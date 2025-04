A la hora de diseñar y maquetar una web es importante tener en cuenta ciertos aspectos con respecto al ‘layout’. Uno de ellos es el espaciado entre los elementos que conforman la página. Dos de las propiedades CSS que se utilizan para esteAunque a simple vista son muy parecidas en cuanto al resultado visual, la realidad es que tienen bastantes diferencias. En la práctica,, pero no te preocupes. En este post te voy a explicarAntes de empezar a hablar de margin y padding creo que es importante que entiendas bien un. Y si no me crees, mira el siguiente ejemplo. Voy a aplicar con CSS un borde rojo a todos los elementos de una página con el siguiente código:Como puedes ver,, y estas tienen siempre (en realidad con algunas excepciones) las siguientes propiedades:A la hora de establecer el tamaño total de un elemento (es decir, de una caja). El margen, a pesar de que es cierto que afecta al espacio total que ocupa la caja dentro de la página, no se suma a la hora de calcular la medida exacta de ancho o alto.Te pongo un ejemplo:Como puedes ver, ambas cajas tienen el mismo ancho: 300px. Entonces… ¿Por qué no miden lo mismo? Esto se debe a queEn el caso de la Caja 1, el ancho es de 300px.En el caso de la Caja 2, el ancho son 300px + 40px de padding (20px por la izquierda y 20px por la derecha) + 10px de borde (5px por la izquierda y 5px por la derecha).Este es el comportamiento por defecto, pero es posible cambiarlo con la propiedad ‘box-sizing’. Si a los

del ejemplo anterior les aplicamos la propiedad ‘box-sizing’ con el valor ‘border-box’, su tamaño no variará con el padding y el border.Ahora ambas cajas miden exactamente lo que dice su propiedad ‘width’, 300px y aunque la Caja 2 sigue teniendo padding y border, estos no afectan a su tamaño.En resumidas cuentas, lo que tienes que saber es queAhora que ya sabes en qué consiste el "box-model" te será más fácil ver ladentro de un sitio web. Se sitúa alrededor del elemento, justo después del borde, y es transparente (si el elemento tiene un color de fondo, este no se extiende con el margen).. El valor del margin puede indicarse en px, %, em, rem, pt, ch, etc. Además, puede tener otros valores como:Para explicarte cómo se utiliza, te pongo varios ejemplos:. Al igual que el margin también es transparente, pero en este caso, como se sitúa entre el contenido y el borde, si el elemento tiene color de fondo, este sí se extiende con el padding.Al contrario que el margin,, pero sí que puede indicarse en px, %, rem, em, pt, ch, etc. Además, también puede tener los valores initial (su valor por defecto también es 0) e inherit.Por lo demás, su uso es muy similar al del margin. Te pongo unos ejemplos del uso de padding:Llegados a este punto, estoy seguro de que ya te has dado cuenta de unas cuantas diferencias entre las propiedades margin y padding de CSS. De todos modos, hagamos un repaso.La diferencia más “visible” es sin duda la zona en la que se aplica el espaciado en el elemento. En el caso dey, por lo tanto, si este tiene color de fondo, no se extiende. Por otro lado,(entre el contenido y el borde), por lo que si tiene color fondo, este sí se extiende con el padding.Ya has visto que. Lo “difícil” viene cuando tienes que decidir cuál usar en cada caso.En líneas generales deberías usar margin:Y deberías utilizar padding:Ahora que ya hemos vistote voy a dar unos pequeños consejos y trucos a la hora de utilizarlos.