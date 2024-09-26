WordPress vs Desarrollo en PHP
WordPress conviene cuando buscas rapidez, menor coste y facilidad de gestión, mientras que un desarrollo a medida en PHP encaja en proyectos que exigen funcionalidades muy específicas. WordPress es el CMS más usado (43% de las webs) y está basado en PHP; el desarrollo a medida aporta flexibilidad total, exclusividad, mayor optimización y menos vulnerabilidades conocidas. La elección depende del tipo de web, sus funcionalidades, la escalabilidad y el tiempo y presupuesto disponibles.
Al crear un sitio web es importante valorar las tecnologías y herramientas disponibles para llevar a cabo el desarrollo de la misma. Tendrás que estudiar distintos aspectos, como las características de la web o sus funcionalidades, para tomar una decisión. Muchas veces, la mejor opción será utilizar un gestor de contenido o CMS, como WordPress. En otras ocasiones, es posible que lo mejor sea hacer un desarrollo a medida en PHP.
A continuación, te voy a explicar las ventajas y desventajas de cada caso para que puedas tomar la mejor decisión. ¡Vamos a ello!
- Qué es un desarrollo web a medida en PHP
- Ventajas y desventajas de un desarrollo en PHP
- Ventajas de un desarrollo a medida en PHP
- Desventajas de un desarrollo web a medida en PHP
- Ventajas y desventajas de un desarrollo en WordPress
- Ventajas de un desarrollo en WordPress
- Desventajas de un desarrollo en WordPress
- Conclusión
Qué es un desarrollo web a medida en PHP
PHP es un lenguaje de programación de código abierto que sirve para el desarrollo de aplicaciones y sitios web dinámicos. Es un lenguaje que funciona del lado del servidor, es decir, el procesado del código se ejecuta en el servidor antes de ser entregado en el navegador web del cliente.
Un desarrollo web consiste en la creación, administración y mantenimiento de un sitio o página web. En el caso de un desarrollo a medida en PHP, estaríamos hablando de un desarrollo web basado en este lenguaje de programación y partiendo de cero (sin utilizar ningún CMS).
Cuando digo "partiendo de cero" no me refiero a que cada parte del código tenga que estar hecha 100% a mano. Al programar existen frameworks de desarrollo en PHP que nos facilitan esta tarea. Son conjuntos de herramientas y librerías de código que agilizan el proceso de desarrollo web y que muchas veces cubren funcionalidades comunes. En PHP existen un gran número de frameworks como Codeigniter, CakePHP, Symfony o Laravel.
Sabiendo esto, ya habrás deducido que un desarrollo web a medida se va a traducir en una mayor inversión de tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta al plantearte el desarrollo de cualquier sitio web.
De hecho, cuando un cliente te encarga una página web, una de las primeras cuestiones que tienes que plantearte es si vas a optar por utilizar un CMS o vas a hacer un desarrollo a medida. Probablemente el cliente no sepa cuál de las opciones es la mejor, por lo que tendrás que estudiar qué tipo de página web necesita, cuáles van a ser sus funcionalidades, la escalabilidad del proyecto, el tiempo (y dinero) que quiere el cliente invertir, etc. En base a estas cuestiones tendrás que tomar una decisión.
Este artículo se centra en la comparación entre un desarrollo web a medida y un desarrollo en WordPress, ya que es el CMS más utilizado en la actualidad. A día de hoy y según datos de https://w3techs.com/, un 43% de todos los sitios web utilizan WordPress, por lo que es el CMS más utilizado del mundo.
Además, WordPress está basado en PHP. Tanto el núcleo de WordPress como sus temas y sus plugins hacen uso de este lenguaje de programación.
Como te decía, al decidirte por un desarrollo en WordPress o un desarrollo a medida tienes que valorar distintos aspectos. Tienes que ver las convenientes e inconvenientes de cada una de las opciones y ver qué te pueden aportar. Para ayudarte en ese proceso, te voy a contar por separado las ventajas y desventajas de un desarrollo en WordPress y un desarrollo a medida.
Ventajas y desventajas de un desarrollo en PHP
Ahora que ya sabes en qué consiste un desarrollo a medida en PHP, podrás hacerte una idea de los aspectos que tiene a favor y los inconvenientes. Yo voy a contarte los que considero más importantes.
Ventajas de un desarrollo a medida en PHP
Flexibilidad total:
Cuando haces un desarrollo a medida tienes el control absoluto de todo. Vas a poder implementar cualquier funcionalidad que se te ocurra y, en cuanto al aspecto visual, vas a partir de un lienzo en blanco, por lo que podrás llevar a cabo cualquier tipo de diseño.
Obviamente la única limitación serán los conocimientos que tengas pero, en principio, un desarrollo web a medida implica un 100% de personalización.
Seguridad:
Cuando utilizas un CMS como WordPress para crear tu sitio web estás utilizando una herramienta de sobra conocida, por lo que los hackers tendrán estudiados los posibles agujeros de seguridad.
Sin embargo, cuando haces un desarrollo web a medida esto no es así, por lo que las vulnerabilidades son menores. Eso sí, tienes que hacer un buen trabajo y estar muy atento al programar tu sitio web para no dejar ningún agujero de seguridad.
Exclusividad:
En un desarrollo web a medida tu producto va a ser único y exclusivo. Cuando utilizas un CMS es posible que utilices la misma plantilla o los mismos plugins que otros sitios web, por lo que algunos aspectos visuales de tu web puede que sean parecidos a los de otros.
Cuando desarrollas todos los aspectos de tu web desde cero, te aseguras de hacer algo único para tu cliente y su marca. Algo diferenciador con respecto a su competencia, lo cual siempre es un punto a favor.
Optimización:
No hay duda de que un desarrollo web a medida va a estar más optimizado que un desarrollo en WordPress. Cuando eres tú quien crea el código, vas a utilizar solo aquello que necesites para las funcionalidades y el diseño de tu web.
En desarrollos con WordPress siempre hay funcionalidades que están ahí pero quizás no necesites. Además, el código generado nunca va a estar tan optimizado como cuando haces un desarrollo web a medida (aunque esto depende de la plantilla y plugins que utilices).
Desventajas de un desarrollo web a medida en PHP
Requiere mucho más tiempo:
Una de las grandes ventajas de los CMS es el tiempo que te ahorran. En un desarrollo a medida la cantidad de tiempo invertida en el proyecto es mucho mayor y, muchas veces, requiere la implicación de un equipo más personas.
Esto es un punto a tener en cuenta de cara a tus clientes, ya que dependiendo de los plazos que manejen un desarrollo personalizado puede ser buena opción o no.
Es más costoso:
Como es obvio, si requiere más tiempo va a ser más caro. El tiempo de desarrollo se paga y en un desarrollo web a medida el precio final va a ser sin duda mayor. Ten en cuenta que no es lo mismo programar desde cero una funcionalidad que instalar y configurar un plugin.
Al igual que en el punto anterior, para tus clientes este va a ser un aspecto decisivo para tomar una decisión sobre el tipo de desarrollo que desea.
Requiere de conocimientos avanzados:
Para hacer un desarrollo a medida en PHP está claro que tienes que tener grandes conocimientos no solo de este lenguaje sino también de HTML, CSS, JavaScript o SQL.
Ventajas y desventajas de un desarrollo en WordPress
WordPress es un CMS muy versátil con el que puedes hacer prácticamente cualquier tipo de web que se te ocurra. Aun así, hay casos para los que quizás no debería ser tu primera opción. Para que tengas más claro cuándo usar y cuándo no un desarrollo en WordPress, vamos a repasar sus principales ventajas y desventajas.
Ventajas de un desarrollo en WordPress
Wordpress es una herramienta consolidada:
Cuando eliges utilizar WordPress no te estás tirando a la piscina sin saber si es una buena elección. WordPress es un CMS que tiene más de 18 años a sus espaldas y una comunidad enorme con miles de usuarios. Tiene actualizaciones constantes para mejorar su seguridad y rendimiento, por lo que sin duda WordPress una de las mejores opciones al elegir un CMS.
Buen soporte:
Como te digo, WordPress es una herramienta que utilizan miles de usuarios. Es el CMS más utilizado del mundo y se usa en el 43% de las webs que existen a día de hoy. En consecuencia, tiene multitud de comunidades de usuarios en las que consultar dudas o compartir conocimientos.
Además, no solo las comunidades de usuarios ofrecen este tipo de soporte, sino que hay empresas como Raiola Networks ofreciendo soporte profesional de WordPress a sus clientes.
Plugins:
Los plugins de WordPress son pequeñas aplicaciones que puedes instalar para añadir funcionalidades a tu sitio web.
En el repositorio oficial de WordPress hay cerca de 60.000 plugins gratuitos que puedes utilizar. También existen webs como Codecanyon que ofrecen plugins de pago para este CMS. Viendo estas cifras queda claro que puedes integrar prácticamente cualquier funcionalidad que se te ocurra recurriendo a un plugin.
En WordPress existen plugins para crear tiendas online (como WooCommerce), plugins para hacer reservas online, para crear formularios, plugins para crear sliders en WordPress, etc.
Interfaz visual:
Aunque es cierto que cuando haces un desarrollo a medida puedes crear una interfaz visual para que tu cliente pueda gestionar ciertos aspectos de la web, es algo que incrementa el tiempo de desarrollo y, por lo tanto, el coste.
En WordPress ya dispones de un panel de control de manera nativa. Además, al ser el CMS más utilizado, es una interfaz a la que muchos usuarios ya están acostumbrados. Una de las ventajas de este panel de control es que puedes habilitar para tus clientes solo ciertas zonas del mismo. De esta manera, te aseguras que nadie toque donde no debe y te ahorras más de un susto.
No requiere conocimientos de código:
Aunque sí que es aconsejable tener nociones de código (principalmente algo de HTML, CSS y PHP), realmente no es necesario saber lenguajes de programación web para crear una web en WordPress. Obviamente, todo depende del tipo de web que necesites y las funcionalidades que quieras conseguir.
Con el uso de plantillas y plugins vas a poder hacer seguramente casi cualquier cosa que te propongas. Por ejemplo, para maquetar las páginas y secciones de tu web existen plugins como Elementor u Oxygen Builder que te permiten realizar esta tarea a través del método "drag and drop" sin tocar código.
Desarrollo más rápido:
El tiempo invertido en el desarrollo de una web en WordPress suele ser menor que en un desarrollo en PHP. Instalar WordPress es una tarea que se realiza en unos minutos y con pocos clics. Lo mismo con la mayoría de plugins y temas.
Lógicamente, tienes que invertir tiempo en personalizar estos temas y plugins e incluso a veces necesitarás extender las funcionalidades de WordPress a través de los hooks. Pero aun teniendo en cuenta eso, el tiempo va a ser menor que en un desarrollo a medida.
Menos costoso:
La misma fórmula de antes: menos tiempo es igual a menos dinero. Normalmente, el precio de un desarrollo en WordPress es menor que el de un desarrollo a medida.
En este punto tienes que saber que, cuando desarrollas en WordPress, no siempre te va a valer un plugin o tema gratuito y puede que tengas que recurrir a alguno de pago. Muchos de estos plugins de pago a veces tienen un coste mensual o anual, por lo que es algo que tienes que tener en cuenta.
SEO on page:
Como te comentaba más arriba, cuando haces un desarrollo web a medida tienes total libertad. Esto también afecta a que, al crear el código de tu web, puedes optimizarlo 100% para SEO.
Esto en WordPress también es posible y seguramente es más cómodo, ya que puedes recurrir a plugins especializados. De esta manera, puedes mejorar y optimizar el SEO de tu web con Rank Math o Yoast SEO.
Desventajas de un desarrollo en WordPress
Vulnerabilidades conocidas:
Ya sabes que WordPress es una herramienta muy famosa en la comunidad de desarrollo web. Por lo tanto, es obvio que hay un gran número de hackers buscando agujeros de seguridad y vulnerabilidades. Esto no quiere decir que WordPress no sea un CMS seguro sino que, simplemente por estadística, quizás tenga un mayor número de ataques.
Por eso es muy importante llevar a cabo un buen mantenimiento de tus sitios web, actualizando plugins, plantillas y el propio WordPress cuando sea necesario. Y, sobre todo, evitar instalar plugins procedentes de fuentes poco fiables y el uso de temas y plugins "Nulled".
Menor optimización:
En un desarrollo a medida todo va a estar de tu mano y solo añadirás aquellas funcionalidades que necesitas. Además, generarás el menor código posible y lo mejor optimizado que puedas.
En WordPress uno de los inconvenientes es que posiblemente existan funcionalidades nativas de la propia herramienta que no necesites. Además, este tipo de CMS suele generar bastante código "basura" comparado con un desarrollo a medida. Otra cosa a tener en cuenta es que cuantos más plugins instales, peor será el rendimiento y tiempos de carga de la web.
Aun así, todos estos aspectos se pueden mejorar aplicando técnicas de WPO en tu web para conseguir aumentar la optimización de la misma.
No es tan exclusivo:
Para crear una web en WordPress tienes que utilizar una plantilla sobre la que trabajar. Muchas veces elegirás una plantilla conocida y contrastada, pero que a la vez está siendo usada en muchas otras páginas web. Aunque todo se puede personalizar, las probabilidades de que tu web tenga cosas parecidas a la de tu competencia es mayor que en un desarrollo a medida.
Sí que es cierto que con la reciente llegada de herramientas como Elementor, Oxygen Builder o Bricks, el nivel de personalización es muchísimo mayor. Con este tipo de maquetadores visuales puedes darle a tu web un aspecto totalmente personalizado.
A modo resumen, te comparto una pequeña tabla donde se comparan las principales características entre un desarrollo a medida y un desarrollo en WordPress. En ella se marcan con un "check" los puntos fuertes de cada uno de ellos.
Conclusión
En definitiva, a la pregunta de ¿qué es mejor, un desarrollo a medida o un desarrollo en WordPress?, mi respuesta es: depende. Depende de qué tipo de web necesitas o necesita tu cliente y de cuánto tiempo y dinero se vaya a invertir en ella.
Para sitios web más o menos sencillos, con funcionalidades que no se salgan de lo común o proyectos en los que no se puede invertir muchísimo tiempo, WordPress es una excelente opción.
Además, si tienes que gestionar y mantener un gran número de webs al mismo tiempo, seguramente te resulte más cómodo que estén desarrolladas en WordPress. Existen herramientas como InfiniteWP o ManageWP para controlar todas tus instalaciones y que las tareas de actualización tanto de plugins como del núcleo de WordPress sean más cómodas.
Por otro lado, para proyectos web muy grandes, con funcionalidades muy específicas y para los que dispones de tiempo para llevar a cabo, opta por un desarrollo a medida en PHP.
El coste será mayor pero, a cambio, tendrás un desarrollo web exclusivo para ti o tu cliente en el que podrás controlar todos y cada uno de los aspectos.
Si aun así te queda alguna duda o quieres comentar tu experiencia desarrollando webs en WordPress o en PHP, puedes compartirlo con nosotros dejando un comentario ?
Gerardo11/11/2019 a las 20:22
Hola, recomiendas wordpress para hacer un sitio complejo, en donde se necesita la administración de usuarios, registros, crud en si, pero muy hecho a la medida que mis clientes me piden! No solo buscan una página de quienes somos y eso, buscan sistematizar algunas cosas de su negocio, crees que wordpress me permita hacer eso, gracias por tu respuesta saludos.
Héctor Luaces13/11/2019 a las 10:52
Hola, Gerardo:
sobradamente te permite hacer lo que quieras. El modelo EAV que usa para la base de datos tiene algunos defectos, pero ofrece la posibilidad de crear entidades de negocio más allá de las páginas. Es aquí donde está la parte interesante de WordPress. El hecho de que el núcleo del CMS ya incluya llamadas de API REST o PHP ayuda aún más en esto.
Muchos programadores optan por hacer instalaciones de WordPress "headless", es decir: hacen su propia lógica de frontal de aplicación, pero por detrás tienen un WordPress para la parte de la API que le ofrece todo el CRUD de usuarios, entidades, roles, APIs, etc.
WordPress no está exento de inconvenientes, pero te comento esto para que tengas un poco más de información al respecto.
¡Un saludo!