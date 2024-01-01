Hosting Python
Nuestros planes de hosting Python son la solución perfecta para desarrolladores que necesitan desplegar aplicaciones basadas en Python. Nuestro hosting para Python está diseñado para ejecutar frameworks como Django, Flask o FastAPI con total fluidez, ofreciendo un entorno optimizado sin las complejidades de administrar un servidor VPS. Además, podrás personalizar la cantidad de RAM, CPU y almacenamiento SSD de tu hosting según las necesidades específicas de tu proyecto, asegurando la escalabilidad que tus aplicaciones Python requieren.
Contrata unicamente los recursos que necesites
Entorno optimizado para aplicaciones Python
cPanel como panel de control del hosting
Acceso completo a la terminal SSH
PIP preinstalado para gestión de dependencias Python
Integración con GIT y Subversion para el control de versiones
Hosting con LiteSpeed Web Server y CloudLinux
Compatibilidad con frameworks populares como Django, Flask y FastAPI
Hosting administrado para que te centres en desarrollar en Python
Escalabilidad y flexibilidad total de recursos
NodeJS, Python y Ruby coexisten en un mismo entorno de hosting. Elijas el que elijas, tendrás libertad absoluta para desarrollar proyectos usando los tres lenguajes. ¿Por qué limitarte a uno cuando puedes utilizarlos todos?
NodeJS
Python
Ruby
Hosting Python con PIP y acceso SSH
0,0€ / al mes
Brais Moure (MoureDev) recomienda nuestro hosting para Python
MoureDev utiliza nuestro hosting Python para sus proyectos
Nuestro hosting Python está pensado para que cualquier desarrollador que utilice esta tecnología para sus proyectos pueda disfrutar de un hosting potente y estable, seguro y con un soporte técnico 24/7 para resolver cualquier problema que te encuentres con el servicio.
Nuestro hosting para Python
Si necesitas ejecutar aplicaciones desarrolladas con los pricipales frameworks Python, pero no quieres tener que contratar y administrar un servidor VPS, nuestro hosting Python es el servicio que necesitas para tu proyecto creado con esta tecnologia.
Terminal SSH
Control total
Si eres desarrollador y estás especializado en Python o en alguno de sus frameworks, puedes utilizar la terminal SSH de tu plan de hosting para utilizar las herramientas avanzadas incluidas. Con el acceso SSH podrás utilizar PIP para gestionar los paquetes en tus aplicaciones.
PIP
Gestor de paquetes
Con la terminal SSH tendras acceso total a PIP, el gestor de paquetes que usa nuestro hosting para Python. Con PIP podras instalar y administrar los paquetes Python de tu plan de hosting.
Git
Control de versiones distribuido
Herramienta de control de versiones esencial para el desarrollo en lenguajes de programación como Python. Te permite gestionar repositorios de código y colaborar con desarrolladores externos. Todo desde la terminal SSH de tu hosting para Python.
Subversion
Control de versiones centralizado
Herramienta de control de versiones alternativa para proyectos creados con Python y sus frameworks. Gestiona árboles de directorios completos, registra cada modificación del código y se integra perfectamente con tu entorno de desarrollo.
Configuraciones recomendadas de hosting Python
Si no sabes exactamente cuánta memoria RAM elegir o cuánto uso de CPU máximo elegir, y no quieres contactar con nuestro departamento comercial para preguntarles, aquí te dejamos algunas configuraciones predefinidas recomendadas por nosotros para tu hosting Python.
Para crecer
27,20€
Para correr
64,90€
Para almacenar
76,00€
|
27,20€
|
64,90€
|
76,00€
Tipo de discos
SSD NVMe
|SSD NVMe
|SSD NVMe
Dominios
Dominios ilimitados
|Dominios ilimitados
|Dominios ilimitados
Almacenamiento
50 GB de almacenamiento
150 GB de almacenamiento
400 GB de almacenamiento
Transferencia mensual
Transferencia no medida
|Transferencia no medida
|Transferencia no medida
Memoria RAM
2048 MB
3072 MB
3072 MB
CPU
150% de uso de CPU
400% de uso de CPU
275% de uso de CPU
Cuentas de correo
Ilimitadas
|Ilimitadas
|Ilimitadas
|Subdominios
|Sin límite
|Sin límite
|Sin límite
|Bases de datos
|Sin límite
|Sin límite
|Sin límite
|Cuentas FTP
|Sin límite
|Sin límite
|Sin límite
Panel de control
cPanel
|cPanel
|cPanel
|Webmail
|Roundcube
|Roundcube
|Roundcube
|Autoinstalador de CMS
Sistema operativo
CloudLinux
|CloudLinux
|CloudLinux
|Servidor web LiteSpeed
|Antivirus y antimalware
|Seguridad con Imunify360
|Seguridad con Imunify360
|Seguridad con Imunify360
|PIP
|Soporte para IPv6
|Copias automáticas
|Servidores DNS
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|Protección contra DDoS
Uptime garantizado
99% de uptime
|99% de uptime
|99% de uptime
|Soporte telefónico 24/7
|Soporte por ticket 24/7
|SSL Let's Encrypt
|Migración gratis
|30 días gratis con planes anuales
|30 días de garantía
Centro de datos en Madrid
|IP española
Migramos gratis tu proyectos Python a tu hosting Si tienes tus proyectos creados con Python en otro proveedor de alojamiento web, cuando contrates tu nuevo hosting Python con Raiola Networks, podemos migrar tus proyectos web y tus cuentas de correo electrónico de forma completamente gratuita y con la garantía de que la migración será realizada por profesionales.
Soporte técnico 24/7 a su disposición El soporte técnico es una de nuestras ventajas competitivas o puntos fuertes. Nuestro departamento de soporte está formado por grandes profesionales disponibles para ti las 24 horas del día, los 365 días del año. Si tu hosting para Python tiene un problema, nosotros podemos ayudarte en cualquier momento, solamente tienes que llamarnos o mandarnos un ticket.
El hosting Python más potente y eficiente ¡Importante! En Raiola Networks construimos nuestra infraestructura utilizando exclusivamente hardware de primer nivel: procesadores Intel de última generación, memorias RAM ECC y discos SSD NVMe, todo ello alojado en dos centros de datos en Madrid. Esta combinación nos permite ofrecer planes de hosting con un rendimiento excepcional y una estabilidad garantizada.
30 días de garantía de devolución Cuando contratas tu hosting para Python con nosotros, tendrás una garantía de devolución de 30 días. Si pruebas nuestro hosting Python y no te gusta cómo va o no te encaja por cualquier razón, puedes solicitar la devolución del dinero durante esos 30 días y te devolveremos el dinero sin hacer preguntas.
Ventajas de nuestro hosting Python
Con nuestro hosting Python no tendrás problemas de recursos, ya que te permitirá configurar exactamente los recursos de CPU, RAM y almacenamiento SSD que necesitas para ejecutar tus proyectos. Además de esto, te ofrecemos ciertas ventajas comunes en nuestra infraestructura de hosting.
LiteSpeed y LiteSpeed Cache
Nuestros planes de hosting Python utilizan LiteSpeed Web Server como servidor web, ya que es el servidor web más potente y rápido que existe.
cPanel y CloudLinux
Utilizamos cPanel en la mayoría de nuestros productos de hosting, incluido el hosting para Python, ya que cPanel junto a CloudLinux nos permite obtener seguridad y estabilidad.
Backups con JetBackup
Nuestro alojamiento web para Python ofrece JetBackup como sistema de copia de seguridad. Podrás restaurar o descargarte cualquier backup en un par de clics desde tu panel de control.
Centro de datos en Madrid
En Raiola Networks trabajamos para mejorar nuestro servicio cada día. Por esta razón, hemos creado nuestra propia infraestructura en Madrid con presencia en dos centros de datos Tier III. Nuestra infraestructura de red está conectada a 8 proveedores de conectividad de primer nivel, sumando un total de 80 Gbps de conectividad exterior y una red interna de 100 Gbps. Además, ensamblamos nuestros propios equipos utilizando chasis Dell y procesadores Intel; todo para garantizar que podemos dar un servicio de primer nivel.Conoce nuestro centro de datos
Emilio Berenguer
He trabajado con el equipo de Raiola Networks en todo tipo de proyectos para pymes, grandes empresas, desarrollos internos de la agencia, etc. Y siempre he obtenido una muy buena respuesta tanto en agilidad como en resolución de problemas y trato personal.
Si quieres comenzar o mejorar tu proyecto, ellos son la respuesta a nivel de hosting.
Esto dicen nuestros usuarios
Raiola Networks tiene una calificación de 5 estrellas en Google, con base en más de 1500 opiniones.
Verificadas por
¿Quieres ver más opiniones o dejar la tuya?
Dale un vistazo a nuestras reseñas en Google
¿Tienes tu hosting Python en otro proveedor?
Si tienes tus proyectos creados con Python en otro proveedor de hosting y quieres migrar a nuestra infraestructura, nosotros podemos hacer la migración de forma totalmente gratuita para que tú no tengas que encargarte de nada.Migraciones
Ventajas de nuestros planes de hosting Python
- Fácil de usar
- Seguro
- Rápido
- Soporte 24/7/365
Potente, escalable y flexible
Nuestro hosting para Python ofrece la potencia y los recursos de un servidor VPS, pero con las ventajas de un hosting compartido con cPanel, CloudLinux, LiteSpeed Web Server e Imunify360.
Guías y tutoriales paso a paso
Disponemos de guías y tutoriales que actualizamos constantemente. Puedes encontrar estos contenidos en nuestro blog, en nuestro centro de ayuda, en nuestro canal de Youtube e incluso en nuestras redes sociales.
Migración incluida con la contratación
Si tienes tus proyectos Python en otro proveedor de hosting, nosotros podemos migrar de forma gratuita hasta 10 aplicaciones web y 10 cuentas de correo electrónico. Si necesitas migrar más webs, podemos estudiar tu caso sin compromiso.
Firewall, antimalware y AntiDDOS
Nuestro firewall, nuestro antimalware Imunify360 y nuestras medidas antiDDOS a nivel de red te ayudarán a tener tus proyectos seguros y protegidos.
Copias de seguridad automáticas
Ofrecemos 2 sistemas de backup en nuestros planes de hosting para Python: un sistema de copias programadas y, por otro lado, el sistema de copias bajo demanda.
Certificado SSL totalmente gratis
Todos los dominios y subdominios alojados en tu hosting para Python tendrán certificado SSL gratuito instalado automáticamente en el momento en el que lo añades al panel de control cPanel.
LiteSpeed Web Server
Nuestro alojamiento web Python utiliza el mejor servidor web disponible. LiteSpeed es el servidor web más rápido y eficiente, y también más innovador desde el punto de vista tecnológico.
Almacenamiento SSD NVMe
Utilizamos discos SSD NVMe en toda nuestra infraestructura de hosting, esto incluye también nuestro hosting Python. Los discos SSD NVMe son mucho más rápidos que los discos SSD normales y que los discos HDD tradicionales.
CloudLinux y PHP8
Utilizamos CloudLinux con CageFS para aislar las cuentas de hosting de cada cliente, tanto desde el punto de vista del rendimiento como de la seguridad. CloudLinux nos permite garantizarte los recursos de CPU y memoria RAM que has contratado con tu plan de hosting Python.
Soporte 24/7 por teléfono y ticket
Nuestro departamento de soporte está disponible las 24 horas del día para ayudarte con cualquier problema que pueda aparecer en tu hosting. Tenemos un sistema de tickets y un teléfono a tu completa disposición.
Especialistas en varios CMS
Disponemos de un departamento de aplicaciones web que puede ayudarte con cualquier problema que tengas con la mayoría de CMS y aplicaciones web del mercado.
99% de uptime garantizado
Al tener nuestra propia infraestructura de red y al ensamblar nuestros propios servidores con hardware de primeras marcas, podemos garantizar un buen servicio.
Contrata tu hosting para Python ya
Si necesitas alojar tus proyectos desarrollados en Python, pero no tienes ni idea de cómo administrar un servidor VPS, nuestro hosting para Python es ideal para ti. Si necesitas ayuda para elegir los recursos de tu hosting, contacta con nosotros sin compromiso y te ayudaremos.
Raiola Networks sube el listón
En realidad, los que suben el listón día a día son nuestros técnicos de soporte especializado.
Documentan y solucionan cada caso en el menor tiempo posible, te mantienen informado de los avances en todo momento y, además, lo hacen con buen humor porque son encantadores.
Cada caso de soporte se investiga y se soluciona en el menor tiempo posible. El cliente y su proyecto web es nuestra prioridad.
Más de 3.000.000 de consultas han sido revisadas y resueltas por nuestros técnicos de soporte expertos en hosting y especialistas en varios CMS.
Realizamos labores de I+D constantemente, mejorando nuestra infraestructura y también nuestros conocimientos con el fin de ofrecer un mejor servicio.
