Como ya hemos dicho varias veces en el blog y en el centro de ayuda de Raiola Networks, Easy Panel es un panel de control para servidores VPS muy útil cuando trabajamos con servicios como N8N, NocoDB u otras aplicaciones relacionadas.

Cuando perdemos la contraseña de la cuenta de administrador de Easy Panel, nos encontramos con un problema importante.

Podemos resetear la contraseña de Easy Panel fácilmente para recuperar el acceso al panel de control, pero para ello debemos acceder con la terminal SSH al servidor donde tenemos instalado Easy Panel.

Todo lo que debemos hacer es ejecutar este comando en la consola del servidor:

docker run --rm -it \ -v /etc/easypanel:/etc/easypanel \ -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro \ easypanel/easypanel reset-password

Si todo está correcto, te saldrá algo similar a esto:

Como puedes ver en la imagen anterior, Easy Panel genera una contraseña temporal que puedes utilizar para acceder a tu panel de control.

Lo recomendable es cambiar la contraseña generada por Easy Panel al volver a entrar al panel de control:

Con esto, ya volverás a tener acceso a tu panel de control y a tu servidor con Easy Panel.

Si tienes algún problema con tu servidor VPS con Easy Panel, contacta con nuestro departamento de soporte técnico y revisaremos tu caso sin compromiso.