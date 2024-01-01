Servidor VPS para N8N
VPS N8N Cloud 1
9,95€
- Virtualización KVM
- 1 Core dedicado
- 1 GB de memoria RAM
- 20 GB de almacenamiento SSD
- Discos SSD NVMe
- Conexión a 500 Mbps
- Transferencia no medida
- AntiDDOS
- Alta disponibilidad (HA)
- Docker
- No administrado
- Centro de datos en Madrid
- IP española
VPS N8N Cloud 2
19,95€
- Virtualización KVM
- 2 Cores dedicados
- 2 GB de memoria RAM
- 40 GB de almacenamiento SSD
- Discos SSD NVMe
- Conexión a 500 Mbps
- Transferencia no medida
- AntiDDOS
- Alta disponibilidad (HA)
- Docker
- No administrado
- Centro de datos en Madrid
- IP española
VPS N8N Cloud 3
29,95€
- Virtualización KVM
- 4 Cores dedicados
- 4 GB de memoria RAM
- 60 GB de almacenamiento SSD
- Discos SSD NVMe
- Conexión a 500 Mbps
- Transferencia no medida
- AntiDDOS
- Alta disponibilidad (HA)
- Docker
- No administrado
- Centro de datos en Madrid
- IP española
VPS N8N Cloud 4
59,95€
- Virtualización KVM
- 6 Cores dedicados
- 8 GB de memoria RAM
- 100 GB de almacenamiento SSD
- Discos SSD NVMe
- Conexión a 500 Mbps
- Transferencia no medida
- AntiDDOS
- Alta disponibilidad (HA)
- Docker
- No administrado
- Centro de datos en Madrid
- IP española
¿Que es un VPS para N8N?
Es un servidor VPS (servidor privado virtual) especialmente pensado para alojar una instalacion de N8N, de hecho, trae N8N preinstalado. Para esto utilizamos como base nuestra infraestructura HA de servidores VPS Cloud.
¿Necesitas ayuda para elegir tu VPS?
¿Aún no sabes cuantos recursos necesitas en tu servidor VPS para N8N? No te preocupes, nosotros mismos somos usuarios de N8N y nuestro departamento comercial puede ayudarte a elegir tu servidor VPS en base a los recursos que necesitarías para tus automatizaciones.
El servidor perfecto para tu N8N
Ventajas de nuestros servidores VPS para N8N
Potencia y buena conectividad: el combo perfecto para alojar N8N. Utilizamos nuestra infraestructura optimizada y bien construida para que tu N8N ejecute correctamente tus automatizaciones.
Virtualizacion KVM
Tu servidor VPS para N8N utilizará KVM, una de las mejores tecnologías de virtualización del mercado. Nuestros nodos utilizan procesadores Intel Xeon para obtener un rendimiento impresionante.
Almacenamiento redundante
Tus datos estarán alojados en un cluster de CEPH con discos SSD NVMe en nuestra infraestructura de Madrid. Esto garantiza una buena velocidad de lectura/escritura y protección contra pérdida de datos.
N8N instalado
Instalamos N8N mediante contenedor Docker en tu servidor VPS para N8N con el fin de facilitarte el trabajo y que puedas empezar a crear tus automatizaciones directamente sin preocuparte por la instalación.
Para carga de trabajo
Nuestros servidores VPS Cloud están especialmente diseñados para soportar cargas de trabajo altas y exigentes. Nuestros productos están pensados para que puedas llevarlos al límite y aprovechar al máximo su rendimiento.
Escalado en un solo clic
Cuando tu instalación de N8N necesite más potencia, solo tienes que avisar a nuestro departamento de soporte. Podemos ampliar la potencia de tu servidor VPS para N8N sin necesidad de reiniciarlo.
Acceso root 100%
En nuestros servidores privados virtuales, tú tienes la libertad total para personalizar el stack e instalar los servicios que necesites en tu servidor, aunque nosotros te lo entreguemos con N8N instalado sobre Docker.
Protección anti-DDoS
Nuestra infraestructura de servidores incluyen una capa extra de protección anti-DDoS a nivel de red. Nuestra prioridad es la seguridad de tu proyecto y tus datos.
VPS en España
Tu servidor VPS estará alojado en un centro de datos en Madrid conectado a varios proveedores de red, además incluye una dirección IP Española dedicada solo para ti.
Conectividad mejorada
Al trabajar con automatizaciones es muy importante tener buenos tiempos de respuesta, por esta razón trabajamos cada día para bajar las latencias de conexión de nuestros servidores VPS Cloud.
Características de los servidores virtuales para N8N
Tu VPS con N8N será el hosting perfecto para tu instalación N8N.
|VPS N8N Cloud 1
|VPS N8N Cloud 2
|VPS N8N Cloud 3
|VPS N8N Cloud 4
|
9,95€
|
19,95€
|
29,95€
|
59,95€
|Tipo de virtualización
|Virtualización KVM
|Virtualización KVM
|Virtualización KVM
|Virtualización KVM
|
CPU
? El cerebro del servidor: maneja todas las instrucciones y comandos.
|1 Core dedicado
|2 Cores dedicados
|4 Cores dedicados
|6 Cores dedicados
|Memoria RAM
|1 GB de memoria RAM
|2 GB de memoria RAM
|4 GB de memoria RAM
|8 GB de memoria RAM
|
Espacio
? El espacio en disco asignado a tu web y tus correos.
|20 GB de almacenamiento SSD
|40 GB de almacenamiento SSD
|60 GB de almacenamiento SSD
|100 GB de almacenamiento SSD
|Tipo de disco
|Discos SSD NVMe
|Discos SSD NVMe
|Discos SSD NVMe
|Discos SSD NVMe
|Velocidad de conexión
|Conexión a 500 Mbps
|Conexión a 500 Mbps
|Conexión a 500 Mbps
|Conexión a 500 Mbps
|
Transferencia mensual
? La cantidad de datos que puedes transferir cada mes.
|Transferencia no medida
|Transferencia no medida
|Transferencia no medida
|Transferencia no medida
|AntiDDOS
|Alta disponibilidad (HA)
|
Panel de virtualización
? Esta interfaz permite gestionar tu contenedor Docker: iniciarlo, detenerlo, reiniciarlo o reinstalar su imagen base.
|Docker
|Docker
|Docker
|Docker
|Administrado
|No administrado
|No administrado
|No administrado
|No administrado
|Sistema operativo
|Debian 12
|Debian 12
|Debian 12
|Debian 12
|
Copias automáticas
? Hacemos backups automáticos para nuestro uso propio y por si algún día fallan los tuyos.
|
Uptime garantizado
? El porcentaje de tiempo que una máquina está operativa: sirve para medir la fiabilidad del sistema.
|99,9% de uptime
|99,9% de uptime
|99,9% de uptime
|99,9% de uptime
|Soporte telefónico 24/7
|Soporte por ticket 24/7
|Mes gratis con contratación anual
|Acceso root total
|Centro de datos en Madrid
|IP española
Servidor VPS ideal para N8N Somos usuarios de N8N y sabemos perfectamente cómo funciona. Nosotros mismos utilizamos nuestros servidores VPS para alojar instalaciones de N8N para nosotros mismos, por esa razón sabemos que las latencias y los tiempos de respuesta importan mucho.
Soporte 24/7 por telefono o ticket La calidad de nuestro soporte técnico es nuestro punto fuerte y lo que nos diferencia de otros proveedores. Tenemos personal disponible las 24 horas para solucionar cualquier problema o duda que tengas con tu servidor VPS N8N.
Documentación gratuita sobre N8N ¡Importante! Somos usuarios avanzados de N8N desde hace años, por esa razón hemos creado múltiples tutoriales y guías sobre N8N que podrás encontrar en nuestro centro de ayuda, en nuestras redes sociales y en nuestro canal de Youtube.
Escalabilidad cuando lo necesites ¿Necesitas ampliar los recursos de tu servidor VPS porque tu instalación de N8N necesita más potencia? No te preocupes, nuestros servidores VPS son ampliables y podrás hacerlo sin complicaciones y sin necesidad de reiniciar tu servidor VPS.
Ventajas de nuestros servidores VPS para N8N
- Fácil de usar
- Seguro
- Rápido
- Soporte 24/7/365
Debian con Docker
Instalamos Docker sobre Debian en nuestros servidores VPS para N8N, ya que creemos que es la combinación más simple y más flexible para instalar N8N.
Transferencia no medida
Tu VPS para N8N estará conectado a 500 Mbps a nuestra infraestructura de red. Además, no medimos el ancho de banda utilizado por tu servidor, por lo que podrás utilizar cuanto necesites.
Entorno flexible y escalable
Si quieres ampliar o reducir recursos, solo tienes que decirlo, ya que no será necesario reiniciar o parar tu servidor VPS y, por lo tanto, tu N8N estará siempre funcionando.
Protección contra ataques DDoS
Nuestra infraestructura de red está protegida contra ataques DDoS para que ningún ataque pueda hacer fallar a tu instalación de N8N y, por lo tanto, tus automatizaciones estén siempre funcionando.
Copias de seguridad automáticas
Realizamos backups diarios de tu servidor VPS y, por lo tanto, de tu instalación N8N. Las guardamos en un entorno seguro. Podrás restaurar una copia de tu N8N cuando quieras.
Almacenamiento redundado con CEPH
Los datos que guardes en tu servidor estarán alojados en un cluster CEPH con discos SSD NVME. Esto te protege contra la pérdida de datos y también nos permite ofrecer unas velocidades de lectura/escritura simplemente impresionantes.
Hasta 6 nucleos de CPU
Utilizamos CPU Intel de primer nivel para ofrecer núcleos dedicados en nuestros servidores VPS. Buscamos el equilibrio entre frecuencias altas e innovación tecnológica para ofrecer el mejor rendimiento por Core.
Discos SSD NVMe
Nuestros servidores para N8N utilizan discos SSD NVMe: mucho más rápidos que los discos SATA y los discos SSD normales.
500 Mbps de conexión y baja latencia
Tu servidor VPS estará conectado a nuestra infraestructura de red a 500 Mbps, esto significa que podrás soportar picos o trabajar con grandes volúmenes de datos en tus automatizaciones creadas con N8N.
Soporte 24/7 por teléfono o por ticket
Nuestro equipo humano del departamento de soporte técnico estará las 24/7 al otro lado del teléfono o del sistema de tickets. ¡Listos para atenderte cuando lo necesites! Te solucionaremos cualquier problema relacionado con tu servidor VPS.
Servicios de sysadmin opcionales
Si necesitas ayuda completa con la administración de tu servidor, nuestros técnicos pueden ayudarte con la instalación, configuración y mantenimiento de tu VPS para N8N.
Garantía del 99,9% de uptime
Hemos creado con cariño una infraestructura para nuestros servidores VPS Cloud con la que podemos ofrecer con garantías el 99,9% de uptime para tus automatizaciones.
Preguntas frecuentes sobre los VPS para N8N
Estas son las dudas mas comunes que nos plantean nuestros clientes
¿En qué se diferencia un “Servidor VPS para n8n” de un VPS Cloud?
A nivel infraestructura y sistema de virtualización no hay ninguna diferencia. El "Servidor VPS para N8N" es exactamente un VPS Cloud de Raiola Networks, pero con N8N ya instalado y configurado sobre Docker en Debian. Te ahorras el tiempo de instalación y puedes aprovechar los puntos fuertes: virtualización KVM, discos SSD NVMe, conexión a 500 Mbps y IP española. Todo se resume en que tendrás N8N listo para usar desde el minuto uno.
¿Puedo acceder por SSH para personalizar la configuración?
Tendrás acceso root completo por SSH al servidor VPS. Puedes modificar cualquier configuración, instalar software adicional, gestionar servicios, configurar N8N como necesites... tienes libertad total. Es tu servidor y tú decides cómo administrarlo, ya que los servidores VPS para N8N no son un servicio administrado.
¿Qué versión de N8N viene preinstalada y con qué configuración?
Siempre instalamos la versión más reciente estable de N8N disponible en el momento de la contratación. La instalación se hace sobre Docker en un sistema Debian. La configuración base incluye N8N funcionando con SQLite como base de datos por defecto, aunque tienes acceso completo para cambiarlo a PostgreSQL o MySQL si lo necesitas y tienes los conocimientos suficientes, aunque también podemos hacerlo nosotros bajo presupuesto.
¿Puedo configurar un dominio personalizado con SSL?
Tras la contratación del servidor VPS para N8N nosotros nos encargaremos de pedirte un dominio o subdominio para tu nueva instalación de N8N, además, también configuraremos un certificado SSL gratuito Let's Encrypt para que puedas usar el protocolo HTTPs. En N8N el protocolo HTTPs es necesario para los webhooks y para algunas integraciones.
¿Raiola Networks actualiza automáticamente N8N?
No, nosotros no actualizamos N8N automáticamente ni manualmente, ya que esto va contra la licencia de N8N autoalojado.
Pero como tienes control total del servidor, tú mismo puedes actualizar N8N. En nuestro centro de ayuda encontrarás instrucciones específicas para actualizar tu instalación de N8N autoalojado.
Nosotros simplemente entregamos N8N listo para que puedas empezar a utilizarlo desde el minuto uno.
¿Qué tipo de soporte técnico incluye el servicio?
Nuestro soporte 24/7 está disponible para todo lo relacionado con la infraestructura del servidor VPS: problemas de conectividad, rendimiento del servidor, copias de seguridad, escalado de recursos, etc. Sin embargo, por motivos relacionados con la licencia de N8N no podemos dar soporte para N8N.
Por otro lado, si quieres realizar cualquier acción o configuración en Docker o en el sistema operativo del servidor, también tendrás que contratar a un sysadmin, ya que no es un servidor VPS administrado.
Nosotros simplemente entregamos N8N listo para que puedas empezar a utilizarlo desde el minuto uno.
¿Es posible contratar un servicio de administración para el servidor VPS?
Sí, aunque estos servidores VPS no son administrados, ofrecemos servidores VPS administrados y en ellos es posible instalar N8N. En estos casos, nosotros nos encargamos de que el servidor VPS y los servicios que funcionen sobre el funcionen, pero no ofrecemos soporte específico para N8N por temas relacionados con la licencia de N8N autoalojado.
¿Ofrecéis soporte sobre mis flujos de automatización?
No, el soporte sobre workflows y configuración específica de N8N no está incluido. Nuestro soporte se centra en la infraestructura del servidor y en que esté siempre funcionando.
¿Hay límites en el número de workflows o ejecuciones?
No hay límites impuestos por nosotros. Los únicos límites son los recursos de tu servidor VPS contratado (CPU, RAM y almacenamiento). Si contratas un VPS Cloud 1 con 1 GB de RAM y 1 core de CPU, puedes ejecutar tantos workflows como esos recursos te permitan. No podemos decirte exactamente cuántas automatizaciones podrás ejecutar con esos recursos, ya que eso va a depender de su complejidad y su concurrencia.
¿Puedo ejecutar múltiples instancias de N8N en el mismo servidor?
Sí, como tienes acceso root total, puedes configurar múltiples instancias de N8N usando Docker, cada una en puertos diferentes o con dominios distintos. Ten en cuenta que hacer esto requiere conocimientos técnicos avanzados y que esto no está incluido en nuestro soporte técnico al no tratarse de un servidor VPS administrado.
¿Puedo escalar recursos si mis automatizaciones crecen?
Podrás ampliar tu VPS (más RAM, CPU o almacenamiento) en cualquier momento desde tu panel de cliente sin necesidad de reiniciar el servidor. Si empiezas con un VPS Cloud 1 y tus automatizaciones crecen en complejidad o en número, puedes escalar al Cloud 2, 3, 4 o 5 sin interrupciones.
Si tienes dudas sobre cómo o cuándo ampliar, puedes contactar con nuestro departamento de soporte técnico y te ayudaremos.
¿Hay restricciones para conectar con APIs externas o webhooks?
Tu servidor VPS puede conectarse libremente con cualquier API externa o recibir webhooks de cualquier servicio o aplicación. Tienes una IP española dedicada y conexión a 500 Mbps sin transferencia medida. Puedes configurar webhooks de entrada y salida o conectarte cualquier servicio que necesites para tus automatizaciones mediante API o mediante una integración nativa.
¿Puedo instalar nodos personalizados o "Community Nodes"?
La versión autoalojada de N8N permite a los usuarios instalar nodos de la comunidad o "Community Nodes". Esto quiere decir que podrás ampliar las integraciones de tu instalación N8N fácilmente mediante estas extensiones.
¿Qué pasa si mi N8N consume muchos recursos?
Si tu N8N está consumiendo muchos recursos, tienes varias opciones: puedes optimizar tus workflows, escalar a un plan de servidor VPS superior, o monitorizar el uso desde tu panel para ver exactamente qué está consumiendo recursos. Como tienes acceso root, también puedes instalar herramientas de monitorización adicionales para un control más detallado de los recursos utilizados y disponibles.
¿Puedo hacer copias de seguridad de mis workflows y datos?
Nosotros realizamos copias de seguridad automáticas diarias de todo el servidor VPS que puedes restaurar cuando lo necesites y las guardamos en nuestros servidores de backup. Además, N8N permite exportar/importar workflows fácilmente en formato JSON, así que puedes crear tus propias copias específicas de tus automatizaciones y guardarlas donde quieras.
¿Dónde se almacenan las copias de seguridad?
Las copias de seguridad diarias que realizamos de nuestros servidores VPS Cloud se almacenan en nuestros servidores de backup alojados en otras instalaciones, pero conectados a 100 Gbps para que las copias se hagan de la forma más eficiente posible.
Le damos mucha importancia a nuestras políticas de copias de seguridad, ya que consideramos que es una de las características más importantes para prevenir cualquier pérdida de datos.
Más información sobre los servidores VPS para N8N
N8N se ha convertido en una herramienta esencial para los que buscan automatizar procesos sin las limitaciones y costes recurrentes de las plataformas SaaS tradicionales. Nuestros servidores VPS para N8N nacen precisamente de esta necesidad creciente en el mercado de automatizaciones y de la popularidad que ha alcanzado N8N como sistema de automatizaciones autoalojado.
Los servidores VPS especializados para N8N de Raiola Networks combinan la potencia de nuestra infraestructura KVM con la comodidad de tener N8N preinstalado y listo para usar. Esta solución responde directamente al problema que enfrentan muchos usuarios: quieren utilizar N8N para sustituir a Make.com, pero no saben instalar N8N en un servidor VPS con Linux.
Nuestros servidores utilizan como base los probados VPS Cloud de Raiola Networks alojados en el centro de datos Data4 de Madrid. Nuestra infraestructura tecnológica garantiza la estabilidad necesaria para que tus automatizaciones críticas funcionen 24/7 sin interrupciones ni cortes.
Utilizamos hardware Intel de primer nivel, chasis Dell y discos SSD NVMe Samsung de gama datacenter, con memorias RAM ECC, doble fuente de alimentación y doble tarjeta de red. Con esta configuración conseguimos un SLA del 99,9%, ya que la infraestructura sobre la que funcionan nuestros servidores VPS Cloud es HA (Alta Disponibilidad).
La ventaja principal de esta solución es que N8N viene preconfigurado sobre Docker en un sistema Debian con algunos ajustes optimizados. Esto significa que desde el primer minuto tienes acceso a una instalación profesional sin necesidad de dedicar tiempo a configuraciones complejas. Sin embargo, mantienes el control total del servidor, lo que te permite personalizar tanto N8N como el entorno según las necesidades específicas de tus proyectos de automatización.
El ecosistema N8N ha experimentado un crecimiento explosivo, especialmente desde la implementacion de agentes de IA que permiten crear automatizaciones más sofisticadas. Ademas, N8N se ha convertido en una herramienta especialmente potente para desarrollar backends de aplicaciones, procesar grandes volúmenes de datos y crear integraciones complejas entre múltiples servicios.
La conectividad de nuestra infraestructura de servidores está optimizada para aplicaciones como N8N que requieren conexiones estables con APIs externas y servicios de terceros. Contamos con una red interna de 100 Gbps y conectividad externa de 80 Gbps distribuida entre 8 proveedores de primer nivel, todo protegido por un sistema antiDDOS que mantiene tu sistema de automatizaciones seguro frente a ataques y siempre con los mejores tiempos de respuesta.
Cada servidor incluye una dirección IP española dedicada, perfecta para webhooks y conexiones con servicios que requieren IPs fijas. La conexión a 500 Mbps con transferencia no medida garantiza que incluso las automatizaciones más exigentes en ancho de banda funcionen sin limitaciones.
Las copias de seguridad automatizadas diarias se almacenan en nuestros servidores de backup conectados a 100 Gbps. Puedes restaurar tanto copias completas como archivos individuales desde tu panel de cliente de Raiola Networks.
Nuestros servidores VPS para N8N traen una configuración base predeterminada, pero tendrás control total sobre el servidor, lo que te permite instalar y configurar otros servicios o realizar cambios en la configuración del propio N8N.
En Raiola Networks comprendemos que N8N no es solo una herramienta de automatización, sino una plataforma completa para desarrollar soluciones. Por eso, nuestros servidores VPS están diseñados para soportar desde automatizaciones simples hasta backends complejos de aplicaciones en producción.
Llevamos más de una década construyendo nuestra experiencia en el sector del hosting y las infraestructuras de servicios. Nuestro equipo de soporte técnico ha revisado y resuelto más de 3.000.000 de consultas, lo que nos ha permitido acumular el conocimiento y la experiencia necesaria para entender las necesidades específicas de cada tipo de proyecto y de cada tipo de cliente.