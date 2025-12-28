Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Aunque esta variable existía desde hace tiempo en N8N, lo cierto es que desde la salida de la versión 2.0 es más necesaria que nunca.

N8N_RUNNERS_TASK_TIMEOUT es una variable del entorno que controla el tiempo máximo que una tarea puede ejecutarse en N8N antes de que N8N fuerce que se pare el workflow automáticamente.

Realmente, llevado a la práctica, lo que hace esta variable es limitar el tiempo máximo que puede estar un nodo de un workflow en ejecución.

De forma nativa, N8N limita este tiempo a 300 segundos, es decir, 3 minutos.

Para configurar esta variable en un servidor VPS con Easy Panel, el proceso es bastante simple. Solo tienes que seguir esta guia: https://raiolanetworks.com/ayuda/variables-del-entorno-easy-panel/

La variable que debes meter en el campo de variables es esta:

N8N_RUNNERS_TASK_TIMEOUT=3600

Con esto, lo que estamos haciendo es definir que el tiempo máximo de ejecución de un nodo en un workflow de N8N en esa instalación sea de 3600 segundos, es decir, 1 hora.

Recuerda que esta variable también es la que limita que esos workflows que se quedan "zombie", no se queden ejecutándose indefinidamente y consumiendo recursos en el servidor.

Si tienes N8N instalado mediante Docker sin panel de control o en un hosting Node.JS como los de Raiola Networks, el proceso es diferente. Necesitarás editar el archivo de configuración correspondiente para añadir la variable.

Debes tener en cuenta que si estableces un timeout demasiado bajo en la variable N8N_RUNNERS_TASK_TIMEOUT, puedes provocar que workflows legítimos se interrumpan antes de completarse. Por otro lado, un timeout demasiado alto puede hacer que procesos bloqueados o en bucle infinito consuman recursos del servidor durante mucho tiempo.

Para valores de referencia, si trabajas con automatizaciones que hacen scraping web, procesan archivos CSV grandes o interactúan con grandes volúmenes de datos, valores entre 1800 y 3600 segundos suelen funcionar bien.

Si tienes contratado un servidor VPS para N8N de Raiola Networks y necesitas modificar esta variable, puedes contactar con nuestro departamento de soporte técnico y te informaremos del coste del cambio de configuración.