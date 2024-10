Índice del artículo



















Vamos al kit de la cuestión. A continuación veremosporque aunque es muy similar, puede haber pequeñas diferencias en el proceso:Según los datos que nos aporta Statista Google Chrome es el líder con más de un 65% de cuota de mercado en 2024. Esto se debe, en parte, a su facilidad de uso. Veamos entoncesAbre una nueva ventana en Google Chrome haciendo doble clic sobre su icono.En la esquina superior derecha verás un símbolo con tres puntos alineados verticalmente, hacemos clic.En el desplegable seleccionamos "Eliminar datos de navegación"Por último nos saltará un pop up donde escogemos que tipo de datos queremos eliminar y desde que tiempo. Podemos escoger caché, pero también historial de navegación y cookies . Una vez escogemos las opciones que nos interesan, es tan simple como hacer clic en "Eliminar datos". Puedes consultar aquíAunque más en desuso desde hace unos años, Firefox sigue siendo una de las principales opciones para los usuarios, sobre todo por su compromiso con la privacidad., muy sencillo, te explico como:Abre una nueva ventana de Firefox haciendo doble clic en su icono.Seleccionamos las tres líneas horizontales de la esquina superior derecha y se mostrará el siguiente desplegable donde haremos clic en "Ajustes"Entre todos los ajustes que ofrece Firefox debemos desplazarnos con scroll hasta el apartado "Privacidad y Seguridad" y hacemos clic en "Limpiar datos" donde dice "Cookies y datos del sitio"Para finalizar, como ocurre en Google Chrome, escogemos la opción de caché y le damos al botón "Limpiar". Así de fácil. Puedes aquí la documentación de Mozilla sobre como borrar cache Ahora es el turno de Microsoft Edge, diseñado para hacer tus búsquedas en Bing, otro buscador alternativo a Google. Vamos conAbre una nueva ventana de Edge haciendo doble clic en su icono.Hacemos clic en los tres puntos de la esquina superior derecha para desplegar todas las opciones y marcar después "Configuración".Como verás en la siguiente captura, se nos abre la configuración, ahí nos dirigimos a "Privacidad, búsqueda y servicios > Eliminar datos de exploración > Elegir lo que se debe borrar"En el último paso, como siempre, marcamos el tiempo deseado y "Archivos e imágenes de memoria cache". Puedes consultar aquíOpera es un navegador alternativo que se caracteriza por traer varias características por defecto bastante interesantes, como un bloqueador de anuncios, VPN integrada o soporte nativo para billeteras de criptomonedas. A pesar de ello, el sistema para borrar caché es prácticamente idéntico al resto:Abre una nueva ventana de Opera haciendo doble clic en su icono.En el desplegable seleccionamos "Configuración"En configuración vamos a "Privacidad y seguridad > Eliminar datos de navegación"Para concluir, marcamos el tiempo que queremos eliminar e "Imágenes y ficheros en caché". Igualmente, te dejo a continuación la documentación de Opera para borrar caché Safari puede ser, entre todos, el que más se diferencia del resto de navegadores debido a que es exclusivo de Mac OS. Su particularidad reside en que almacena todos los datos web por igual. Esto significa que al eliminarlos, borrarás cache y cookies. Veamos el proceso:Abrir Safari haciendo clic sobre el icono.Una vez se abre la ventana, hacemos clic en la barra de tareas donde dice "Safari", en la esquina superior izquierdo, alado del logotipo de Apple. Acto seguido seleccionamos "Preferencias" en el desplegable.En el panel de preferencias que se nos abre debemos marcar el apartado "Privacidad" y hacer clic sobre el botón "Gestionar datos del sitio web..."Ya para terminar. Como siempre te dejo por aquí la documentación oficial de Apple para borrar cache Parael proceso es muy simple, independientemente del navegador que uses. Debes seguir la ruta "Menú > Configuración > Aplicaciones > Tu navegador >Almacenamiento" es ahí donde tendrás la posibilidad de "Vaciar memoria caché". Esto también se extrapola a cualquier otra app que esté almacenando demasiado caché y necesites borrarla.Para el caso de los dispositivos iOS como iPhone o iPad es bastante parecida. "Ajustes > Apps >Tu navegador > Borrar historial y datos del sitio web". Hay que tener en cuenta que como ocurre en la versión de Mac Osdel tiempo que hayamos definido previamente., estas también guardan datos cuando visitas cada página web, pero están más relacionadas con tu información, como tus hábitos de navegación, de esa forma pueden ofrecerte una experiencia más personalizada. Por ejemplo, guardar tus datos de inicio de sesión, tus carritos de compra, publicidad adaptada a tus gustos, etc. Si es un tema que te interesa te invito a leer este post sobre cookies en el blog de Raiola Networks Normalmente, las contraseñas se almacenan localmente en el gestor de contraseñas que trae por defecto cada navegador, por lo tanto,. Por el contrario, y como hemos dicho anteriormente, borrar las cookies si podría cerrar tus sesiones activas en las webs, obligándote a iniciar sesión de nuevo, aunque no, tampoco las elimina si están guardadas en tu navegador.. Esto dependerá mucho del tipo de uso que hagas y las características de tu dispositivo. Por ejemplo, si haces un uso muy intensivo, visitando muchos sitios webs cada día y tu equipo tiene poco almacenamiento disponible,que si haces un uso reducido del navegador y/o tu PC o móvil aún tiene bastante capacidad. En conclusión, te recomiendo mantener un equilibrio entre almacenamiento y rendimiento para que tu experiencia navegando sea óptima.La caché funciona de la misma manera, independientemente del dispositivo en el que se almacena, por lo que es recomendable borrarla cada cierto tiempo en ambos tipos de equipos. En todo caso, sobre todo en los dispositivos móviles, ya que su rendimiento y almacenamiento es más limitado.Si has llegado hasta aquí. Estoy seguro de que a partir de ahora te será mucho más sencillo solucionar cualquier. Solo me queda recordarte que debes hacerlo regularmente para mantener tu navegador rápido. Si tienes alguna consulta no dudes en dejarla en comentarios y encantado te responderé.