2FA son las siglas de Two-Factor Authentication, que traducido al español vendría a ser algo así como "Autenticación en Dos Factores" o "Verificación en Dos Pasos".

Es un método de seguridad que añade una capa adicional de protección a tu cuenta más allá de la contraseña tradicional, requiriendo dos formas diferentes de verificación de identidad antes de permitir el acceso.

La clave del 2FA está en que, aunque alguien consiga tu contraseña, no podrá acceder a tu cuenta sin tener también acceso al segundo factor de autenticación, que normalmente es tu dispositivo móvil o tu correo electrónico.

Por resumirlo, el 2FA hace que iniciar sesión en tu área de clientes requiera dos pasos: primero introduces tu usuario y contraseña como siempre, y después introduces un código temporal que recibes por correo electrónico o que generas con una aplicación de autenticación en tu móvil.

Para configurar la autenticación 2FA en el área de clientes de Raiola Networks, en primer lugar debes autentificarte con tu cuenta de cliente (usuario y contraseña) dentro del área de clientes de Raiola Networks.

Ahora debemos dirigirnos al botón o enlace "Configuración de la cuenta" que podemos ver arriba a la izquierda en nuestra pantalla y que desplegará un submenú con varias opciones.

La opción que debemos elegir para configurar el 2FA en nuestra cuenta es "Ajustes de seguridad", que la hemos marcado en rojo en la captura anterior.

Esto nos llevará a una pantalla similar a esta:

Simplemente pulsamos en el botón "Clic aquí para activar" que hemos marcado en la captura anterior y eso nos desplegará una pantalla como esta:

Le damos a "Comenzar" para empezar el asistente de activación del método de confirmación por 2FA.

Lo siguiente que veremos es algo como esto:

¿Qué hacemos con esto?

Pues fácil, necesitamos una aplicación de 2FA que nos permita hacer la verificación.

Aunque hay muchas aplicaciones que pueden hacer esto, lo más común es hacerlo con Google Authenticator.

Debes instalar Google Authenticator en tu smartphone o móvil; dispone de versiones nativas para iOS y para Android:

Google Authenticator para iOS (Apple) : https://apps.apple.com/es/app/google-authenticator/id388497605

Google Authenticator para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2

Una vez que tienes la aplicación, debemos entrar en la aplicación y buscar la opción "Añadir código". Ahí ya nos va a permitir escanear un código QR o introducir una clave de configuración; ambas aparecen en el pantallazo de la captura anterior.

No podemos seguir el proceso de configuración de 2FA en el smartphone debido a que, al ser una aplicación segura, ni en iOS ni en Android permite sacar capturas de pantalla dentro de la aplicación.

Después de escanear el QR con la aplicación Google Authenticator, nos saldrá una pantalla como la que puedes ver a continuación, con un código numérico temporal de 6 dígitos separados en 2 bloques:

Ese código temporal de 6 dígitos es el que debes poner en la pantalla del navegador web donde te apareció el QR, es decir, en esta:

Ten en cuenta que este código numérico es temporal, es decir, cambia cada ciertos segundos y se invalida; esto se hace por seguridad; de hecho, es una de las ventajas o puntos fuertes del 2FA mediante Google Authenticator.

Una vez que hemos hecho esto, nos saldrá una ventana de confirmación como esta, donde nos dice que la autenticación en dos pasos (2FA) ha sido habilitada en nuestra cuenta de cliente de Raiola Networks y nos da un código de respaldo que debemos guardar en un lugar seguro:

Debemos guardar en un lugar seguro este código de respaldo, ya que si perdemos por alguna razón la cuenta de Google a la que hemos ligado Google Authenticator, perdemos también el acceso a la cuenta de cliente de Raiola Networks.

Esto es algo común, y aplica a cualquier servicio en el que configures autenticación de doble factor.

Una vez que hemos copiado el código de recuperación, podemos pulsar en "Cerrar" y ya habremos acabado de configurar el 2FA en nuestra cuenta de cliente de Raiola Networks.