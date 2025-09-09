Existen muchos casos en los que necesitamos reiniciar el intérprete de Node.js para aplicar algún cambio en la configuración o aplicar algún cambio en la aplicación.

Para reiniciar una aplicación Node.js en un hosting Node.js con cPanel, en primer lugar debemos dirigirnos a cPanel y buscar la opción o icono "Setup Node.js App".

Una vez dentro, podremos ver el listado de aplicaciones Node.js creadas en el hosting:

Para reiniciar Node.js en una aplicación concreta, simplemente debemos pulsar en el icono del reinicio:

También podemos reiniciar Node.js desde la ficha de edición de la aplicación Node.js:

Con esto se reiniciará el intérprete de Node.js y se aplicarán los cambios necesarios.