistemas especializados y seguros para el manejo de datos financieros.
Nuestra plataforma nunca guarda ni tiene acceso a los datos de tus tarjetas. Cuando realizas un pago, la información se transmite directamente desde tu navegador hasta las pasarelas certificadas mediante conexiones SSL/TLS con cifrado de 256 bits, sin pasar por nuestros sistemas internos.
Esta arquitectura de seguridad garantiza que tus datos financieros estén protegidos con los más altos estándares de la industria y que solo las pasarelas de pago certificadas tengan acceso a esta información durante el proceso de pago o durante la transacción.
¿Cómo funciona la renovación automática de un servicio?
La renovación automática de productos funciona como un sistema que te permite mantener tus servicios activos sin tener que preocuparte por fechas de caducidad o realizar pagos manuales.
El único método de pago automático que soportamos actualmente es la domiciliación SEPA.
Cuando tienes configurada una domiciliación SEPA en tu área de clientes, el área de clientes genera automáticamente las facturas de renovación con 15 días de antelación y procede al cobro automáticamente al día siguiente. Esto garantiza que no haya interrupciones o suspensiones del servicio por impago.
Si no tienes configurado un método de pago automático, el sistema genera la factura de renovación 15 días antes del vencimiento, y eres tú quien debe entrar manualmente al área de clientes a pagar la factura con uno de los métodos de pago soportados.
Puedes activar o desactivar la renovación automática desde tu área de clientes en gestiondecuenta.eu o contactando con nuestro departamento de facturación a través del sistema de tickets de nuestra área de clientes.
Debes tener en cuenta que para activar un pago recurrente automático mediante domiciliación SEPA, debemos tener tu documento SEPA firmado previamente para autorizarnos a realizar el cargo en tu cuenta bancaria.
¿Cómo puedo desactivar el pago automático recurrente?
Puedes desactivar el pago automático en cualquier momento.
- Desde tu área de clientes: Accede a gestiondecuenta.eu e inicia sesión con tus credenciales. Una vez dentro, busca la sección donde gestionas tus servicios y localiza la opción de renovación automática.
- Contactando con nuestro departamento de facturación: Puedes desactivar la renovación automática contactando directamente con nuestro departamento de facturación a través del sistema de tickets de nuestra área de clientes.
Ten en cuenta que desactivar el pago automático significa que tendrás que estar atento a las fechas de renovación de tus servicios.
Te recomendamos mantener activa la renovación automática mediante domiciliación SEPA (si está disponible en tu zona) para evitar interrupciones y suspensiones de servicio.
¿Cuándo se realiza exactamente el cobro de la renovación?
En el caso de una renovación automática, el cobro se realiza al día siguiente de la generación de la factura de renovación. Esto significa que el cobro de la renovación se hace 15 días antes de la caducidad del servicio.
Si no tienes configurado un método de pago automático, solo se genera la factura 15 días antes del vencimiento, pero tendrás que realizar el pago manualmente desde tu área de clientes con uno de los métodos de pago soportados dentro de los 15 días antes de la caducidad del servicio.
En caso de caducar el servicio, dependiendo de los días que pasen desde la caducidad, es posible que haya pérdida de datos.
¿Puedo cambiar mi plan de facturación mensual a anual?
Sí, puedes cambiar tu plan de facturación de mensual a anual contactando con nuestro departamento comercial o con nuestro departamento de facturación.
Este proceso lo realizamos de forma manual y puede tener alguna variación dependiendo de si ya tienes una factura mensual generada o no. En cualquier caso, nosotros revisamos cada caso por separado y realizamos las acciones necesarias para facilitarte el cambio de plan de facturación.
¿Con cuánta antelación me avisáis del vencimiento?
Con renovación automática activada, generamos automáticamente la factura con 15 días de antelación a la fecha de vencimiento y realizamos el cobro mediante domiciliación SEPA al día siguiente.
Sin renovación automática, te enviamos un correo con la factura con 15 días de antelación para que puedas realizar el pago manualmente desde tu área de clientes antes del vencimiento del servicio.
En el caso de los dominios, somos algo más pesados, ya que recuperar un dominio expirado no depende de nosotros. Por eso, realizamos avisos con 60 días de antelación, 30 días de antelación, 15 días de antelación, 7 días de antelación y 1 día antes de la caducidad.
En el caso de los dominios, todos estos avisos se envían igualmente, aunque tengas la autorrenovación activada y los pagos recurrentes mediante SEPA activados.
¿Cómo puedo cambiar mi método de pago actual?
Cambiar tu método de pago actual es bastante sencillo. En Raiola Networks usamos principalmente domiciliación SEPA, que es lo más cómodo para que tus servicios se renueven automáticamente sin que tengas que estar pendiente de las fechas.
Si actualmente no tienes configurada la domiciliación SEPA y quieres activarla, o si necesitas cambiar los datos bancarios de tu domiciliación, puedes abrir un ticket al departamento de facturación desde tu área de clientes.
También puedes desactivar el pago automático si prefieres ir renovando manualmente. Eso sí, recuerda que si lo desactivas, recibirás las facturas con 15 días de antelación y tendrás que hacer el pago manual antes del vencimiento para evitar que se te suspenda el servicio.
Si utilizas un método de pago manual, puedes utilizar la pasarela de pago que quieras en cada pago manual.
Para cualquier cambio en tu método de pago o si tienes dudas sobre el proceso, puedes contactar con nuestro departamento de facturación enviando un ticket desde tu área de clientes. Nuestro equipo te ayudará con lo que necesites para que tengas todo bien configurado.
¿Puedo configurar varios métodos de pago?
No, en Raiola Networks solo puedes tener un método de pago principal configurado en tu cuenta.
Para los pagos automáticos únicamente utilizamos la domiciliación SEPA, que es el método más estable para las renovaciones automáticas.
Sin embargo, si utilizas un método de pago manual, como por ejemplo Paypal, transferencia bancaria o tarjeta de crédito o débito, puedes utilizar cualquier método en cada pago, ya que no se ligan a la cuenta de ninguna forma.
Si tienes configurada la domiciliación SEPA, tus servicios se renovarán automáticamente 15 días antes del vencimiento. Si prefieres pagar manualmente, puedes desactivar la renovación automática y elegir el método de pago manual que prefieras en cada factura.
¿Se suspende mi sitio web si falla un pago?
No inmediatamente. Si tienes configurada la domiciliación SEPA y falla el pago automático, tu sitio web no se suspende al momento, ya que en condiciones normales aún faltarían 14 días para que llegue la fecha de caducidad del servicio.
Cuando se produce un fallo de pago, normalmente nos ponemos en contacto contigo para ayudarte a resolver el problema lo antes posible. Si el problema persiste, como política general, damos unos días de cortesía después de la fecha de caducidad del servicio para que puedas solucionarlo.
Durante estos días de cortesía siempre puedes pagar la factura manualmente desde tu área de clientes con cualquier método de pago manual (no recurrente).
Pasados los días de cortesía sin resolver el problema de pago, entonces sí se procederá a la suspensión del servicio. Es importante actuar rápido para evitar interrupciones y, especialmente, para evitar la pérdida de datos por cancelación del producto.
Te recomendamos mantener siempre actualizada tu información de pago en el caso de que tengas configurado el pago recurrente mediante domiciliación SEPA y estar atento a los emails relacionados con renovaciones para evitar cualquier inconveniente.
¿Cuánto tiempo tengo para resolver un fallo de pago?
Si tienes configurada la domiciliación SEPA y falla el pago automático, no hay un plazo específico estipulado para resolver el problema. Lo que sí es importante es que actúes rápido para evitar la suspensión de tu servicio antes de que llegue la fecha de caducidad.
Normalmente, cuando un pago falla, contactaremos contigo para resolver el problema con la mayor brevedad posible.
Si tienes problemas con tu banco y por eso no se ha podido realizar el cobro mediante domiciliación SEPA, siempre podrás pagar la factura de tu producto o servicio utilizando uno de los métodos de pago manuales.
Normalmente, si hay un problema de pago, siempre damos unos días de cortesía. Pasada la fecha de caducidad del servicio para que el cliente solucioné el problema, pasados estos días de cortesía, se suspenderá el servicio.
Te recomendamos estar siempre atento a los emails de renovación y resolver cualquier fallo de pago lo antes posible para mantener tu servicio activo sin interrupciones y evitar una pérdida de datos o que puedas perder el registro de un dominio por cancelación de un producto o servicio.
Si tienes cualquier problema para resolver un fallo de pago, no dudes en contactar con nuestro departamento de facturación a través del sistema de tickets.
¿Existen comisiones adicionales por el método de pago?
Dependiendo del método de pago, aplicamos comisiones diferentes, ya que siempre van a variar dependiendo de lo que nos cobren a nosotros las pasarelas de pago.
Tanto el pago por tarjeta de crédito como el pago mediante transferencia bancaria no tienen comisiones extras en Raiola Networks.
Sin embargo, en el caso de Paypal y Domiciliación SEPA, repartimos los costes de las comisiones para que tú pagues la mitad y nosotros paguemos la otra mitad.
En el caso de Paypal, la comisión adicional es del 2.9% + 0.35 € (35 céntimos) en cada transacción realizada. Para las domiciliaciones SEPA, el coste de las comisiones es fijo, 0.15 € (15 céntimos) por cada transacción realizada.
Ten en cuenta que en ambos casos pueden añadirse los impuestos correspondientes en caso de que se apliquen.
¿Cuál es el método de pago más económico?
Los métodos de pago más económicos son la tarjeta de crédito y la transferencia bancaria, ya que no tienen comisiones adicionales en Raiola Networks.
Aunque la domiciliación SEPA tiene una pequeña comisión fija por cada transacción realizada, es muy recomendable porque permite que tus servicios se renueven automáticamente sin que tengas que estar pendiente de las fechas de caducidad.
¿Cómo puedo obtener una factura con datos fiscales completos e IVA?
Para obtener una factura con todos tus datos fiscales e IVA correctamente aplicado, necesitas completar la información fiscal de tu empresa o datos personales durante la contratación de tu producto o servicio en Raiola Networks.
Si necesitas cambiar los datos de facturación de una factura ya generada, contacta con nuestro departamento de facturación mediante el sistema de tickets de nuestra área de clientes y te ayudaremos a cambiar los datos para posteriormente regenerar la factura con los nuevos datos de facturación.
Ten en cuenta que el IVA se aplicará automáticamente según tu país de residencia. Si tienes algún régimen especial de IVA o exención y no se ha aplicado durante el proceso de pago, puedes contactar con nuestro departamento de facturación mediante ticket para que revisen tu caso específico.
Si haces un cambio de datos de facturación desde tu área de cliente en Raiola Networks, todas las facturas futuras se generarán automáticamente con tus datos fiscales nuevos. Las facturas anteriores no se pueden modificar retroactivamente, pero si necesitas alguna factura específica con datos fiscales, puedes solicitarla al equipo del departamento de facturación a través del sistema de tickets del área de clientes.
¿Qué políticas aplicáis a renovaciones tardías y reactivación de cuentas suspendidas por impago?
Si llega la fecha de caducidad de tu servicio de alojamiento web (hosting, VPS o servidores dedicados) y no has realizado el pago, te damos unos días de cortesía después de la fecha de vencimiento para que puedas realizar el pago sin complicaciones.
Pero pasados esos días de cortesía, tu producto se suspenderá y, pasados unos días, se cancelará.
Si tu producto está suspendido, no hay problema, puedes reactivarlo tú mismo haciendo el pago pendiente.
Sin embargo, si tu producto llega a cancelarse, tus datos ya no están en nuestros servidores y si quisieras reactivar de nuevo tu producto, somos nosotros quienes debemos restaurar una copia de seguridad desde nuestros servidores de backup. En estos casos, es posible que, además de realizar el pago pendiente, debas abonarnos el servicio de restauración de la copia de seguridad.
En el caso de los dominios, el proceso es un poco diferente porque depende del registrador. Los dominios tienen su propio periodo de gracia y después un periodo de redención, donde la renovación sigue siendo posible pero con un coste adicional de gestión. Los días exactos de cada periodo dependen de la extensión del dominio y de la entidad que gestione la extensión del dominio.
Te recomendamos mantener activa la renovación automática mediante domiciliación SEPA para evitar todas estas complicaciones. Así te despreocupas y tu servicio se renueva automáticamente sin riesgo de suspensión.
¿Puedo agrupar varios dominios y servicios en una única renovación?
No, en estos momentos no es posible agrupar varios dominios y servicios en una única factura de renovación.
Los dominios se renuevan cada uno por separado según su fecha de vencimiento individual, y cada extensión de dominio (.com, .es, .net, etc.) tiene sus propios periodos de renovación. De la misma forma, los servicios de hosting, VPS o servidores dedicados tienen sus propias fechas de caducidad independientes.
Si tienes activada la renovación automática mediante domiciliación SEPA, cada producto se renovará automáticamente 15 días antes de su fecha de vencimiento, generando una factura individual para cada servicio.
Para renovaciones manuales, recibirás facturas separadas para cada dominio y servicio con 15 días de antelación, y tendrás que realizar el pago de cada uno por separado desde tu área de clientes.
Si quieres simplificar la gestión de tus renovaciones, te recomendamos activar la domiciliación SEPA para qué todos tus servicios se renueven automáticamente sin que tengas que estar pendiente de las fechas individuales de cada uno.
¿Realizáis verificaciones antifraude que puedan retrasar la activación del servicio tras el pago?
Normalmente, no realizamos verificaciones antifraude que retrasen la activación de los servicios tras el pago. Aunque depende de varios factores, si no estás intentando pagar con una tarjeta de crédito o débito robada, no tienes que preocuparte por nuestras verificaciones, ya que suelen ser automáticas.
Si pagas con métodos instantáneos como tarjeta de crédito o PayPal, tu servicio se activa al momento. Por ejemplo, los servicios de hosting compartido o los servidores VPS Cloud estarán disponibles en menos de 1 minuto desde que se confirma el pago.
Para algunos servicios específicos como los VPS con cPanel o Plesk, el tiempo de activación puede ser de 24-48 horas debido a la gestión de licencias, pero esto no se debe a verificaciones antifraude, sino a procesos técnicos necesarios para configurar correctamente tu producto y las licencias necesarias.