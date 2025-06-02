N8N tiene ciertas limitaciones en su versión gratuita autoalojable, pero una cosa que nos permite hacer es añadir usuarios para que puedan gestionar automatizaciones en la instalación de N8N.

Evidentemente, para poder crear o añadir usuarios a N8N, en primer lugar debemos tener N8N instalado en un servidor VPS, como los servidores VPS Cloud de Raiola Networks.

Si no sabes cómo instalar N8N tenemos estos dos artículos para ti:

Cuando tengamos N8N instalado y tengamos la interfaz delante, podremos ver algo similar a esto:

Debemos dirigirnos a "Settings", pulsando sobre el avatar con nuestro nombre abajo a la izquierda:

Después podremos ver algo similar a esto:

Debemos ir a la sección "Users":

Ahora debemos pulsar el botón rojo "Invite". Esto nos permitirá introducir los emails o correos electrónicos de los usuarios a los que queramos invitar:

En cuanto al "Rol", en la versión gratuita solo podremos seleccionar "Member", es decir, solo podremos tener un usuario administrador.

Una vez que hemos introducido el email o emails de los usuarios a los que queremos invitar, pulsamos el botón rojo "Create invite link".

El usuario se quedará en "Pending" o "Pendiente" hasta que se confirme el email en el correo:

Si el email nunca llega y queremos obtener el email de invitación, debemos pulsar sobre los tres puntitos al lado del usuario y pulsar "Copy invite link":

Con esto, el nuevo usuario podrá crear una nueva cuenta mediante un formulario que le permitirá configurar su nombre, apellidos y la contraseña de acceso:

Mediante este simple proceso podremos añadir tantos usuarios como queramos a nuestra instalación de N8N. El único límite es que con la versión gratuita comunitaria de N8N no podremos crear más de un usuario administrador.