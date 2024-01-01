N8N
En esta categoría publicamos contenidos, tutoriales y guías sobre N8N, el sistema de automatización de código abierto que te permite crear workflows y automatizar procesos utilizando la filosofía NOCODE o LOWCODE.
N8N es una alternativa gratuita y potente a herramientas como Make.com o Zapier, con la ventaja de que puedes instalarlo en tu propio servidor VPS sin límites de operaciones ni pagos por uso. Aunque su curva de aprendizaje es más compleja, N8N destaca especialmente por sus agentes de inteligencia artificial integrados y su flexibilidad para crear automatizaciones avanzadas.
En esta sección encontrarás información práctica sobre varios métodos de instalación, configuración, creación de workflows, integración con APIs y uso de webhooks.
Aquí encontrarás todo lo necesario para aprovechar al máximo N8N en nuestros servidores VPS para N8N, que incluyen N8N preinstalado y listo para usar desde el primer minuto.
Podrás ejecutar desde las automatizaciones más básicas hasta backends complejos de aplicaciones en producción, estos contenidos te guiarán paso a paso para convertir N8N en una herramienta clave para tus proyectos de automatización profesional.
