Easy Panel es un panel de control de gestión de servidores basado en contenedores Docker que simplifica la administración de aplicaciones web, servicios y bases de datos.

Las variables del entorno son parámetros de configuración que utilizan las aplicaciones para funcionar correctamente.

En Easy Panel, podemos añadir, modificar o eliminar estas variables desde la interfaz del panel de control de forma sencilla.

Para gestionar las variables del entorno en Easy Panel, debemos acceder a la configuración del servicio que hayamos instalado.

Para añadir una nueva variable del entorno, debemos acceder al servicio o aplicación que queremos configurar desde el dashboard de Easy Panel pulsando sobre el servicio específico; para este ejemplo vamos a hacerlo con el servicio "N8N" del proyecto "casa" (lo hemos marcado en rojo en la siguiente imagen):

Una vez dentro, buscamos la sección de variables del entorno, que se encuentra en la configuración del servicio y se llama "Entorno" (marcada en rojo):

Ahora en el cuadro de texto "Variables de entorno" debemos añadir las variables del entorno que necesitamos configurar en nuestra aplicación.

Añadir, cambiar o eliminar una variable del entorno es tan fácil como editar cada línea del bloque de texto.

En este caso, por ejemplo, estas son variables que aplican a la instalación de N8N y que sirven para definir el webhook de N8N, definir el sistema de archivos donde se guardarán los archivos subidos a N8N y también la cantidad de RAM que podrá utilizar Node.js, la tecnología en la que está desarrollado N8N:

Después de editar las variables del entorno del contenedor Docker mediante la interfaz gráfica de Easy Panel, debemos pulsar el botón "Guardar" que podemos ver en las capturas anteriores.

Pero esto no acaba aquí, ya que para que las nuevas variables del entorno entren en funcionamiento, debemos pulsar el botón "Implementar" que puedes ver en la siguiente captura:

Con esto, tu contenedor Docker se reiniciará y se aplicarán las nuevas variables del entorno.

En algunos casos, si el contenedor no se reinicia correctamente, puede que tengamos que forzar el reinicio pulsando el icono de reiniciar que está junto al botón de implementar.

Podemos verificar que las variables del entorno se han configurado correctamente accediendo al registro o log del servicio, que normalmente se encuentra en la pestaña "Resumen" del servicio en cuestión.

Si todo funciona correctamente, el servicio debería arrancar sin errores y podremos ver su estado en el registro.