Raiola Networks
Reiniciar una aplicación Node.js en un hosting Node.js

Reiniciar una aplicación Node.js en un hosting Node.js

Existen muchos casos en los que necesitamos reiniciar el intérprete de Node.js para aplicar algún cambio en la configuración o aplicar algún cambio en la aplicación.

Para reiniciar una aplicación Node.js en un hosting Node.js con cPanel, en primer lugar debemos dirigirnos a cPanel y buscar la opción o icono "Setup Node.js App".

setup node.js app

Una vez dentro, podremos ver el listado de aplicaciones Node.js creadas en el hosting:

listado setup node.js app cpanel

Para reiniciar Node.js en una aplicación concreta, simplemente debemos pulsar en el icono del reinicio:

reiniciar node.js cpanel

También podemos reiniciar Node.js desde la ficha de edición de la aplicación Node.js:

reiniciar node.js cpanel

Con esto se reiniciará el intérprete de Node.js y se aplicarán los cambios necesarios.

Álvaro Fontela

Álvaro Fontela

Consultor WordPress, además de CEO y cofundador de Raiola Networks. Autor del libro "Curso Práctico de WordPress" y speaker en congresos de marketing digital.

Autor

Suscríbete

¿Te gusta nuestro contenido?

Si quieres ser el primero en leer nuestro contenido y enterarte de nuestras noticias.

HOSTING SSD desde 8,95€

Haz clic aquí Hosting a un click

¿Te ayudamos?

Escríbenos si tienes dudas o necesitas una solución específica
Contactar

Categorías

Área de clientes (3)
Gestores de contenidos (CMS) (20)
WordPress (17)
Paneles de control (90)
Plesk (1)
RaiolaCP (8)
WHM (1)
cPanel (76)
Installatron (16)
JetBackup (17)
Productos (48)
Dominios (12)
Hosting (7)
Hosting Code (15)
Servidores VPS Cloud (7)
Servidores VPS SSD (7)
Red (4)
Servicios (10)
Cloudflare (CDN) (5)
Migraciones (1)
Software (41)
Clientes de correo (7)
N8N (11)

Destacados

Icono de estrellas
Hosting web