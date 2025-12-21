Raiola Networks
Cómo ver la versión de Debian

Cómo ver la versión de Debian

Compartir y resumir con IA (¡Elige tu favorita!):
Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!
ChatGPT ChatGPT Claude Claude Perplexity Perplexity

Ver la versión de Debian que tienes instalada en tu servidor VPS o servidor dedicado es relativamente simple.

Podemos utilizar el siguiente comando para obtener información completa sobre el sistema operativo:

cat /etc/os-release

Con este comando se obtiene algo similar a esto:

versión de debian

Si queremos una información más resumida, podemos utilizar el siguiente comando:

lsb_release -a

Con este comando, obtendremos algo similar a esto:

Cómo saber la versión de debian

Si queremos una versión aún más resumida, podemos utilizar el siguiente comando en nuestro servidor Debian:

lsb_release -d

Con esto obtendremos esto en nuestra terminal SSH:

Cómo ver la versión de debian

Pero si aún queremos una versión más resumida, es decir, sacar solo la versión de SO instalado, podemos utilizar el siguiente comando:

cat /etc/debian_version

Lo que nos aparecerá en pantalla es algo como esto:

debian version

Con estos cuatro métodos puedes ver exactamente la versión de Debian que estás utilizando.
Además, algunos de estos métodos no son solo para Debian, sino que podemos utilizarlos en otras distribuciones Linux.

Álvaro Fontela

Álvaro Fontela

Consultor WordPress, además de CEO y cofundador de Raiola Networks. Autor del libro "Curso Práctico de WordPress" y speaker en congresos de marketing digital.

Autor

Suscríbete

¿Te gusta nuestro contenido?

Si quieres ser el primero en leer nuestro contenido y enterarte de nuestras noticias.

HOSTING SSD desde 8,95€

Haz clic aquí Hosting a un click

¿Te ayudamos?

Escríbenos si tienes dudas o necesitas una solución específica
Contactar

Categorías

Área de clientes (4)
Gestores de contenidos (CMS) (20)
WordPress (17)
Paneles de control (92)
Plesk (1)
RaiolaCP (8)
WHM (1)
cPanel (76)
Installatron (16)
JetBackup (17)
Productos (52)
Dominios (15)
Hosting (7)
Hosting Code (16)
Servidores VPS Cloud (7)
Servidores VPS SSD (7)
Red (6)
Servicios (10)
Cloudflare (CDN) (5)
Migraciones (1)
Software (53)
Clientes de correo (7)
N8N (17)
Sysadmin (1)

Destacados

Icono de estrellas
Hosting web