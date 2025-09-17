FastAPI es un framework web moderno y de alto rendimiento para construir APIs con Python.

Se basa en el estándar de sintaxis de tipo Python para proporcionar validación automática de datos, documentación interactiva y un rendimiento excepcional que compite con frameworks escritos en Node.js y Go.

La filosofía de FastAPI se centra en ofrecer un desarrollo rápido y ágil junto con alto rendimiento en producción. Es uno de los frameworks de Python más rápidos disponibles, gracias a que está construido sobre librerías extremadamente optimizadas.

Una de las características más destacadas de FastAPI es la generación automática de documentación interactiva.

Al desarrollar una API con FastAPI, automáticamente genera documentación OpenAPI (anteriormente Swagger) que permite probar todos los endpoints directamente desde el navegador.

Esto, normalmente, acelera enormemente el desarrollo y facilita la colaboración entre equipos.

FastAPI utiliza las anotaciones de tipo estándar de Python para validar automáticamente los datos de entrada y salida.

Esto significa que puedes definir exactamente qué tipo de datos esperas recibir en cada endpoint, y FastAPI se encarga de validarlo automáticamente, devolviendo errores claros si los datos no coinciden con lo esperado.

El soporte nativo para programación asíncrona es otra ventaja importante de FastAPI. Permite manejar múltiples peticiones concurrentes de forma muy eficiente, lo que es especialmente útil para APIs que necesitan realizar operaciones I/O intensivas como consultas a bases de datos o peticiones a servicios externos.

FastAPI incluye funcionalidades avanzadas como autenticación OAuth2, JWT tokens, CORS y WebSockets sin necesidad de configuraciones complejas. Esto lo convierte en una solución completa para el desarrollo de APIs modernas que requieren estas características.

En comparación con otros frameworks de Python como Django o Flask, FastAPI se especializa específicamente en la creación de APIs REST y GraphQL.

FastAPI es especialmente útil para microservicios, APIs que alimentan aplicaciones frontend desarrolladas en JavaScript, React, Vue.js o aplicaciones para móviles.

También es ideal para proyectos que requieren alta concurrencia, como sistemas de chat en tiempo real o APIs o servicios de datos que manejan muchas peticiones simultáneas.

FastAPI funciona perfectamente con las dependencias específicas que requiere, incluyendo las librerías asíncronas que utiliza internamente.

Puedes instalar FastAPI directamente desde la terminal SSH utilizando PIP con el siguiente comando:

pip install fastapi

Además, necesitarás un servidor ASGI como Uvicorn para ejecutar aplicaciones FastAPI en producción, que también puedes instalar fácilmente con el siguiente comando:

pip install uvicorn

