Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Mucha gente navega por Internet pero muy pocos conocen la existencia y la ayuda que prestan los “caches” a la navegación por Internet, ya que gracias a ellos conseguimos un acceso mucho más rápido a algunos servicios y además ahorramos recursos en la mayoría de los casos.

Teóricamente, según Wikipedia, un cache es un área de almacenamiento dedicada a la recuperación de datos utilizados frecuentemente a gran velocidad, pero realmente un cache va mucho más allá y más en el área de Internet.

Los navegadores web guardan un cache con archivos estáticos descargados desde los sitios web: imágenes, páginas en HTML, archivos en CSS, archivos en javascript, etc…

Normalmente es beneficioso el cache de navegador debido a que el usuario obtendrá una carga mucho más rápida de la web después de acceder al sitio web por primera vez, y el servidor ahorrara recursos de ancho de banda y proceso al no tener que pasar los mismos archivos una y otra vez.

Pero cuando estamos desarrollando un sitio web o haciendo modificaciones en el, puede que el cache de navegador nos moleste, ya que puede ser que no se puedan visualizar los cambios al instante.

Usando unas simples etiquetas HTML podemos forzar para que el navegador del visitante no tenga en cuenta el cache del navegador, esto también es útil para cuando tenemos un sitio web que se actualiza mucho y el cache del navegador nos dificulta el proceso.

Todo lo que debemos hacer es introducir una de las siguientes etiquetas en el HEAD, es decir, entre la etiqueta <HEAD> y la etiqueta </HEAD>:

<meta http-equiv="Expires" content="0"> <meta http-equiv="Last-Modified" content="0"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, mustrevalidate"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">

Con esto, el navegador del cliente ya no tendrá en cuenta el cache que ha guardado anteriormente.

En Wordpress, para añadir estar etiquetas en el HEAD debemos editar la plantilla o theme, concretamente debemos editar el archivo “header.php” donde se encuentran las etiquetas <HEAD> y </HEAD> entre las que debemos meter una de las líneas anteriores.

También es posible forzar a una aplicación desarrollada en PHP para que no guarde cache de navegador, para ello debemos utilizar el siguiente código en el archivo PHP cargado:

<?php header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1 header("Expires: Sat, 1 Jul 2000 05:00:00 GMT"); // Fecha en el pasado ?>

Con esto nos aseguraremos de que el cache se resetee en todos los navegadores web y proxy http que visiten el sitio web.

Si tienes algún problema con el cache del navegador en tu sitio web o quieres implementar cache de navegador correctamente en tu proyecto, contacta con nosotros sin compromiso y te informaremos.