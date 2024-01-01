Hosting NodeJS
Nuestros planes de hosting NodeJS son la solución ideal para desarrolladores que buscan desplegar aplicaciones JavaScript del lado del servidor de forma rápida y eficiente. Esta plataforma especializada ofrece un entorno optimizado para ejecutar aplicaciones NodeJS sin las complicaciones de administrar un servidor VPS completo. Además, tú mismo podras elegir la configuración de recursos para adaptar el entorno perfectamente a las necesidades específicas de tu proyecto.
Contrata unicamente los recursos que necesites
Entorno optimizado para aplicaciones NodeJS
Selector de versiones de NodeJS.
Panel de control cPanel y servidor web LiteSpeed Web Server.
Acceso a terminar SSH para gestión con NPM.
NPM preinstalado para gestión de dependencias JavaScript
Integración con GIT y Subversion para control de versiones
Seguridad y gestión de recursos garantizada por CloudLinux
Compatibilidad con frameworks populares como Express, Nest.js y Next.js
NodeJS, Python y Ruby coexisten en un mismo entorno de hosting. Elijas el que elijas, tendrás libertad absoluta para desarrollar proyectos usando los tres lenguajes. ¿Por qué limitarte a uno cuando puedes utilizarlos todos?
NodeJS
Python
Ruby
Hosting NodeJS con NPM y acceso SSH
0,0€ / al mes
Brais Moure (MoureDev) recomienda nuestro hosting NodeJS
MoureDev utiliza nuestro hosting NodeJS para sus proyectos
Nuestro hosting NodeJS está pensado para que cualquier desarrollador que utilice esta tecnología para sus proyectos pueda disfrutar de un hosting potente y estable, seguro y con un soporte técnico 24/7 para resolver cualquier problema que te encuentres con el servicio.
Nuestro hosting para NodeJS
Si necesitas ejecutar aplicaciones desarrolladas en NodeJS, pero no quieres tener que contratar y administrar un servidor VPS, nuestro hosting NodeJS es el servicio que necesitas para tu proyecto creado con Node.
Terminal SSH
Control total
Si eres desarrollador y utilizas nuestro hosting NodeJS, puedes utilizar la consola o terminal SSH para utilizar las herramientas avanzadas incluidas en tu plan de hosting. Mediante el acceso SSH podrás utilizar NPM para gestionar las dependencias y los paquetes en NodeJS.
NPM
Gestor de paquetes
Utilizando la terminal SSH tendrás acceso total al gestor de paquetes NPM (Node Package Manager) con el que podrás instalar, compartir y administrar dependencias de JavaScript en tu plan de hosting para NodeJS.
Git
Control de versiones distribuido
Herramienta de control de versiones esencial para el desarrollo en NodeJS. Te permite gestionar repositorios de código y colaborar con desarrolladores externos. Todo desde la terminal SSH de tu hosting para aplicaciones JavaScript.
Subversion
Control de versiones centralizado
Herramienta de control de versiones alternativa para proyectos NodeJS. Gestiona árboles de directorios completos, registra cada modificación del código y se integra perfectamente con tu entorno de desarrollo NodeJS.
Configuraciones recomendadas de hosting NodeJS
Si no sabes exactamente cuánta memoria RAM elegir o cuánto uso de CPU máximo elegir, y no quieres contactar con nuestro departamento comercial para preguntarles, aquí te dejamos algunas configuraciones predefinidas recomendadas por nosotros para tu hosting NodeJS.
|Para crecer
|Para correr
|Para almacenar
|
27,20€
|
64,90€
|
76,00€
|Tipo de discos
|SSD NVMe
|SSD NVMe
|SSD NVMe
|Dominios
|Dominios ilimitados
|Dominios ilimitados
|Dominios ilimitados
|Almacenamiento
|50 GB de almacenamiento
|150 GB de almacenamiento
|400 GB de almacenamiento
|Transferencia mensual
|Transferencia no medida
|Transferencia no medida
|Transferencia no medida
|Memoria RAM
|2048 MB
|3072 MB
|3072 MB
|CPU
|150% de uso de CPU
|400% de uso de CPU
|275% de uso de CPU
|Cuentas de correo
|Ilimitadas
|Ilimitadas
|Ilimitadas
|Subdominios
|Sin límite
|Sin límite
|Sin límite
|Bases de datos
|Sin límite
|Sin límite
|Sin límite
|Cuentas FTP
|Sin límite
|Sin límite
|Sin límite
|Panel de control
|cPanel
|cPanel
|cPanel
|Webmail
|Roundcube
|Roundcube
|Roundcube
|Autoinstalador de CMS
|Sistema operativo
|CloudLinux
|CloudLinux
|CloudLinux
|Servidor web LiteSpeed
|Antivirus y antimalware
|Seguridad con Imunify360
|Seguridad con Imunify360
|Seguridad con Imunify360
|NPM
|Soporte para IPv6
|Copias automáticas
|Servidores DNS
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|3 servidores DNS seguros y geodistribuidos
|Protección contra DDoS
|Uptime garantizado
|99% de uptime
|99% de uptime
|99% de uptime
|Soporte telefónico 24/7
|Soporte por ticket 24/7
|SSL Let's Encrypt
|Migración gratis
|30 días gratis con planes anuales
|30 días de garantía
|Centro de datos en Madrid
|IP española
Migramos gratis tu proyectos NodeJS a tu hosting Si tienes ya tus proyectos NodeJS en otro proveedor de hosting, cuando contrates tu nuevo hosting NodeJS con nosotros, podemos realizar la migración de tus proyectos y de tus cuentas de correo electrónico de forma totalmente gratuita y con todas las garantias de que se va a realizar correctamente.
Soporte técnico 24/7 a su disposición Nuestro servicio de soporte técnico es uno de nuestros puntos fuertes, ya que nuestro departamento de soporte técnico está formado por grandes profesionales que te ayudarán en cualquier momento durante las 24 horas del día. Si tu hosting NodeJS tiene un problema, déjalo en nuestras manos en cualquier momento, solo tienes que llamarnos.
El hosting NodeJS más potente y eficiente ¡Importante! En Raiola Networks construimos nuestra infraestructura utilizando exclusivamente hardware de primer nivel: procesadores Intel de última generación, memorias RAM ECC y discos SSD NVMe, todo ello alojado en dos centros de datos en Madrid. Esta combinación nos permite ofrecer planes de hosting con un rendimiento excepcional y una estabilidad garantizada.
30 días de garantía de devolución Si contratas tu hosting NodeJS con nosotros, tendrás una garantía de devolución de 30 días. Esto significa que si pruebas nuestro hosting y no te gusta o no te encaja por la razón que sea, puedes pedirnos la devolución del dinero durante esos 30 días y te devolveremos el dinero sin hacer preguntas.
Ventajas de nuestro hosting NodeJS
Nuestro hosting para NodeJS te permitirá configurar exactamente los recursos de CPU, RAM y almacenamiento que necesites para tus proyectos, pero además, te ofrecemos ciertas ventajas comunes de nuestros planes de hosting.
LiteSpeed y LiteSpeed Cache
Nuestros planes de hosting para NodeJS utilizan LIteSpeed Web Server como servidor web, ya que es el servidor web más potente y rápido que existe.
cPanel y CloudLinux
Utilizamos cPanel en la mayoría de nuestros productos de alojamiento web, incluido el hosting para NodeJS, ya que cPanel junto a CloudLinux nos permite obtener seguridad y estabilidad.
Backups con JetBackup
Nuestro hosting para NodeJS ofrece JetBackup como sistema de backups automatizado. Podrás restaurar o descargarte cualquier copia de seguridad en un par de clics desde tu cPanel.
Centro de datos en Madrid
En Raiola Networks trabajamos para mejorar nuestro servicio cada día. Por esta razón, hemos creado nuestra propia infraestructura en Madrid con presencia en dos centros de datos Tier III. Nuestra infraestructura de red está conectada a 8 proveedores de conectividad de primer nivel, sumando un total de 80 Gbps de conectividad exterior y una red interna de 100 Gbps. Además, ensamblamos nuestros propios equipos utilizando chasis Dell y procesadores Intel; todo para garantizar que podemos dar un servicio de primer nivel.Conoce nuestro centro de datos
¿Tienes tu hosting NodeJS con otro proveedor?
Si tienes tus aplicaciones y proyectos NodeJS en otro proveedor de hosting y quieres migrar a Raiola Networks, nosotros podemos hacer la migración de forma totalmente gratuita para que tú no tengas que encargarte de nada.Migraciones
Ventajas de nuestros planes de hosting para NodeJS
- Fácil de usar
- Seguro
- Rápido
- Soporte 24/7/365
Potente, escalable y flexible
Nuestro hosting para NodeJS ofrece la potencia y los recursos de un servidor VPS, pero con las ventajas de un hosting compartido con cPanel, CloudLinux, LiteSpeed Web Server e Imunify360.
Guías y tutoriales paso a paso
Creamos y actualizamos guías y tutoriales constantemente. Puedes encontrar estos contenidos en nuestro blog, en nuestro centro de ayuda, en nuestro canal de Youtube e incluso en nuestras redes sociales.
Migración incluida con la contratación
Si tienes tus proyectos NodeJS en otro proveedor de alojamiento web, nosotros podemos migrar de forma gratuita hasta 10 webs y 10 cuentas de correo electrónico. Si necesitas migrar más webs, podemos estudiar tu caso sin compromiso.
Firewall, antimalware y AntiDDOS
Nuestro firewall, nuestro antimalware Imunify360 y nuestras medidas antiDDOS a nivel de red te ayudarán a tener un sitio web seguro y protegido.
Copias de seguridad automáticas
Ofrecemos 2 sistemas de backup en nuestros planes de hosting NodeJS: un sistema de copias programadas y, por otro lado, el sistema de copias bajo demanda.
Certificado SSL totalmente gratis
Todos los dominios y subdominios alojados en tu hosting para NodeJS en Raiola Networks tendrán certificado SSL gratuito instalado automáticamente en el momento en el que lo añades a cPanel.
LiteSpeed Web Server
Nuestro hosting para NodeJS utiliza el mejor servidor web disponible. LiteSpeed es el servidor web premium más rápido y eficiente, y también más innovador desde el punto de vista tecnológico.
Almacenamiento SSD NVMe
Utilizamos discos SSD NVMe en todos nuestros planes de hosting, esto incluye también nuestro hosting NodeJS. Estos discos son mucho más rápidos que los SSD normales y que los discos HDD tradicionales.
CloudLinux y PHP8
Utilizamos CloudLinux con CageFS para aislar las cuentas de hosting de cada cliente, tanto desde el punto de vista del rendimiento como de la seguridad. CloudLinux nos permite garantizarte los recursos de CPU y memoria RAM que has contratado con tu plan de hosting NodeJS.
Soporte 24/7 por teléfono y ticket
Nuestro departamento de soporte técnico está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para ayudarte con cualquier problema que pueda aparecer en tu hosting.
Especialistas en varios CMS
Disponemos de un departamento de aplicaciones web que puede ayudarte con cualquier problema que tengas con la mayoría de CMS y aplicaciones web del mercado.
99% de uptime garantizado
Al tener nuestra propia infraestructura de red y al ensamblar nuestros propios servidores con hardware de primeras marcas, podemos garantizar un buen servicio.
Contrata tu hosting para NodeJS ya
Si necesitas alojar tus desarrollos en NodeJS, pero no tienes ni idea de cómo administrar un servidor VPS, nuestro hosting para NodeJS es ideal para ti. Si necesitas ayuda para elegir los recursos de tu hosting NodeJS, contacta con nosotros sin compromiso y te ayudaremos.
Raiola Networks sube el listón
En realidad, los que suben el listón día a día son nuestros técnicos de soporte especializado.
Documentan y solucionan cada caso en el menor tiempo posible, te mantienen informado de los avances en todo momento y, además, lo hacen con buen humor porque son encantadores.
Cada caso de soporte se investiga y se soluciona en el menor tiempo posible. El cliente y su proyecto web es nuestra prioridad.
Más de 3.000.000 de consultas han sido revisadas y resueltas por nuestros técnicos de soporte expertos en hosting y especialistas en varios CMS.
Realizamos labores de I+D constantemente, mejorando nuestra infraestructura y también nuestros conocimientos con el fin de ofrecer un mejor servicio.
