Qué es un post o entrada en WordPress

Características de los post de WordPress



Fecha : todos los post de WordPress llevan asociada una fecha y hora de publicación . Esto es útil a la hora de organizarlos cronológicamente, como podría ser en un portal de noticias.

Página de archivo : por defecto, WordPress crea páginas de archivo en las que se listan las entradas o post.

Taxonomías : los post de WordPress se pueden organizar por taxonomías , en concreto por categorías y/o etiquetas. Esto es útil tanto para llevar un control y organizar los post como para facilitar al usuario la búsqueda del contenido que desea.

Comentarios : por defecto, las entradas de WordPress tienen activados los comentarios, de manera que los usuarios pueden dejar sus impresiones en cada post.

Autor : cada post de WordPress puede tener asignado un autor diferente , el cual suele ser visible al final del contenido del post.

Feed : los posts forman parte del feed RSS de WordPress , que sirve para que los usuarios reciban actualizaciones del contenido de tu página.

Diseño: normalmente todos los post de un sitio web siguen una estructura de diseño similar. Esto se suele hacer utilizando ‘templates’, tanto si creas tu propio tema de WordPress como si utilizas maquetadores visuales como Elementor.



Para qué se usan los post en WordPress

Cómo crear un post en WordPress



En el menú lateral del panel de administración de WordPress haz clic en "Entradas > Añadir una nueva entrada".

Escribe un título para tu entrada y rellena el contenido.

Puedes añadir una imagen destacada y asignar categorías y/o etiquetas a tu publicación si lo necesitas.

Asigna un autor. Por defecto, el autor será el usuario de WordPress que esté creando la entrada.

Pulsa el botón ‘Publicar’ para publicar tu entrada (también puedes guardarla en borradores o programar la fecha de publicación).



Qué es una página en WordPress

Características de las páginas de WordPress



Fecha : las páginas de WordPress no van asociadas a una fecha de publicación. Me explico: aunque sí que es cierto que todas las páginas de WordPress tiene fecha de publicación, esta se utiliza de manera interna para los administradores del sitio. Es decir, no es relevante para el usuario saber cuándo se ha publicado una página (al contrario que en un post).

Página de archivo : a diferencia de lo que pasa con las entradas, WordPress no crea una página donde se lista el resto de páginas.

Jerarquía : las páginas no tienen categorías o etiquetas como los post, pero sí pueden estar organizadas jerárquicamente, de manera que una página o páginas pueden ser “hijas” de otra página.

Comentarios : aunque puedes activarlos si lo necesitas, por defecto las páginas de WordPress no tienen sección de comentarios.

Autor : con el autor pasa lo mismo que con la fecha. Internamente, las páginas tienen asociado el autor que las ha creado, pero esta información ni se muestra por defecto ni es relevante para el usuario del sitio.

Feed : por defecto, las páginas no forman parte del feed RSS de WordPress.

Diseño: aunque también se pueden crear plantillas comunes para las páginas, normalmente cada página tiene un diseño diferente (no es lo mismo la ‘Home’ que la página de contacto).



Para qué se usan las páginas en WordPress

Cómo crear una página en WordPress



En el escritorio de WordPress haz clic en "Páginas > Añadir una nueva página".

Escribe un título y rellena el contenido en función de tus necesidades.

Si utilizas Gutenberg puedes usar los sus bloques para estructurar el contenido. Si utilizas un maquetador visual como Elementor puedes utilizar sus widgets para crear la estructura y diseño de tu página.

Pulsa en ‘Publicar’ para publicar tu página.



Diferencias entre un post y una página de WordPress

Cuándo utilizar un post y cuando utilizar una página en WordPress



¿Voy a subir más contenido sobre el mismo tema regularmente?



¿Es un contenido ‘estático’ con el que quiero aportar información puntual?



¿Necesito que los usuarios interaccionen con ese contenido?



¿Es un contenido en el que la fecha de publicación tiene cierta relevancia o es un contenido atemporal?



Si has trabajado alguna vez con WordPress sabrás que en este CMS existen varios tipos de publicaciones para crear contenido. Dos de. Entender las diferencias entre estos dos tipos de contenido es importante a la hora de empezar a trabajar con WordPress . Por ello en este artículo voy a explicarte. ¡Empezamos!que se almacena y organiza de manera cronológica. Se suelen usar para un tipo de contenido más dinámico como noticias, artículos o, en general, cualquier tipo de contenido que se actualice con cierta regularidad.Para que entiendas mejorveamos sus principales características.. Son las siguientes:Como te comentaba al principio del artículo,Imagínate que tienes una web donde publicas noticias, o una web con recetas de cocina. En ambos casos el contenido (noticias, recetas, etc.) irá creciendo con el tiempo, y posiblemente lo tendrás organizado en categorías. Seguramente quieras mostrarlo en orden de más reciente a más antiguo e incluso puede que en tu web colabore más de un autor y quieras que cada noticia o receta esté asignado y pertenezca a uno de ellos.Estos son solamente dos, pero hay muchos más casos en los que es conveniente usar este tipo de contenido (reseñas, tutoriales, etc.) De hecho, este artículo que estás leyendo ahora mismo en este blog es un buen ejemplo de ello.y no tiene ningún misterio. Aun así, te explico los pasos que tienes que seguir para ello:El segundo tipo de contenido del que te voy a hablar son las páginas de WordPress.. Esto no quiere decir que dentro de las páginas no pueda haber contenido dinámico, sino que es un tipo de publicación que no está en constante crecimiento.Para explicarte un poco más en detalle qué es una página en WordPress vamos a hacer un breve repaso de sus principales características:Teniendo en cuenta las características que te acabo de describir, se puede deducir que las páginas de WordPress son útiles para crear, por ejemplo, las distintas secciones que puede tener un sitio web. Secciones por las cuales el usuario puede navegar a través de un menú de navegación como podrían ser las típicas páginas de ‘Quienes somos’, ‘Contacto’, las páginas de las políticas de privacidad o cookies, la misma ‘Home’, etc.El proceso paraCon toda la información que te he dado hasta ahora ya te estarás haciendo una idea deLo primero que salta a la vista es el tema del orden cronológico. Mientras que las entradas o post de tu web van a estar listadas en una página de archivo y ordenadas por fecha de publicación, las páginas serán independientes de la fecha en la que han sido creadas. Además, las páginas (puede que no todas) estarán accesibles en un menú de navegación o en el footer del sitio web.Por otro lado,y, normalmente, el usuario de tu web podrá ver quién ha escrito cada entrada. Sin embargo, en el caso de las páginas no será así.Lo mismo pasa con los comentarios. Es común que en un portal de noticias se puedan dejar comentarios en cada una de ellas. Esto es una característica de las entradas de WordPress, pero no de las páginas, ya que no suele ser necesario.Para que tengas una visión clara de todas estas diferencias te dejo un resumen en la siguiente imagen:Llegados a este punto puede que te estés preguntandoLo primero que tienes que pensar es en qué tipo de contenido vas a crear y hacerte una serie de preguntas:Para ayudarte un poco más a la hora de, voy a responder las preguntas anteriores con un par de ejemplos concretos.En mi web decido subir una reseña sobre un videojuego que acaba de salir al mercado.: ¿Voy a subir más contenido sobre el mismo tema regularmente?: Probablemente, sí, ya que seguramente crearé más reseñas de videojuegos.: ¿Es un contenido ‘estático’ con el que quiero aportar información puntual?: No del todo, ya que a futuro no va a ser la única reseña de videojuegos que haga.: ¿Necesito que los usuarios interaccionen con ese contenido?: Sí, sería buena idea que los lectores dejasen su opinión.: ¿Es un contenido en el que la fecha de publicación tiene cierta relevancia o es un contenido atemporal?: Sí, la fecha de publicación es importante, ya que cuando salgan videojuegos nuevos y cree más reseñas querré que las últimas aparezcan primero.Por lo tanto, en este caso debería elegir crear las reseñas a través de las entradas o post de WordPress.Necesito crear una sección de contacto con un formulario, la dirección de mi empresa y un teléfono.: ¿Voy a subir más contenido sobre el mismo tema regularmente?: No, ya que es simplemente es un contenido que quiero ofrecer al usuario con mis datos de contacto.: ¿Es un contenido ‘estático’ con el que quiero aportar información puntual?: Sí, es información concreta que, en principio, no va a cambiar.: ¿Necesito que los usuarios interaccionen con ese contenido?: No necesito que los usuarios opinen con respecto al contenido.: ¿Es un contenido en el que la fecha de publicación tiene cierta relevancia o es un contenido atemporal?: En este caso la fecha de publicación es irrelevante.En este caso, para esa sección de contacto debería utilizar una página de WordPress.