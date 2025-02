Ely a día de hoy no es negociable. Cada vez existen más dispositivos y diferentes tamaños de pantalla, por lo que es vital que tu sitio web se adapte lo máximo posible a todos ellos., gracias a las cuales podrás aplicar diferentes estilos CSS en función de unas condiciones determinadas.En este artículo te voy a explicar en detalle, así que si te interesa saber más, sigue haciendo scroll porque… ¡Empezamos!gracias a la cual puedes aplicar, de manera condicional, diferentes estilos en función de las características del dispositivo y/o el tamaño de la ventana del navegador.Se estandarizaron con CSS3 en el año 2012 y supusieron un antes y un después en el desarrollo web, ya que permitieron adaptar los diseños web a los nuevos dispositivos móviles.A día de hoy,, tanto de sobremesa como portátil. También es posible adaptar los estilos en función de la orientación del dispositivo (vertical u horizontal) e incluso tener unos estilos CSS específicos para impresión, entre otras cosas.Leyendo el apartado anterior, es evidente que. Aun así, creo que es importante que sepasLlegados a este punto es hora de entrar en materia y ver, así que vamos a empezar por la sintaxis básica.Puedes añadir una nueva regla o directiva Media Query en tu código CSS con ‘@media’, de la siguiente manera:En el ejemplo anterior estamos declarando una nueva directiva Media Query que aplicará ciertos estilos CSS si la condición que va en el paréntesis se cumple. Pero, como te digo, es un ejemplo muy básico, ya que existen diferentes tipos de “@media” y, por lo tanto, diferentes condiciones. Pero no te preocupes, te lo explico todo a continuación.. Para establecer estas condiciones,. Por ejemplo, el tipo de medio podría ser un dispositivo con pantalla y las características podrían ser un ancho y orientación determinados. Pero para que lo entiendas mejor, vamos a ver por separado ambas cosas.A día de hoy, los tipos de medios que puedes definir en una Media Query son los siguientes:Hace algunos años existían algunos tipos de medios a mayores, como el “@media speech” (para dispositivos de lectura de texto), pero en la actualidad están obsoletos., es decir, puedes añadir una nueva regla Media Query simplemente con “@media”. En este caso, al no indicar el tipo de medio, tendría el mismo efecto que utilizar “all” y se aplicaría a todos los dispositivos.También es posible especificar más de un ‘media type’ separándolos por comas, por ejemplo:Además del tipo de medio o ‘media type’,. Así no solo podemos aplicar estilos en función del tipo de medio, sino que podemos hacerlo en función de cosas como el ancho de pantalla, la orientación del dispositivo o de las preferencias del sistema que tenga configuradas el usuario. Las ‘media types’ van entre paréntesis, por ejemplo:En el ejemplo, si el ancho de la ventana del navegador es menor a 768px, el color de fondo del