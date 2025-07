Seamos sinceros: ¿cuántas contraseñas usas realmente? Si eres como la mayoría, probablemente manejes al menos unas diez-veinte contraseñas… ¡O más! Aunque no lo parezca, la cantidad de cuentas que manejamos va en aumento. Y aunque nos hace falta recordar las contraseñas, no es tarea fácil.

Ahí es donde entran en juego los gestores de contraseñas. Son como una especie de caja fuerte digital que se encarga de guardar todas tus claves y mantenerlas a buen recaudo. Funcionan muy bien, porque guardan, pero también generan contraseñas seguras, rellenando todo por ti.

Desde Raiola Networks hemos decidido darnos un paseo virtual por los gestores más completos y fiables que puedes usar ahora mismo. Porque si vas a cederles tus datos, más vale que sepas en quién estás depositando esa confianza, ¿no crees?

¿Qué es un gestor de contraseñas y cómo funciona?

Básicamente, un gestor de contraseñas, es un programa que te guarda todas tus las claves que usas en tu día a día.

Ni más, ni menos.

En sí, lo único que tienes que hacer es instalarlo en tu navegador o en el móvil, creas una contraseña maestra (solo una) y, a partir de ahí, te olvidas del resto.

¿Y cómo funciona? ¿Es realmente seguro?

Pues muy fácil. Cada vez que inicias sesión en una web, el gestor te pregunta si quieres guardar esa contraseña. Si le dices que sí, la próxima vez la rellenará él solo, sin que tengas que escribir nada. También puede generar contraseñas seguras para que no tengas que seguir usando la misma en todas partes. Y lo hace en segundo plano, de manera que evita molestar. Esto es importante, porque por mucho que nos fiemos de un gestor, tampoco queremos que interfiera con nuestra seguridad monitorizando todo.

Ten en cuenta que, como añadido, muchos gestores te avisan si alguna de tus claves se ha filtrado en Internet o si estás usando una que es demasiado débil. Así, puedes cambiarla antes de que te lleves un susto.

¿Qué tan seguros son los gestores de contraseñas?

Es normal que al hablar de gestores de contraseñas surja la duda: “¿y si me hackean el gestor y se llevan todas mis claves?” Bueno, no serías el único que lo ha pensado. Ni al único al que le ha pasado.

Te diremos que, en general, no es algo que deba preocuparte. Ya que, la realidad es que estas herramientas están diseñadas para reforzar tu seguridad, no para ponerte en riesgo. Si hay una filtración, casi podemos decirte que adiós a la empresa (porque se dedican a la seguridad). El cliente que paga no perdona.

Además, los gestores de contraseñas utilizan cifrado de extremo a extremo. Lo que significa que tus datos se guardan codificados, y ni siquiera la empresa que te da el servicio puede ver lo que hay dentro. Solo tú, con tu contraseña maestra, puedes acceder a dicha información.

Y ojo, porque esa clave no se guarda en ningún servidor: si la olvidas, no hay forma de recuperarla. Puede parecer drástico, pero es una medida que garantiza que nadie más pueda entrar.

Por otra parte, muchos gestores ofrecen verificación en dos pasos, lo que añade una capa extra de seguridad. Así, aunque alguien consiguiera tu contraseña maestra, seguiría necesitando un código temporal que solo tú puedes generar desde tu móvil.

Eso sí, como con todo en Internet, también hay que poner un poco de nuestra parte. Elegir una contraseña maestra sólida, activar las opciones de seguridad añadidas, no compartir tus claves por ahí y mantener el software actualizado son pasos esenciales para estar más protegido.

Ranking: los 10 mejores gestores de contraseñas

Elegir un gestor de contraseñas es fácil si sabes lo que buscas. Toca tener claras tus prioridades y saber qué ofrece cada proveedor.

Hoy en día hay herramientas para todos los gustos: algunas gratuitas que cumplen de sobra, pero también otras de código abierto, para quienes prefieren más control o no quieren delegar toda su ciberseguridad.

La clave está en dar con la opción que encaje contigo: que sea segura, sí, pero también fácil de usar. Para echarte una mano, hemos recopilado los gestores mejor valorados del momento, con lo máximo en cuanto a protección y extras útiles, por si quieres gastarte un poco más.

Bitwarden Bitwarden se ha ganado un hueco entre quienes buscan seguridad y transparencia. Al ser open source, te da esa confianza, y su plan gratuito ya incluye sincronización entre dispositivos (algo que otros solo reservan para opciones de pago).

Además, permite generar contraseñas fuertes y rellenar formularios. Aunque también tiene otras funciones muy interesantes. Si quieres ir un paso más allá, el plan premium es muy económico e incluye funciones útiles como acceso de emergencia y autenticación por YubiKey. 1Password Aunque es la elección estrella para los usuarios de Apple, funciona genial en Windows o Android.

La interfaz de 1Password es de lo más elegante, muy intuitiva, y destaca por herramientas como el "modo viaje", que oculta datos sensibles cuando cruzas fronteras.

En cuanto a seguridad, utiliza cifrado AES‑256 y añade una "clave secreta" que solo existe en tus dispositivos. Además, permite organizar tus credenciales en varias bóvedas y compartirlas de forma segura. KeePassXC Si prefieres tener el control absoluto, este es tu gestor. KeePassXC es gratuito y open source, y almacena todo en un archivo cifrado que tú guardas donde quieras. No depende de la nube, por lo que no existen riesgos de filtración por servidores externos. Eso sí, requiere una configuración inicial algo más técnica, pero luego ofrece autocompletar, generador de contraseñas, soporte TOTP y compatibilidad con YubiKey. LastPass Fue uno de los primeros gestores que se popularizaron y sigue siendo una opción fantástica. LastPass te facilita el autocompletado, las contraseñas compartidas, la creación de claves seguras y análisis de salud de tu bóveda.

La presión por algunos fallos de seguridad le quitó muchos, muchos puntos, así que la versión gratuita ya no sincroniza entre dispositivos (esa característica ahora está solo en premium), pero sigue siendo bastante potente. Dashlane Esta herramienta va más allá de lo básico: incluye todo lo habitual (autocompletado, almacenamiento de tarjetas, notas seguras) e incluye, además, una VPN integrada y alertas si tus datos aparecen en alguna filtración.

La interfaz de Dashlane es moderna, muy sencilla, pensada para quienes quieren eficacia sin complicarse. Además, tiene un panel que te avisa de aquellas contraseñas que deberías renovar cuanto antes. NordPass Viene del mismo equipo que creó NordVPN, y la verdad es que ha sabido hacerse un hueco. Lo más llamativo de NordPass es que usa cifrado XChaCha20, más reciente y potente que el AES‑256 tradicional.

Ofrece generador de contraseñas, análisis de seguridad, escaneo de brechas y la opción de alias para ocultar tu correo real.

Eso sí, aunque su versión gratuita deja guardar tantas contraseñas como quieras, si quieres sincronizar entre varios dispositivos tendrás que pasarte a la versión de pago. Keeper Keeper se destaca por su enfoque empresarial, pero su versión para usuarios individuales también es muy completa. Usa cifrado de nivel militar y arquitectura "zero-knowledge", es decir, que ni la empresa puede ver tus datos.

Tiene funciones como almacenamiento seguro de archivos, auditoría de contraseñas, autenticación biométrica y recuperación de cuenta mediante contactos de emergencia. Muy recomendado si manejas información sensible a diario. Enpass Enpass es distinto al resto porque no almacena tus datos en sus propios servidores. Tú decides si guardas tu bóveda localmente o en servicios como Google Drive, iCloud o Dropbox.

Eso le da un plus de privacidad y control. Además, incluye soporte para múltiples plataformas, autenticación biométrica, sincronización manual o automática, y hasta una versión para smartwatch. Perfecto si buscas flexibilidad sin depender de la nube ajena. RoboForm Aunque lleva años en el mercado, RoboForm ha sabido adaptarse. Es ideal si buscas algo sencillo pero efectivo. Sus puntos fuertes son el autocompletado de formularios (uno de los mejores del sector) y la gestión de contraseñas compartidas.

También ofrece auditoría de contraseñas, acceso offline y cifrado de alto nivel. Eso sí, algunas funciones clave solo están disponibles en el plan premium. Sticky Password Una opción que no suele salir en todos los rankings, pero que merece mención. Sticky Password permite sincronización local sin pasar por la nube, lo cual resulta perfecto si eres muy celoso con tu privacidad.

Además, es de las pocas que ofrecen una versión portable para llevar en un USB y ejecutarla sin instalación. Y otro dato curioso: parte de los beneficios de sus planes de pago se destinan a la conservación de manatíes. Así que si le das importancia a ese punto extra solidario, es genial.

¿Vale la pena el gestor de contraseñas de Google?

El gestor de contraseñas de Google viene activado por defecto en cualquier cuenta de Gmail y, para mucha gente, parece ser suficiente. Se integra directamente en Chrome, guarda tus contraseñas automáticamente, las sincroniza entre dispositivos si usas tu cuenta de Google. Parece tenerlo todo. Pero claro, la pregunta es: ¿llega para estar bien protegido? ¿Nos fiamos?

La verdad es que, si eres de los que solo usan Chrome y no tienen muchas cuentas sensibles, es una solución cómoda. No tienes que instalar nada, te autocompleta los formularios, guarda todo y hasta te avisa si alguna contraseña ha sido comprometida. Además, puedes consultar y gestionar todas tus claves desde cualquier dispositivo vinculado a tu cuenta.

Ahora bien, cuando hablamos de seguridad web avanzada, ahí sí se queda un poco corto. No ofrece funciones como el acceso de emergencia, la posibilidad de crear varias bóvedas, ni tampoco soporte para llaves físicas como YubiKey.

Además, no permite compartir contraseñas de forma segura ni evaluar la fortaleza de tus claves, como sí hacen otros gestores más completos. Y otro detalle importante: solo funciona bien dentro del ecosistema Google. Si usas Safari, Firefox o aplicaciones fuera del navegador, te encontrarás con limitaciones. Y eso, a largo plazo, puede resultar un fastidio. Ten en cuenta que, para bien o para mal, todos tus datos están en manos de Google.

Gestores de contraseñas open source: ¿qué opciones hay?

Si lo tuyo es tenerlo todo bajo control y no te hace gracia que una empresa privada gestione tus contraseñas, los gestores de código abierto son una alternativa muy a tener en cuenta. No solo porque puedes ver exactamente cómo funcionan, sino porque, además, suelen ser completos y no tienen coste alguno.

Entre los más populares está KeePassXC. Es sencillo y va al grano. Guarda todas tus contraseñas en un archivo cifrado que se queda en tu equipo. Nada de subirlas a la nube si no quieres. Eso sí, tienes que encargarte tú de hacer copias de seguridad o sincronizarlo manualmente entre dispositivos. A cambio, tienes funciones muy top: autocompletado, generador de claves, integración con llaves de seguridad y un largo etcétera. Vamos, que no se queda corto. Pero sí requiere que gestiones todo tú.

Otra opción muy interesante es Bitwarden. Aquí sí hablamos de una solución más moderna, con sincronización automática. Tiene aplicación para todo: navegador, móvil y escritorio. Además, funciona en la nube, pero como es open source, puedes montártelo por tu cuenta si te apetece. Y lo mejor: la versión gratuita ya incluye casi todo lo que necesitas. Si quieres algo más pro, su plan de pago cuesta poco.

También puedes echar un ojo a alternativas como Padloc, centrada en hacer todo fácil de usar. O Buttercup, que apuesta por la simplicidad sin renunciar al cifrado fuerte. Incluso está Pass, más pensada para usuarios avanzados y sistemas Linux, que guarda todo en texto cifrado con GPG.

Comparativa entre gestores gratuitos y de pago

No todos los gestores de contraseñas ofrecen lo mismo, y la diferencia entre usar uno gratuito o uno de pago suele ser bastante grande, sobre todo en función de lo que vayas a usar. Y sí, quizás muchos planes sin coste cubren lo básico. Pero en todo caso, las versiones premium van un paso más allá en seguridad.

Es por ese motivo, aquí te dejamos una tabla-resumen, pero completa, para que veas, de un vistazo, cómo cambia de una opción a otra.

Función Versión gratuita Versión de pago Almacenamiento de contraseñas Ilimitado en la mayoría Ilimitado Sincronización entre dispositivos Limitada o no disponible Incluida Autocompletado de contraseñas Sí Sí Generador de contraseñas seguras Sí Sí Análisis de seguridad de contraseñas No siempre disponible Incluido, con alertas y recomendaciones Acceso de emergencia No Sí Compartición segura de contraseñas Limitada o no disponible Disponible, incluso con control de permisos Autenticación en dos pasos (2FA) Básica Avanzada (YubiKey, biometría, etc.)

¿Cómo elegir el mejor gestor de contraseñas para ti?

Vale, ya tienes claro lo que ofrecen unos y otros, pero ahora viene lo importante: ¿cuál te conviene a ti? Porque no se trata de ir a por el más caro ni de descargar el primero que te sale en Google.

Aquí lo que importa es que se adapte a lo que realmente te hace falta. Que no venga a complicarte y, por supuesto, te dé seguridad cubriendo lo que realmente necesitas.

¿Gratis o de pago?

Si solo usas unas cuantas contraseñas para tus cuentas personales y no quieres andar con mil opciones, con una versión gratuita como Bitwarden o incluso el gestor de Google puedes ir más que servido. Son sencillos y no te cobran ni un céntimo. Aunque si luego algo falla, tampoco reclames.

¿1, 2 o más dispositivos?

Ahora, si trabajas con varios dispositivos o compartes contraseñas con tu equipo, ahí sí que compensa invertir en una solución más completa.

Las funciones extra como la sincronización en todos los dispositivos, el acceso de emergencia, autenticación en dos pasos o las alertas por filtraciones marcan la diferencia.

También hay que pensar en qué valoras más:

¿Prefieres algo que funcione solo con abrir el navegador o te interesa tener más control sobre dónde se guardan tus datos?

Porque si vas por la segunda opción, los gestores open source como KeePassXC o Bitwarden (autohospedado) te dan un nivel mayor de privacidad.

Cómo usar un gestor de contraseñas correctamente

Un gestor de contraseñas, bien configurado, es clave para tu seguridad. Pero ojo, que instalarlo y olvidarse no es la solución. Para que funcione de verdad y te proteja como toca, hay que saber usarlo con criterio.

Aquí te dejamos una guía paso a paso para que lo aproveches al máximo desde el primer día.

Crea una contraseña maestra fuerte (y solo una)

Esta será la llave de toda tu "caja fuerte digital" o bóveda, así que nada de improvisar. Olvídate de nombres propios, fechas, lugares o combinaciones fáciles de adivinar. Usa una frase larga, con mayúsculas, símbolos y números, que solo tú puedas recordar.

Si tu gestor lo permite, activa la autenticación en dos pasos. Vale la pena. Importa tus contraseñas actuales o empieza desde cero

Muchos gestores te facilitan el arranque importando lo que ya tengas guardado en cualquier navegador.

Si no quieres cargar con errores del pasado (como claves repetidas o débiles), puedes hacer limpieza y empezar de cero. Ir guardándolas según las vayas usando también es una buena forma de no saturarte el primer día. Centraliza todo en un único lugar

Una de las grandes ventajas de estos gestores es tenerlo todo organizado: correos, redes sociales, cuentas del banco, tiendas online... cuanto antes dejes de depender del bloc de notas del móvil o de tu memoria, mejor. Revisa y fortalece tus contraseñas antiguas

La mayoría de gestores incluyen un análisis de seguridad: te dicen si una clave es débil, si la estás repitiendo demasiado, es insegura o si ha aparecido en alguna filtración de datos. Dedicar unos minutos a revisar esto puede evitarte problemas. Cambia las que toquen y aprovecha, porque nunca se está demasiado seguro en Internet. Activa la sincronización entre dispositivos

Uno de los mayores fallos es tener el gestor solo en el portátil y olvidarse del móvil. Configura la sincronización para tener acceso seguro desde cualquier dispositivo. Eso sí, siempre desde fuentes fiables, y nunca en ordenadores públicos o redes abiertas. Usa el generador de contraseñas cada vez que crees una cuenta

¿Para qué complicarte inventando claves cuando el gestor puede generarlas por ti en segundos? Son aleatorias y extraordinariamente seguras. Guarda solo lo necesario y con sentido común

Muchos gestores permiten almacenar tarjetas, documentos, notas y demás. Eso no quiere decir que tengas que guardar todo ahí.

Prioriza lo importante. Aquí, trata de organizar bien las entradas, y evita saturar el sistema con datos que no vas a necesitar. Menos es más. Haz copias de seguridad cifradas si el gestor lo permite

Algunos gestores trabajan de forma local (como KeePassXC), así que conviene hacer una copia de tu base de datos cada cierto tiempo.

Eso sí, siempre cifrada y guardada en un sitio seguro. Si usas un gestor basado en la nube, comprueba que la sincronización funciona correctamente. No bajes la guardia

Por muy bueno que sea el gestor, si introduces tu contraseña maestra en un equipo ajeno o en una red pública sin protección, estás asumiendo riesgos importantes. Mantén siempre el dispositivo actualizado, evita accesos sospechosos y, sobre todo, nunca compartas tus credenciales.

Conclusión: protege tus claves con un buen gestor de contraseñas

No nos vamos a engañar: gestionar contraseñas a mano lleva su tiempo y, encima, supone un riesgo. Usar siempre la misma clave o apuntarlas en cualquier lado es pedir a gritos que te roben tus datos.

Dada la cantidad de cuentas que usamos, lo más sensato es contar con un gestor de contraseñas que te quite ese peso de encima.

Con una buena herramienta puedes tenerlo todo bien guardado, acceder desde donde quieras, generar claves seguras en un clic y olvidarte de andar repitiendo contraseñas. Y lo mejor: sin sustos.

Y como en Raiola Networks sabemos que proteger tus cuentas es más importante que nunca, en nuestro blog hablamos a menudo sobre seguridad web y cómo evitar hackeos. Así que ya sabes: si aún no tienes un gestor, es buen momento para ponerte con ello. Y si ya lo usas, asegúrate de estar sacándole todo el partido. Porque cuando se trata de seguridad online, más vale prevenir.