Vamos a empezar directos con la respuesta a la pregunta del título del artículo, y después ya vamos a matizar.

El puerto utilizado por FTP normalmente es el puerto 21

El protocolo FTP utiliza principalmente dos puertos para funcionar.

El puerto estándar para FTP es el puerto 21, que se utiliza para establecer la conexión de control y autenticación entre el cliente y el servidor FTP.

Al conectarnos a un servidor FTP, el cliente FTP se comunica inicialmente a través del puerto 21 para realizar la autenticación con tu nombre de usuario y contraseña.

A través de este puerto maneja toda la comunicación de comandos entre el cliente y el servidor, como listar directorios, cambiar carpetas o solicitar transferencias de archivos.

Para las transferencias de datos reales (subir o descargar archivos), FTP puede utilizar diferentes métodos.

En el modo activo de FTP , el servidor establece la conexión de datos desde su puerto 20 hacia un puerto aleatorio del cliente.

En el modo pasivo de FTP, que es más común actualmente por temas de firewall, el cliente se conecta a un puerto aleatorio que le indica el servidor en la conexión realizada previamente mediante el puerto 21.

En entornos modernos también se utiliza SFTP (SSH File Transfer Protocol), que opera sobre el puerto 22.

A diferencia del FTP tradicional, SFTP proporciona una conexión segura y cifrada para la transferencia de archivos, aprovechando la infraestructura del protocolo SSH.

La principal diferencia práctica entre ambos protocolos es que FTP transmite datos y credenciales en texto plano, mientras que SFTP cifra toda la comunicación.

En los clientes FTP como FileZilla, cuando no especificas un puerto, automáticamente utiliza el puerto 21 para conexiones FTP estándar.

Si quieres conectarte mediante SFTP para una conexión más segura, debes especificar el puerto 22 o seleccionar el protocolo SFTP en la configuración de conexión.

Si necesitas configurar una conexión FTP a tu hosting o servidor y tienes dudas sobre qué puerto utilizar, si eres cliente de Raiola Networks puedes contactar con nuestro departamento de soporte técnico 24/7 para obtener la configuración específica recomendada para tu servicio contratado.