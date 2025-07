En esta guía rápida vamos a ver cómo instalar Easy Panel en un servidor VPS Cloud de Raiola Networks.

Los VPS Cloud de Raiola Networks son un producto potente y versátil que nos permite instalar cualquier aplicación o servicio para mantenerla siempre online, con un uptime muy alto.

Gracias a nuestra nueva infraestructura HA (Alta Disponibilidad) en Madrid, podemos ofrecer un uptime de casi el 100%.

Volviendo al tema del artículo, para instalar Easy Panel en un servidor VPS en primer lugar debemos tener el servidor VPS contratado. Podemos hacerlo en cualquier modelo de servidor VPS, incluso en el Servidor VPS Cloud 1, ya que Easy Panel casi no consume recursos.

Aunque Easy Panel es compatible con varios sistemas operativos Linux, nosotros vamos a realizar esta guía con Debian. Por lo que te recomendamos instalar la última versión disponible en el momento de escribir esto: Debian 12.

Después de contratar el servidor VPS, te llegará un email con los datos que necesitas para conectarte con el terminal SSH a la terminal o consola del servidor. Los datos que necesitas son estos:



Dirección IP del servidor VPS.

El login o usuario , que en Raiola Networks es: root

La contraseña del usuario root.

Con esto, podemos usar un cliente SSH como Putty para entrar como administradores en el servidor VPS.

No te preocupes, puede parecer complejo, pero no lo es.

Abrimos Putty y rellenamos en primer lugar la IP del servidor VPS en el campo que hemos marcado en la captura siguiente:

Si la IP es la correcta y el servidor está funcionando, nos va a saltar un mensaje similar a este, donde debemos pulsar el botón "Accept":

Ahora podremos ver algo similar a esto en la terminal:

Debes escribir "root", simplemente, debe quedar algo así:

Al pulsar ENTER después de escribir "root" nos pedirá la contraseña de la cuenta de "root". Debemos introducir la contraseña que nos ha llegado para la cuenta de root generada en el momento de contratar el servidor VPS:

No te preocupes si al escribir no cambia nada, es un mecanismo que existe en sistemas operativos Linux para que no se vea la contraseña en pantalla.

Por otro lado, se puede copiar la contraseña y pegarla en la consola o terminal (en este caso en Putty), aunque no se escriba nada en pantalla, se pegará igualmente.

Justo después pulsamos ENTER y si la contraseña del usuario root está bien, aparecerá algo similar a esto:

Ahora vamos a escribir en primer lugar el siguiente comando para actualizar todos los paquetes de software del sistema antes de hacer nada más:

apt update && apt upgrade -y

Debemos esperar hasta que finalice el proceso, en algunos casos como el mío no hay ningún paquete que actualizar:

Ahora es cuando vamos a instalar Easy Panel, y para eso vamos a utilizar su script de instalación oficial. Para ejecutarlo, simplemente debes copiar y pegar en la consola el siguiente comando:

curl -sSL https:

Si tu servidor VPS tiene el software CURL instalado, comenzará la instalación:

Pero en caso de que tu servidor VPS tenga un sistema operativo que no trae CURL instalado por defecto, debes instalar CURL antes.

Para instalar CURL en un sistema operativo basado en Debian o Ubuntu puedes usar APT con el siguiente comando:

apt install curl

Para instalar CURL en un sistema operativo basado en CentOS o AlmaLinux podemos utilizar DNF o YUM dependiendo de la antigüedad de la versión del sistema:

dnf install curl

yum install curl

Después de instalar CURL, debemos ejecutar el script de instalación de Easy Panel que hemos puesto arriba y que volvemos a recordar aquí:

curl -sSL https://get.easypanel.io | bash

Cuando finalice el proceso de instalación de Easy Panel en el servidor, podremos ver algo similar a esto en la consola:

Debemos copiar la IP con el puerto, lo que he marcado en la captura anterior.

Debemos pegarlo en el navegador web, y si todo ha ido correctamente, podremos ver algo similar a esto:

Debemos rellenar el formulario con nuestro email (esto es importante que sea real), una contraseña segura y donde hemos conocido Easy Panel. Marcamos al menos el primer checkbox y pulsamos en el botón verde "Setup" para continuar.

Esto nos va a llevar al dashboard de Easy Panel, lo que quiere decir que ya tendremos el panel de control Easy Panel instalado y funcionando:

A partir de aquí puedes empezar a instalar tus propios servicios en el servidor VPS. Un ejemplo es el artículo de cómo instalar N8N en un servidor con Easy Panel.