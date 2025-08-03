Proxmox Backup Server es una plataforma de copias de seguridad desarrollada por Proxmox Server Solutions GmbH que forma parte del ecosistema de Proxmox.

Su función principal es complementar Proxmox VE (Virtual Environment) proporcionando un sistema de backup para uso profesional y centralizado.

Recuerda que en Raiola Networks tenemos nuestra infraestructura de servidores VPS Cloud virtualizada con KVM y administrada con Proxmox, por lo que utilizamos Proxmox Backup Server para administrar y gestionar las copias de seguridad de los servidores VPS de nuestros clientes.

Proxmox Backup Server está diseñado específicamente para integrarse con la infraestructura de virtualización Proxmox, aunque también puede funcionar como sistema de copias de seguridad independiente.

La principal ventaja es su integración nativa con Proxmox VE, lo que permite gestionar las copias de seguridad directamente desde la interfaz web de administración de Proxmox sin necesidad de herramientas externas.

Además de esta interfaz web que podemos ver en la captura anterior, Proxmox Backup Server tiene algunas ventajas o puntos fuertes interesantes:

Uno de los puntos fuertes de Proxmox Backup Server es la de deduplicación incremental . Esto nos permite hacer copias de seguridad incrementales y además, también se aplica deduplicación para evitar tener múltiples copias de seguridad con múltiples archivos repetidos ocupando espacio innecesario.

Por otro lado, Proxmox Backup Server implementa encriptación end-to-end para garantizar la seguridad de los datos copiados,.

Proxmox Backup Server también utiliza un formato de almacenamiento propio optimizado que permite verificar la integridad de las copias de seguridad automáticamente cuando se realizan.

También nos permite restaurar archivos individuales de las copias de seguridad , sin tener que restaurar todo el contenedor o máquina virtual completa (VPS) . Podemos elegir un archivo para restaurar y solo se restaurará ese archivo desde la copia de seguridad.

Como punto final, tan solo añadir que podemos realizar copias de seguridad o backups de nuestros servidores VPS gestionados por Proxmox sin necesidad de parar los servidores VPS. Esto es muy util cuando trabajamos con servidores que alojan proyectos en producción.

En Raiola Networks ofrecemos clusters Proxmox como servicio para clientes B2B con necesidades personalizadas. Uno de los servicios que podemos ofrecer a nuestros clientes de Proxmox es la posibilidad de configurar Proxmox Backup Server en su infraestructura Proxmox.

Podemos configurar las copias de seguridad para que se realicen a otro servidor, aprovechando al máximo los 100 Gbps de conectividad interna que tiene nuestra infraestructura de red.

Además, como en cualquier sistema de backup, con Proxmox Backup Server podemos elegir la frecuencia de las copias (diarias, semanales, mensuales), establecer políticas de retención personalizadas y programar las copias en horarios de baja actividad para minimizar cualquier impacto en el rendimiento de la infraestructura.

El almacenamiento CEPH que también podemos implementar en nuestros clusters Proxmox juega un papel fundamental en la estrategia de backups, ya que proporciona redundancia distribuida de los datos entre todos los nodos que forman el cluster, complementando perfectamente las copias de seguridad tradicionales, aunque no las sustituye.