Reiniciar una aplicación Node.js en un hosting Node.js
Existen muchos casos en los que necesitamos reiniciar el intérprete de Node.js para aplicar algún cambio en la configuración o aplicar algún cambio en la aplicación.
Para reiniciar una aplicación Node.js en un hosting Node.js con cPanel, en primer lugar debemos dirigirnos a cPanel y buscar la opción o icono "Setup Node.js App".
Una vez dentro, podremos ver el listado de aplicaciones Node.js creadas en el hosting:
Para reiniciar Node.js en una aplicación concreta, simplemente debemos pulsar en el icono del reinicio:
También podemos reiniciar Node.js desde la ficha de edición de la aplicación Node.js:
Con esto se reiniciará el intérprete de Node.js y se aplicarán los cambios necesarios.
Álvaro Fontela
Consultor WordPress, además de CEO y cofundador de Raiola Networks. Autor del libro "Curso Práctico de WordPress" y speaker en congresos de marketing digital.
Autor
¿Te gusta nuestro contenido?
Si quieres ser el primero en leer nuestro contenido y enterarte de nuestras noticias.
HOSTING SSD desde 8,95€Haz clic aquí
¿Te ayudamos?Escríbenos si tienes dudas o necesitas una solución específica