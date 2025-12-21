Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Ver la versión de Debian que tienes instalada en tu servidor VPS o servidor dedicado es relativamente simple.

Podemos utilizar el siguiente comando para obtener información completa sobre el sistema operativo:

cat /etc/os-release

Con este comando se obtiene algo similar a esto:

Si queremos una información más resumida, podemos utilizar el siguiente comando:

lsb_release -a

Con este comando, obtendremos algo similar a esto:

Si queremos una versión aún más resumida, podemos utilizar el siguiente comando en nuestro servidor Debian:

lsb_release -d

Con esto obtendremos esto en nuestra terminal SSH:

Pero si aún queremos una versión más resumida, es decir, sacar solo la versión de SO instalado, podemos utilizar el siguiente comando:

cat /etc/debian_version

Lo que nos aparecerá en pantalla es algo como esto:

Con estos cuatro métodos puedes ver exactamente la versión de Debian que estás utilizando.

Además, algunos de estos métodos no son solo para Debian, sino que podemos utilizarlos en otras distribuciones Linux.