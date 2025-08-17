JSON es un acrónimo de JavaScript Object Notation, que significa "Notación de Objetos de JavaScript". Se trata de un formato de intercambio de datos ligero, fácil de leer y escribir para los humanos, y simple de parsear (leer) e interpretar para las máquinas.

Aunque su nombre sugiere que está relacionado con JavaScript, JSON es completamente independiente del lenguaje. Actualmente, es utilizado en prácticamente todos los lenguajes de programación modernos y se ha convertido en el estándar para el intercambio de datos en aplicaciones web.

El formato JSON está basado en la sintaxis de objetos de JavaScript, pero utiliza una estructura de texto plano que permite representar información de forma organizada y estructurada.

Un archivo JSON contiene datos en pares clave-valor, similar a cómo funcionan los objetos en JavaScript o los diccionarios en otros lenguajes. La estructura básica de JSON utiliza diferentes tipos de datos: strings (cadenas de texto), números, booleanos (true/false), arrays (listas de valores), objetos (conjuntos de pares clave-valor) y valores nulos.

Estos elementos se combinan para crear estructuras complejas de datos que pueden representar desde información simple hasta bases de datos completas.

Un ejemplo básico de archivo JSON sería:

{ "producto": { "id": "P001", "moneda": "EUR", "disponible": true, "nombre": { "texto": "Laptop Gaming", "idioma": "es" }, "precio": { "valor": 899.99, "descuento": "10%" }, "categoria": { "nombre": "Electrónicos", "principal": true }, "stock": { "estado": "En stock", "minimo": 5, "actual": 23 } } }

En este ejemplo podemos ver los diferentes elementos: strings como "nombre", números como la edad, booleanos como "activo", objetos anidados como "dirección" y arrays como "hobbies".

La popularidad de JSON se debe a varias ventajas importantes. Es mucho más ligero que XML, otro formato de intercambio de datos, lo que significa que los archivos JSON ocupan menos espacio y se transmiten más rápidamente. Además, su sintaxis es intuitiva y fácil de entender, incluso para personas sin conocimientos técnicos avanzados.

JSON se utiliza masivamente en las REST API, donde los servidores devuelven datos en este formato para que las aplicaciones cliente puedan procesarlos. También es común encontrarlo en archivos de configuración, bases de datos NoSQL como MongoDB, y en el intercambio de datos entre diferentes servicios web.

Para trabajar con el formato JSON, prácticamente todos los lenguajes de programación incluyen librerías nativas que permiten convertir objetos del lenguaje a JSON y viceversa. En JavaScript, por ejemplo, tenemos JSON.parse() para convertir una cadena JSON en un objeto, y JSON.stringify() para el proceso inverso.

Una ventaja adicional de JSON es que mantiene la estructura jerárquica de los datos, permitiendo anidar objetos y arrays de forma ilimitada. Esto lo hace ideal para representar datos complejos como respuestas de APIs que incluyen múltiples niveles de información relacionada.

En el contexto del desarrollo web, JSON ha revolucionado la forma en que las aplicaciones se comunican entre sí. Antes era común utilizar XML o formatos propietarios, pero JSON ofrece una alternativa más eficiente y legible. Esto ha facilitado enormemente el desarrollo de aplicaciones web modernas y servicios de microservicios.

Para validar que un archivo JSON está correctamente formateado, existen numerosos validadores online que verifican la sintaxis y detectan posibles errores. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con archivos JSON complejos o cuando se están desarrollando APIs que devuelven datos en este formato. Un ejemplo de validador JSON gratuito es este: https://jsonlint.com/