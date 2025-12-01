Por defecto, cuando instalamos N8N viene configurado con unos límites de memoria RAM utilizables que pueden resultar insuficientes cuando trabajas con automatizaciones complejas o agentes de IA que trabajan con datos complejos.

La parte buena es que modificar este parámetro es bastante fácil utilizando variables del entorno en Docker.

Normalmente, sabemos que N8N se está quedando sin memoria RAM porque cuando le lanzamos una automatización donde se van a cargar muchos datos en la memoria del servidor que realiza la ejecución, N8N se tirará un buen rato "pensando" y posteriormente se reiniciará el proceso de Node.js, y tendremos que recargar la interfaz gráfica de N8N y simplemente aparecerá un error en la ejecución del workflow.

Realmente, es como si las automatizaciones se quedaran "colgadas".

Si utilizas un servidor VPS con Easy Panel, cambiar esto te será realmente fácil y simple.

Para aumentar la memoria RAM disponible para N8N, debes añadir la variable NODE_OPTIONS en la configuración del contenedor Docker.

Esta variable acepta el parámetro --max-old-space-size que define la cantidad máxima de memoria que puede utilizar el proceso de Node.js.

Debes añadir la siguiente variable con el valor que necesites según la RAM disponible en tu servidor VPS:

NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096

En este ejemplo de la linea anterior, el valor 4096 representa 4 GB de RAM.

Puedes ajustar este número según tus necesidades: 2048 para 2 GB, 8192 para 8 GB, y así sucesivamente.

Para añadir, cambiar o modificar variables del entorno en contenedores que funcionan sobre un servidor VPS con Easy Panel, puedes seguir el siguiente tutorial: https://raiolanetworks.com/ayuda/variables-del-entorno-easy-panel/

Ten en cuenta que asignar más memoria RAM a N8N no mejorará el rendimiento si tu servidor VPS no dispone de suficiente RAM física disponible.

Si asignas 8 GB de RAM a N8N pero tu servidor VPS solo tiene 4 GB, experimentarás problemas de rendimiento graves.

Puedes monitorizar el consumo de memoria de tu instalación N8N desde EasyPanel o utilizando comandos como este desde la terminal SSH de tu servidor VPS:

docker stats

Esto te permitirá ajustar el valor de manera óptima según el comportamiento real de tus automatizaciones. Si trabajas habitualmente con archivos CSV, XML o bases de datos a las que haces consultas de grandes volúmenes de datos o tienes un buen número de workflows ejecutándose simultáneamente, considera ampliar los recursos de tu servidor VPS y ajustar el parámetro que hemos explicado en este artículo.

Si tienes contratado un servidor VPS para N8N de Raiola Networks y quieres actualizar este parámetro, debes contactar con nuestro departamento de soporte técnico.