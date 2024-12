Índice del artículo























Qué es Shortpixel Image Optimizer

También podemos utilizar la herramienta web de la que dispone Shortpixel, si utilizamos otro CMS o necesitamos optimizar imágenes para otras funcionalidades: https://shortpixel.com/online-image-compression

Instalar y configurar Shortpixel Image Optimizer

Una de las tareas más importantesEn ocasiones subimos a nuestra página web imágenes cuyas dimensiones o peso son desproporcional para el hueco que van a ocupar, dando lugar así a un aumento del tiempo de carga o una mala experiencia de usuario si estas tardan en cargar.Podemos utilizar nuestras imágenes de forma manual, con alguna herramienta o editor antes de subirlas a nuestra web, o si utilizamos WordPress (imágenes y PDFs) a medida que los subimos a nuestra instalación, y también el contenido que ya existe; pero también podemos encontrar otras opciones como la generación de imágenes WebP o AVIF y la restauración de imágenes en bloque o de forma individual, además de permitirnos redimensionar imágenes.Podemos. En este vídeo podemos ver cómo realizarlo:

Overview

Image Optimization

Exclusiones

Esta opción nos permite también utilizar expresiones regulares, que pueden servirnos para ampliar las funcionalidades de los patrones de exclusión.

Procesando

WebP/AVIF & CDN

Es aconsejable utilizar formatos de nueva generación, como WebP en nuestra web para mejorar la experiencia de usuario y también la puntuación de herramientas como PageSpeed.

Integraciones

Herramientas

Centro de ayuda

Optimización por lotes

Shortpixel VS Imagify